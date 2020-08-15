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Генк
1:1
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
7' Желтая карточка
Воутерс Дрис
1:0
55' Гол
Ито Дзюнъя
59' Желтая карточка
Pierre-Yves Ngawa
1:1
85' Гол
Анри Тома
90'+7
1
Вукович
Дэнни
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
23
Daniel
Munoz
4
Воутерс
Дрис
7
Ито
Дзюнъя
20
Дели
Матс
Мёллер
10
Бонгонда
Тео
9
Дессерс
Сириль
1
Иверсен
Даниэль
32
Daan
Vekemans
5
Pierre-Yves
Ngawa
23
Sascha
Kotysch
15
Уэдраого
Дилан
19
Влитинк
Тибо
6
Юбер
Давид
14
Kamal
Sowah
20
Isaac
Asante
10
Xavier
Mercier
9
Анри
Тома
Генк
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-4-1-1

Ход матча

7'
Воутерс Дрис
 
46'
Онуачу Пол
Дели Матс Мёллер
 
55'
Ито Дзюнъя
(Меле Йоаким)
1:0
59'
 
Pierre-Yves Ngawa
59'
 
Агемон Янник
Daan Vekemans
62'
Куасси Эбуэ
Бонгонда Тео
 
64'
 
Yohan Croizet
Isaac Asante
76'
Беньямин Нюгрен
Дессерс Сириль
 
85'
1:1
Анри Тома
88'
 
Oliver Myny
Влитинк Тибо

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ито Дзюнъя 1 0.5
2. Онуачу Пол 1 0.5
3. Дессерс Сириль 1 (1) 0.5
4. Меле Йоаким 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sascha Kotysch 1 0.5
2. Анри Тома 1 0.5
3. Xavier Mercier 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 1 0
2. Воутерс Дрис 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Pierre-Yves Ngawa 1 0
2. Oliver Myny 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 АХ Лёвен 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: + = -
Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс
Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем
АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе Локерен 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 2:3 АХ Лёвен Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:2 Виртон

Последние игры между собой

Генк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
АХ Лёвен 1:3 Генк Лига Про Генк 3:1 АХ Лёвен Лига Про Генк 3:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:4 Генк Лига Жюпиле
Генк 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 2:2 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Остенде 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Дессерс Сириль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Воутерс Дрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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3.25 1.31
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