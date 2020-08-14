Перуджа
2:1
Итог после пенальти
Стадион: Ренато Кури
Пескара
0:1
15' ГолПуччарелли Мануэль
1:1
18' ГолКуан Кристиан
23' Желтая карточкаДьомбер Норберт
29' Желтая карточкаКуан Кристиан
2:1
40' ГолМелькьорри Федерико
41' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
45' Желтая карточкаМемушай Ледиан
45' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
62' Желтая карточкаМаньеро Риккардо
74' Желтая карточкаКарраро Марко
111' Желтая карточкаКлеменца Лука
3:2
121' ПенальтиМаццокки Паскуале
4:4
121' ПенальтиКарраро Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
15'
18'
1:1
23'
29'
40'
45'
62'
74'
111'
121'
2:2
121'
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:1 Перуджа Венеция 3:1 Перуджа Перуджа 1:2 Трапани Виртус Энтелла 0:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B