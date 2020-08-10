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  3. Бельгия
АХ Лёвен
1:1
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
48' Желтая карточка
Isaac Nuhu
56' Желтая карточка
Петерс Стеф
1:0
57' Гол
Sascha Kotysch
60' Желтая карточка
Oliver Myny
1:1
72' Гол
Isaac Nuhu
90'+7
16
Кит
Даррен
19
Дуплюс
Фредерик
23
Sascha
Kotysch
4
Kenneth
Schuermans
3
Шиманга
Катуку
14
Kamal
Sowah
10
Xavier
Mercier
33
Mathieu
Maertens
6
Юбер
Давид
22
Oliver
Myny
9
Анри
Тома
1
Де
Волф
Ортвин
6
Пулен
Бенуа
28
Jonathan
Heris
5
Амат
Хорди
34
Jocelyn
8
Петерс
Стеф
17
Эмбало
Карлос
26
Jens
Cools
18
Nils
Schouterden
10
Мусона
Ноуледж
29
Isaac
Nuhu
АХ Лёвен
4-5-1
Эйпен
3-5-2

Ход матча

42'
Toon Raemaekers
Шиманга Катуку
 
42'
Ван Хифте Том
Mathieu Maertens
 
48'
 
Isaac Nuhu
56'
 
Петерс Стеф
57'
Sascha Kotysch
(Xavier Mercier)
1:0
60'
Oliver Myny
 
67'
 
Нгой Жульен
Эмбало Карлос
72'
1:1
Isaac Nuhu
84'
Pierre-Yves Ngawa
Kenneth Schuermans
 

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sascha Kotysch 1 1
2. Xavier Mercier 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isaac Nuhu 1 1

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Oliver Myny 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 1 0
2. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 0 0 0 100% (1) 0 0
 Эйпен 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек
Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе Локерен 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 2:3 АХ Лёвен Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:2 Виртон Рузеларе 2:2 АХ Лёвен
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен
Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
АХ Лёвен 2:2 Эйпен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Эйпен Товарищеские матчи Эйпен 0:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:1 Эйпен Лига Жюпиле
Эйпен 1:1 АХ Лёвен Бельгийская вторая лига АХ Лёвен 2:0 Эйпен Бельгийская вторая лига АХ Лёвен 2:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:3 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Генк 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мускрон-Перювельз 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мехелен 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Остенде 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Mathieu Maertens уходит с поля. Ван Хифте Том выходит вместо него
  • 42'
    Шиманга Катуку уходит с поля. Toon Raemaekers выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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