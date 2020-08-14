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  3. Италия: Серия B: Понижение: Плей-офф: Финал
Перуджа
2:1
Итог после пенальти

Стадион:
Пескара
0'
0:1
15' Гол
Пуччарелли Мануэль
1:1
18' Гол
Куан Кристиан
23' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
29' Желтая карточка
Куан Кристиан
2:1
40' Гол
Мелькьорри Федерико
41' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
45' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
45' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
62' Желтая карточка
Маньеро Риккардо
74' Желтая карточка
Карраро Марко
111' Желтая карточка
Клеменца Лука
2:2
121' Пенальти
3:2
121' Пенальти
Маццокки Паскуале
3:2
121' Не забитый пенальти
3:2
121' Не забитый пенальти
3:3
121' Пенальти
3:3
121' Не забитый пенальти
3:4
121' Пенальти
4:4
121' Пенальти
Карраро Марко
4:5
121' Пенальти
2:4
Пен' Пенальти
 120'
1
Викарио
Гульельмо
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Сгарби
Филиппо
7
Маццокки
Паскуале
28
Куан
Кристиан
10
Драгомир
Влад
3
Нзита
Мардоки
14
Николусси
Кавилья
Ханс
8
Фальчинелли
Диего
36
Мелькьорри
Федерико
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
2
Кампаньяро
Уго
18
Бетелла
Давиде
40
Машанджело
Эдоардо
8
Мемушай
Ледиан
20
Пальмьеро
Лука
37
Кастанос
Григорис
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
Перуджа
3-4-1-2
Пескара
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Пуччарелли Мануэль
(Галано Кристиан)
18'
Куан Кристиан
1:1
23'
Дьомбер Норберт
 
29'
Куан Кристиан
 
40'
Мелькьорри Федерико
(Маццокки Паскуале)
2:1
41'
Маццокки Паскуале
 
45'
 
Мемушай Ледиан
45'
Мелькьорри Федерико
 
54'
Буонаюто Кристиан
Николусси Кавилья Ханс
 
62'
 
Маньеро Риккардо
63'
 
Бузеллато Массимилиано
Пальмьеро Лука
73'
Карраро Марко
Куан Кристиан
 
73'
Йемелло Пьетро
Фальчинелли Диего
 
74'
Карраро Марко
 
80'
Фальцерано Марчелло
Рози Алеандро
 
89'
 
Клеменца Лука
Маньеро Риккардо
89'
 
Бошич Милош
Пуччарелли Мануэль
100'
Конате Амара
Мелькьорри Федерико
 
111'
 
Клеменца Лука
113'
 
Сконьямильо Дженнаро
Кампаньяро Уго
113'
 
Мелегони Филиппо
Кастанос Григорис
121'
2:2
121'
Маццокки Паскуале
3:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
Карраро Марко
4:4
121'
4:5
Пен
2:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 26 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:1 Перуджа Венеция 3:1 Перуджа Перуджа 1:2 Трапани Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Пескара 2:1 Перуджа Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Перуджа Серия B
Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
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1.17 5.25 29.00

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Букмекер Да Нет
5.00 1.14
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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