48' Желтая карточкаIsaac Nuhu
56' Желтая карточкаПетерс Стеф
1:0
57' ГолSascha Kotysch
60' Желтая карточкаOliver Myny
1:1
72' ГолIsaac Nuhu
16
Кит
Даррен
14
Kamal
Sowah
22
Oliver
Myny
34
Jocelyn
26
Jens
Cools
29
Isaac
Nuhu
- Основной состав
-
16 Кит ДарренВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Kamal SowahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Oliver MynyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Пербе ЖеремиНападающий
-
-
38 Oregan Ravet
-
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 JocelynПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Isaac NuhuНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
48'
56'
57'
1:0
60'
72'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sascha Kotysch
|1
|1
|2.
|Xavier Mercier
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isaac Nuhu
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Oliver Myny
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|1
|0
|2.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек
Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе Локерен 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 2:3 АХ Лёвен Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:2 Виртон Рузеларе 2:2 АХ Лёвен
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен
Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мускрон-Перювельз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ройал Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мехелен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0