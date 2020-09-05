Крылья Советов
1:0
Второй тайм: 51'
Нижний Новгород
1:0
19' ГолГоленков Егор
21' Желтая карточкаБожин Сергей
41' Желтая карточкаСарвели Владислав
18
Зеффан
Мехди
47
Божин
Сергей
90
Смирнов
Олег
24
Гоцук
Кирилл
83
Шмыков
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
-
14 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Шмыков АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
Ход матча
19'
1:0
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|4
|0.57
|2.
|Голенков Егор
|2
|0.29
|3.
|Гацкан Александр
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горбунов Игорь
|2
|0.29
|2.
|Гоцук Кирилл
|2
|0.29
|3.
|Каккоев Никита
|1
|0.14
|4.
|Сапета Александр
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Божин Сергей
|3
|0
|2.
|Сарвели Владислав
|3
|0
|3.
|Гацкан Александр
|1
|1
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|8.
|Голенков Егор
|1
|0
|9.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Зуйков Сергей
|3
|0
|3.
|Шумских Алексей
|2
|0
|4.
|Попов Артём
|2
|0
|5.
|Каккоев Никита
|2
|0
|6.
|Сапета Александр
|1
|0
|7.
|Ставпец Александр
|1
|0
|8.
|Комолов Павел
|1
|0
|9.
|Анисимов Артур
|1
|0
|10.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|11.
|Мичуренков Дмитрий
|1
|0
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|1
|0
|14.
|Алиев Саид
|1
|0
|15.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Нижний Новгород
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|8 - 2
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|10.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|12.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|Чайка
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород
Исход игры
Крылья Советов
84.9% (135)
Ничья
13.2% (21)
Нижний Новгород
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (63)
Меньше
59.62% (93)
Обе команды забьют
Да
49.36% (77)
Нет
50.64% (79)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
34.6% (55)
1:0 Крылья Советов
32.7% (52)
2:0 Крылья Советов
13.2% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 Крылья Советов
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.12
|7.40
|1.07
|2.80
|1.40
|2.41
|1.50
|1.98
|1.77
|1.38
|2.90
|1.39
|2.85
|1.08
|7.00
|1.10
|6.10
|1.08
|6.80
|1.01
|12.50
|—
|—
|9.80
|1.01
|8.50
|1.04
|3.26
|1.31
|2.50
|1.52
|—
|—
|1.83
|2.05
|1.39
|2.95
|1.26
|3.62
|1.08
|6.40
|1.06
|7.00
|1.00
|11.00
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|3.04
|1.34
|2.37
|1.53
|—
|—
|1.73
|2.01
|1.38
|2.85
|1.26
|3.55
|1.10
|6.03
|1.08
|6.71
|1.02
|11.40
|1.02
|11.83