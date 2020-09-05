СКА-Хабаровск
2:1
Второй тайм: 54'
Торпедо Москва
1:0
2' ГолБарков Дмитрий
11' Желтая карточкаЛях Андрей
2:0
30' ГолБарков Дмитрий
2:1
53' ГолПрошляков Данила
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
51 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Илик ВасилийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Ход матча
2'
1:0
11'
30'
2:0
53'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|5
|0.71
|2.
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.14
|3.
|Базелюк Константин
|1
|0.14
|4.
|Камилов Владислав
|1
|0.14
|5.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.14
|6.
|Иванков Даниил
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.29
|2.
|Берковский Илья
|2
|0.29
|3.
|Лебеденко Игорь
|2 (1)
|0.29
|4.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.14
|5.
|Шоркин Максим
|1
|0.14
|6.
|Кертанов Константин
|1
|0.14
|7.
|Адаев Владислав
|1
|0.14
|8.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|4
|1
|2.
|Суслов Кирилл
|2
|0
|3.
|Барков Дмитрий
|2
|0
|4.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|5.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|6.
|Малеев Артемий
|1
|0
|7.
|Булия Эдуард
|1
|0
|8.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магаль Руслан
|3
|0
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|3.
|Лях Андрей
|2
|0
|4.
|Берковский Илья
|2
|0
|5.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|6.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|7.
|Елисеев Александр
|1
|0
|8.
|Шустиков Сергей
|1
|0
|9.
|Шоркин Максим
|1
|0
|10.
|Кертанов Константин
|1
|0
|11.
|Адаев Владислав
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Торпедо Москва
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|СКА-Хабаровск
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|3.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Торпедо Москва
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 6
|9
|11.
|Чайка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|12.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 2:1 Торпедо Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
34% (52)
Ничья
49% (75)
Торпедо Москва
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (39)
Меньше
74.34% (113)
Обе команды забьют
Да
71.05% (108)
Нет
28.95% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (70)
1:0 СКА-Хабаровск
18.3% (28)
2:1 СКА-Хабаровск
13.1% (20)
1:2 Торпедо Москва
9.8% (15)
0:1 Торпедо Москва
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 СКА-Хабаровск
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.03
|7.00
|1.07
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.35
|1.53
|1.91
|1.80
|3.65
|1.25
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.65
|2.20
|—
|—
|1.11
|6.30
|1.18
|4.60
|1.02
|12.50
|—
|—
|9.70
|1.05
|8.10
|1.08
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.07
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.09
|7.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.99
|1.35
|—
|—
|2.33
|1.55
|—
|—
|1.72
|2.03
|—
|—
|1.38
|2.85
|—
|—
|1.26
|3.55
|—
|—
|1.10
|6.03
|1.08
|6.71
|1.02
|11.30
|1.02
|11.72
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.35
|2.86
|1.43
|2.43
|1.57
|2.96
|1.38
|2.33
|1.59
|3.08
|1.35
|2.49
|1.52
|1.90
|1.92
|1.62
|2.27
|1.42
|2.80
|1.37
|3.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.74
|2.02
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|1.10
|6.70
|1.37
|2.95
|1.03
|10.50
|2.82
|1.42
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.11
|6.25
|1.07
|7.90
|—
|—
|2.63
|1.44
|—
|—
|1.75
|1.99
|—
|—
|1.36
|2.94
|—
|—
|1.10
|6.03
|1.07
|7.12
|—
|—
|2.81
|1.44
|2.30
|1.63
|1.79
|2.05
|1.50
|2.64
|1.76
|2.06
|1.46
|2.67
|—
|—
|1.20
|4.28
|—
|—