Дальний заброс исполнял Витюгов в штрафную на ход Голенкову, но тому не хватило скорости, чтобы оторваться от соперника.

Продавил соперника по центру Галаджан, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол, но сфера пролетела рядом со штангой.

Поборолся на фланге Голенков и вынудил ошибиться Зуйкова, который вынужден был выбивать мяч на угловой.

С углового навесил Зиньковский в штрафную соперника, где пытался пробить головой Кабутов, но немного не дотянулся до мяча.

Мог выскакивать в штрафную соперника Мичуренков после заброса от Сапеты, но того опередил Солдатенков и вынес мяч в сторону.

Первый тайм

— Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив своим свистком команды на перерыв!

44' Убегал в отличную контратаку Зинбковский после паса от Витюгова, но арбитр остановил игру, зафиксировав офсайд.

43' С углового навесил Сапета в центр штрафной, где пробил головой Мичуренков, но мяч полетел выше ворот.

42' Со штрафного навесил Сапета на ближнюю штангу, куда врывался Сулейманов, но его опередил Зеффан и вынес мяч головой на угловой.

41' Откровенно грубо налетел Сарвели на ногу соперника в центре поля. Заслуженная желтая карточка.

40' Со штрафного навесил Сапета в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Шарипов нарушил правила в борьбе с защитником.

39' Навесил в очередной раз Шарипов в центр штрафной, ггде мог пробивать Сулейманов, но не смог он обработать мяч как следует и подарил его защитникам.

38' Прорвался по правому флангу Сулейманов и прострелил в штрафную, но здесь выиграл верх Божин и вынес мяч головой.

37' Теперь уже в центре поля получил по ногам Мичуренков от Гацкана. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

36' Грамотно подставился на фланге Голенков и вынудил нарушить правила Зуйкова. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

35' Тонко отдавал Сарвели в штрафную на Голенкова, но тот в борьбе против Гоцука нарушил правила.

34' Догнал мяч на фланге Кабутов и подал в штрафную соперника. Здесь после серии рикошетов пробил Сарвели, а после еще и Голенков, но оба выстрела накрыли защитники.

33' Пробивал с лету Шмыков после навеса с фланга от Сулейманова, но мяч полетел точно в руки Фролову.

32' Галдажан разрезным пасом запустил в штрафную соперника Сулейманова, который пробил с острого угла, но заблокировал этот выстрел защитник.

31' Контролируют мяч в центре поля гости. Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

30' Ушел финтом от соперника по флангу Шарипов и подал в центр штрафной, где после серии рикошетов пробил Галаджан, но немного выше перекладины.

29' Убежал по правой бровке Кабутов и смог подать на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Сарвели.

28' Мог выскакивать Голенков на ворота соперника после заброса от Витюгова, но нарушил он правила в борьбе против Эдиева.

27' Перехватил мяч в центре поля Галаджан и тут же забросил в чужую штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.

26' На чужой половине поля Кабутов заехал по ногам сопернику. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.

25' Снова прошел по флангу Зеффан и низом отдал в штрафную на Голенкова, но тот оказался в положении "вне игры".

24' Зеффан убежал от опеки по флангу и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

23' Пасом по флангу Полуяхтов запустил в прорыв Витюгова, но тот нарушил правила в борьбе против Шарипова.

22' Со штрафного навесил Сапета на дальнюю штангу, где пробил головой Эдиев, но мяч полетел гораздо выше ворот.

21' На фланге Божин грубо в подкате снес соперника. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Егор Голенков! Хорошую атаку провели хозяева. С левого фланга Зиньковский смог вырезать отличный пас на дальнюю штангу, куда ворвался Голенков и головой вколотил сферу точно в нижний угол.

19' Сместился с правого фланга в центр штрафной Мичуренков и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Божин.

18' Догнал мяч у лицевой линии Кабутов и тут же прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.

17' В центре поля Сарвели подтолкнул в спину Малярова в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.

16' С левого фланга низом отдавал вперед Зиньковский на ход Голенкову, но форвард не смог оказаться первым на мяче в борьбе против Эдиева.

15' Сарвели перед чужой штрафной зацепился за мяч и откатил под удар Зиньковскому, который стрельнул в касание, но точности этому выстрелу не хватило.

14' Подхватил сферу на фланге Зеффан и низом прострелил в штрафну, но прочитал эпизод Смирнов и перехватил мяч.

13' Убегал в контратаку по правой бровке Маляров, но его пас низом в центр на Шмыкова спокойно перехватил Гацкан.

12' В верховой борьбе против Божина подтолкнул соперника в спину Шмыков. Фол в атаке зафиксировал судья.

11' В медленном темпе стартовала наша игра. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.

10' Со штрафного навесил Кабутов на дальнюю штангу, но здесь махнул головой мимо мяча Сарвели в борьбе с защитником.

9' С правого фланга Полуяхтов разрезным пасом искал в штрафной соперника Голенкова, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

8' Выиграл верх на чужой половине поля Галаджан и скинул головой на ход Шмыкову, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

7' Накрутил соперника на фланге Зиньковский и подал во вратарскую, но здесь пробить Сарвели не позволил Эдиев.

6' Дальним забросом Шарипов искал на чужой половине поля Шмыкова, но тот не смог оторваться от Божина и потерял сферу.

5' С правого фланга вновь навесил в штрафную Полуяхтов, но вышел из ворот Смирнов и спокойно забрал мяч в свои руки.

4' Получил по ногам на фланге Витюгов от Зуйкова. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

3' Прорвался по правой бровке Полуяхтов и подал в центр штрафной, но здесь верх выиграл Гоцук и вынес сферу подальше.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.