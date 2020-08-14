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  3. Италия: Серия B: Понижение: Плей-офф: Финал
Перуджа
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Пескара
0'
0:1
15' Гол
Пуччарелли Мануэль
1:1
18' Гол
Куан Кристиан
23' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
29'
1
Викарио
Гульельмо
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Сгарби
Филиппо
7
Маццокки
Паскуале
28
Куан
Кристиан
10
Драгомир
Влад
3
Нзита
Мардоки
14
Николусси
Кавилья
Ханс
8
Фальчинелли
Диего
36
Мелькьорри
Федерико
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
2
Кампаньяро
Уго
18
Бетелла
Давиде
40
Машанджело
Эдоардо
8
Мемушай
Ледиан
20
Пальмьеро
Лука
37
Кастанос
Григорис
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
Перуджа
3-4-1-2
Пескара
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Пуччарелли Мануэль
(Галано Кристиан)
18'
Куан Кристиан
1:1
23'
Дьомбер Норберт
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:1 Перуджа Венеция 3:1 Перуджа Перуджа 1:2 Трапани Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Пескара 2:1 Перуджа Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Перуджа Серия B
Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
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2.03 3.30 3.60

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.85 1.89
Букмекер Да Нет
5.00 1.14
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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