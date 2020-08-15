Генк
1:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
АХ Лёвен
7' Желтая карточкаВоутерс Дрис
1:0
55' ГолИто Дзюнъя
59' Желтая карточкаPierre-Yves Ngawa
1:1
85' ГолАнри Тома
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
23
Daniel
Munoz
10
Бонгонда
Тео
19
Влитинк
Тибо
14
Kamal
Sowah
20
Isaac
Asante
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Daniel MunozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Элиас СиерраПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
24 Люка ОйнНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Kamal SowahПолузащитник
-
20 Isaac AsanteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кит ДарренВратарь
- Полузащитник
-
22 Oliver MynyПолузащитник
-
43 Пербе ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
-
-
38 Oregan Ravet
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
7'
55'
1:0
85'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.5
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0.5
|3.
|Дессерс Сириль
|1 (1)
|0.5
|4.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sascha Kotysch
|1
|0.5
|2.
|Анри Тома
|1
|0.5
|3.
|Xavier Mercier
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|1
|0
|2.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Pierre-Yves Ngawa
|1
|0
|2.
|Oliver Myny
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: + = -Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс
Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем
АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе Локерен 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 2:3 АХ Лёвен Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:2 Виртон
Последние игры между собой
Генк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ройал Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0