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  3. Россия
Крылья Советов
1:0
Второй тайм: 51'
Нижний Новгород
0'
1:0
19' Гол
Голенков Егор
21' Желтая карточка
Божин Сергей
41' Желтая карточка
Сарвели Владислав
51'
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
4
Солдатенков
Александр
47
Божин
Сергей
2
Полуяхтов
Владимир
77
Кабутов
Дмитрий
84
Гацкан
Александр
10
Сарвели
Владислав
8
Витюгов
Максим
17
Зиньковский
Антон
69
Голенков
Егор
90
Смирнов
Олег
23
Зуйков
Сергей
3
Эдиев
Исмаил
24
Гоцук
Кирилл
7
Маляров
Кирилл
37
Шарипов
Альберт
41
Сапета
Александр
83
Шмыков
Артём
91
Галаджан
Артём
93
Сулейманов
Тимур
19
Мичуренков
Дмитрий
Крылья Советов
Нижний Новгород

Ход матча

19'
Голенков Егор
1:0
21'
Божин Сергей
 
41'
Сарвели Владислав
 

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 4 0.57
2. Голенков Егор 2 0.29
3. Гацкан Александр 1 0.14
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горбунов Игорь 2 0.29
2. Гоцук Кирилл 2 0.29
3. Каккоев Никита 1 0.14
4. Сапета Александр 1 (1) 0.14

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Божин Сергей 3 0
2. Сарвели Владислав 3 0
3. Гацкан Александр 1 1
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Ежов Роман 2 0
7. Зеффан Мехди 1 0
8. Голенков Егор 1 0
9. Пруцев Данил 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Зуйков Сергей 3 0
3. Шумских Алексей 2 0
4. Попов Артём 2 0
5. Каккоев Никита 2 0
6. Сапета Александр 1 0
7. Ставпец Александр 1 0
8. Комолов Павел 1 0
9. Анисимов Артур 1 0
10. Горбунов Игорь 1 0
11. Мичуренков Дмитрий 1 0
12. Гащенков Михаил 1 0
13. Шарипов Альберт 1 0
14. Алиев Саид 1 0
15. Гоцук Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Нижний Новгород 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Переходные матчи Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Переходные матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 7 5 2 0 8 - 2 17
2. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Велес Москва Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
4. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
7. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
8. Торпедо Москва Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
9. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
10. Алания Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Крылья Советов 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
12. Нижний Новгород 0:1 Заявка 7 3 1 3 6 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
14. Чайка Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Акрон Заявка 7 2 1 4 4 - 6 7
17. Чертаново Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
18. Шинник Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Факел 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Второй тайм
  • 51'
    Мог выскакивать в штрафную соперника Мичуренков после заброса от Сапеты, но того опередил Солдатенков и вынес мяч в сторону.
  • 50'
    С углового навесил Зиньковский в штрафную соперника, где пытался пробить головой Кабутов, но немного не дотянулся до мяча.
  • Угловой
    49'
    Поборолся на фланге Голенков и вынудил ошибиться Зуйкова, который вынужден был выбивать мяч на угловой.
  • Опасный момент
    48'
    Продавил соперника по центру Галаджан, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол, но сфера пролетела рядом со штангой.
  • 47'
    Дальний заброс исполнял Витюгов в штрафную на ход Голенкову, но тому не хватило скорости, чтобы оторваться от соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив своим свистком команды на перерыв!
  • Офсайд
    44'
    Убегал в отличную контратаку Зинбковский после паса от Витюгова, но арбитр остановил игру, зафиксировав офсайд.
  • 43'
    С углового навесил Сапета в центр штрафной, где пробил головой Мичуренков, но мяч полетел выше ворот.
  • Угловой
    42'
    Со штрафного навесил Сапета на ближнюю штангу, куда врывался Сулейманов, но его опередил Зеффан и вынес мяч головой на угловой.
  • Желтая карточка
    41'
    Откровенно грубо налетел Сарвели на ногу соперника в центре поля. Заслуженная желтая карточка.
  • 40'
    Со штрафного навесил Сапета в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Шарипов нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 39'
    Навесил в очередной раз Шарипов в центр штрафной, ггде мог пробивать Сулейманов, но не смог он обработать мяч как следует и подарил его защитникам.
  • 38'
    Прорвался по правому флангу Сулейманов и прострелил в штрафную, но здесь выиграл верх Божин и вынес мяч головой.
  • 37'
    Теперь уже в центре поля получил по ногам Мичуренков от Гацкана. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 36'
    Грамотно подставился на фланге Голенков и вынудил нарушить правила Зуйкова. Штрафной удар  будут исполнять хозяева.
  • 35'
    Тонко отдавал Сарвели в штрафную на Голенкова, но тот в борьбе против Гоцука нарушил правила.
  • 34'
    Догнал мяч на фланге Кабутов и подал в штрафную соперника. Здесь после серии рикошетов пробил Сарвели, а после еще и Голенков, но оба выстрела накрыли защитники.
  • 33'
    Пробивал с лету Шмыков после навеса с фланга от Сулейманова, но мяч полетел точно в руки Фролову.
  • 32'
    Галдажан разрезным пасом запустил в штрафную соперника Сулейманова, который пробил с острого угла, но заблокировал этот выстрел защитник.
  • 31'
    Контролируют мяч в центре поля гости. Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 30'
    Ушел финтом от соперника по флангу Шарипов и подал в центр штрафной, где после серии рикошетов пробил Галаджан, но немного выше перекладины.
  • 29'
    Убежал по правой бровке Кабутов и смог подать на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Сарвели.
  • 28'
    Мог выскакивать Голенков на ворота соперника после заброса от Витюгова, но нарушил он правила в борьбе против Эдиева.
  • 27'
    Перехватил мяч в центре поля Галаджан и тут же забросил в чужую штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 26'
    На чужой половине поля Кабутов заехал по ногам сопернику. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.
  • Офсайд
    25'
    Снова прошел по флангу Зеффан и низом отдал в штрафную на Голенкова, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 24'
    Зеффан убежал от опеки по флангу и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 23'
    Пасом по флангу Полуяхтов запустил в прорыв Витюгова, но тот нарушил правила в борьбе против Шарипова.
  • 22'
    Со штрафного навесил Сапета на дальнюю штангу, где пробил головой Эдиев, но мяч полетел гораздо выше ворот.
  • Желтая карточка
    21'
    На фланге Божин грубо в подкате снес соперника. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Егор Голенков! Хорошую атаку провели хозяева. С левого фланга Зиньковский смог вырезать отличный пас на дальнюю штангу, куда ворвался Голенков и головой вколотил сферу точно в нижний угол.
  • 19'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Мичуренков и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Божин.
  • 18'
    Догнал мяч у лицевой линии Кабутов и тут же прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.
  • 17'
    В центре поля Сарвели подтолкнул в спину Малярова в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.
  • 16'
    С левого фланга низом отдавал вперед Зиньковский на ход Голенкову, но форвард не смог оказаться первым на мяче в борьбе против Эдиева.
  • 15'
    Сарвели перед чужой штрафной зацепился за мяч и откатил под удар Зиньковскому, который стрельнул в касание, но точности этому выстрелу не хватило.
  • 14'
    Подхватил сферу на фланге Зеффан и низом прострелил в штрафну, но прочитал эпизод Смирнов и перехватил мяч.
  • 13'
    Убегал в контратаку по правой бровке Маляров, но его пас низом в центр на Шмыкова спокойно перехватил Гацкан.
  • 12'
    В верховой борьбе против Божина подтолкнул соперника в спину Шмыков. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 11'
    В медленном темпе стартовала наша игра. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.
  • 10'
    Со штрафного навесил Кабутов на дальнюю штангу, но здесь махнул головой мимо мяча Сарвели в борьбе с защитником. 
  • 9'
    С правого фланга Полуяхтов разрезным пасом искал в штрафной соперника Голенкова, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 8'
    Выиграл верх на чужой половине поля Галаджан и скинул головой на ход Шмыкову, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 7'
    Накрутил соперника на фланге Зиньковский и подал во вратарскую, но здесь пробить Сарвели не позволил Эдиев.
  • 6'
    Дальним забросом Шарипов искал на чужой половине поля Шмыкова, но тот не смог оторваться от Божина и потерял сферу.
  • 5'
    С правого фланга вновь навесил в штрафную Полуяхтов, но вышел из ворот Смирнов и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 4'
    Получил по ногам на фланге Витюгов от Зуйкова. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 3'
    Прорвался по правой бровке Полуяхтов и подал в центр штрафной, но здесь верх выиграл Гоцук и вынес сферу подальше.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики! В рамках седьмого тура ФНЛ нас ждет сегодня интереснейшее противостояние, "Крылья Советов" примут "Нижний Новгород". Обе команды не лучшим образом стартовали и сейчас находятся в середине турнирной таблицы. Сегодня будет хороший шанс немного исправить свое положение и набрать столь важные очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 159
Крылья Советов 84.9% (135)
X 13.2% (21)
Нижний Новгород 1.9% (3)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Нижний Новгород
1.43
5.80
9.10
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород

