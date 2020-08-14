Перуджа
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Ренато Кури
Пескара
0:1
15' ГолПуччарелли Мануэль
1:1
18' ГолКуан Кристиан
23' Желтая карточкаДьомбер Норберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
15'
18'
1:1
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
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9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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22 Владение мячом, % 78
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:1 Перуджа Венеция 3:1 Перуджа Перуджа 1:2 Трапани Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B