В составе "Торпедо" после перерыва произошла вторая замена. Вместо Руслана Магаля на поле вышел Владислав Адаев.

Адаев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Грачёву, Игорь Низовцев всё видел и дал свисток в пользу гостей. "Торпедо" заработало опасный стандарт.

Берковский выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" оказались первыми на мяче.

Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Прошляков!!! Рязанцев быстро разыграл стандарт на правом фланге, затем последовала подача к линии вратарской, Прошляков оторвался от защитников "СКА-Хабаровск" и спокойно отправил мяч в левый угол ворот.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Торпедо", чтобы перестроиться и начать забивать в ворота хабаровского клуба. Команде Алексея Поддубского также главное сильно не успокаиваться, счёт 2:0 достаточно опасен по такому матчу, а играть ещё целый тайм, нужно продолжать играть в свой футбол и по возможности забивать ещё.

Лебеденко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади хабаровского клуба, правила были нарушены против Малеева.

Угловой у ворот "Торпедо". Игроки "СКА-Хабаровск" решили разыграли корнер, затем Иванков с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Конюхов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

После перерыва в составе "Торпедо" произошла замена. Вместо Астемира Гордюшенко на поле вышел Александр Елисеев.

Лях в центре поля нарушил правила против активного Малеева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" на своём поле уверенно переигрывает московское "Торпедо" 2:0, дубль оформил Дмитрий Барков. Обе команды сегодня показывают вполне себе неплохой футбол, но всё же пока с реализацией моментов у "Торпедо" вновь наблюдаются проблемы, команде Сергея Игнашевича нужно начинать лучше относиться к своим моментам в атаке, если сегодня московский клуб ещё надеется зацепиться хоть за какие-то очки.

45' Гаджимурадов из центра поля выполнил передачу на ход Никифорову по правому флангу, защитники "Торпедо" оказались первыми на мяче.

45' Две минуты добавил Игорь Низовцев к основному времени первого тайма.

44' Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Малееву совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч и завершить атаку ударом по воротам.

43' Гордюшенко с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Прошляков неосмотрительно сыграл пяткой и просто отправил мяч за пределы поля, будет удар от ворот.

42' Нетфуллин попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Камилов, который в подкате выбил мяч в аут.

41' Заканчивается постепенно первый тайм, для игроков "СКА-Хабаровск" сейчас конечно же важно не пропустить гол "в раздевалку".

40' Гордюшенко в центре поля нарушил правила против Малеева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

39' Угловой у ворот "Торпедо". Иванков выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, но Суслов до последнего старался до него добраться и в итоге нарушил правила против Нетфуллина.

38' Гордюшенко вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Астемир выполнил передачу к правому углу вратарской, никого из партнёров по команде в нужный момент там не оказалось, мяч ушёл за лицевую линию поля в итоге.

37' Берковский оступился при попытке пройти вперёд по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут.

36' Немного напожарили в своей штрафной площади игроки "СКА-Хабаровск", но затем все вместе хозяева поля и исправились.

35' Рязанцев у штрафной площади соперника смог совершить финт Зидана, но затем Александр выполнил не самую лучшую передачу, Прошляков не смог принять мяч.

34' Берковский при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Лебеденко, но ответная передача от Игоря была перехвачена защитниками "СКА-Хабаровск".

33' Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Барков!!! Иванков с левого фланга выполнил перевод к правому углу вратарской, Гаджимурадов головой пробил по воротам, Конюхов неудачно отбил мяч в центр вратарской, где первым на мяче оказался Барков, который спокойно оформил дубль.

32' Лебеденко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

31' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, один из игроков "СКА-Хабаровск" забрался в офсайд.

30' Лях на правом фланге нарушил правила против Малеева. "СКА-Хабаровск" заработал ещё один неплохой стандарт.

29' Дал Игорь Низовцев небольшую паузу футболистам, сегодня в Хабаровске под 30 градусов, а поэтому футболистам нужно немного времени, чтобы перевести дух и попить воды.