Исход игры
Крылья Советов
84.9% (135)
Ничья
13.2% (21)
Нижний Новгород
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (63)
Меньше
59.62% (93)
Обе команды забьют
Да
49.36% (77)
Нет
50.64% (79)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
34.6% (55)
1:0 Крылья Советов
32.7% (52)
2:0 Крылья Советов
13.2% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 Крылья Советов
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Где смотреть матч Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 5.80 21.00
1.17 5.00 19.00
1.38 4.45 9.10
1.43 4.32 7.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 7.40 1.07 2.80 1.40 2.41 1.50 1.98 1.77 1.38 2.90 1.39 2.85 1.08 7.00 1.10 6.10 1.08 6.80 1.01 12.50
9.80 1.01 8.50 1.04 3.26 1.31 2.50 1.52 1.83 2.05 1.39 2.95 1.26 3.62 1.08 6.40 1.06 7.00 1.00 11.00
7.60 1.06 6.71 1.08 3.04 1.34 2.37 1.53 1.73 2.01 1.38 2.85 1.26 3.55 1.10 6.03 1.08 6.71 1.02 11.40 1.02 11.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.87 1.87 1.80 1.95 1.28 3.45 1.10 6.20
3.04 1.37 1.93 1.85 1.40 2.90 1.12 6.10 1.08 7.40
2.70 1.42 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71 1.01 13.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.48 1.62 2.18 1.23 3.70
3.56 1.28 2.40 1.56 1.58 2.35 1.22 4.20 1.14 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.28 1.57
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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