28' Конюхов сразу же после перехвата сильно выбил мяч на половину поля "СКА-Хабаровск", Грачёв под прессингом Прошлякова выполнил не самую лучшую скидку назад на Обухова, но Игорь успел выйти из ворот и забрать мяч в руки.

27' Эльмурзаев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Конюхов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Магаль с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Малеев не дал Гордюшенко добраться до мяча.

25' Вроде бы всё нормально с Глебом Грачёвым, готов он продолжать игру.

24' Грачёв поставил корпус Прошлякову и дал мячу на левом фланге уйти в аут, а Данила в итоге сыграл как раз в корпус и вытолкал защитника "СКА-Хабаровск" на беговые дорожки, где он неудачно упал.

23' Нетфуллин из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Эльмурзаев сыграл внимательно и без особого труда перехватил мяч.

22' Магаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Берковский головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

21' Нетфуллин из-за пределов штрафной площади плотно пробил под правый угол ворот, Обухов в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади, никто из игроков "Торпедо" не смог сыграть на добивании.

20' Рязанцев с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов головой выбил мяч на правый фланг.

19' Лебеденко выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Магаль выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Эльмурзаева и ушёл на угловой.

18' Никифоров с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Конюхов не смог рассчитать траекторию полёта мяча и в итоге не добрался до него, но в области подачи также не было игроков "СКА-Хабаровск".

17' Гордюшенко с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Квеквескири головой выбил мяч подальше от своих сворот.

16' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы и серии рикошетов Суслов пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Конюхову.

15' Нетфуллин на правом фланге нарушил правила против активного Гаджимурадова. Хозяева поля готовятся к стандарту.

14' Защитник московского "Торпедо" Андрей Лях получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

13' Берковский вновь разыграл угловой с Рязанцевым, Александр с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Обухов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади, а Гордюшенко уже не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы сразу пробить по воротам.

12' Берковский и Рязанцев разыграли между собой угловой, затем Александр с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, каким-то чудом никто из игроков "Торпедо" не пробил по воротам, защитникам "СКА-Хабаровск" пришлось выбивать мяч на повторный корнер.

11' Рязанцев на этот раз решил разыграть стандарт с партнёрами по команде, вскоре мяч был доставлен к линии штрафной площади, Гордюшенко пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "СКА-Хабаровск" и ушёл на угловой.

10' Прошляков и Гаджимурадов неудачно столкнулись между собой на левом фланге. Игорь Низовцев дал свисток в пользу "Торпедо".

9' Суслов со стандарта пробил в левый угол ворот, но мяч полетел слишком высоко.

8' Лях на своей половине поля нарушил правила против Малеева. "СКА-Хабаровск" удалось заработать довольно неплохой стандарт.

7' Игроки "Торпедо" заработали стандарт на правом фланге. Рязанцев выполнил далеко не самую лучшую подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Прошлякову к линии штрафной площади, форвард "Торпедо" оказался в офсайде.

5' Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, могло быть очень опасно, но после прострела к центру штрафной площади от Малеева уже никто из игроков "СКА-Хабаровск" не смог завершить момент ударом по воротам.

4' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Барков!!! Гаджимурадов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Квеквескири не смог выполнить грамотную скидку головой в центр штрафной площади, но и защитники "Торпедо" выбили мяч не очень далеко, Малеев вернул его в центр штрафной площади, где уже оказался совершенно одинокий Барков, который спокойно переиграл Конюхова.

3' Гаджимурадов отыгрался с Камиловым и вошёл в штрафную площадь с правого фланга, там уже Рамазан наткнулся на защитников "Торпедо" и заработал угловой.

2' Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич был недоволен, что игра начинается так рано, в Москве 8 утра, а в Хабаровске 15 часов дня, видимо наставник "Торпедо" рассчитывал, что матч в Хабаровске будет вечерним.