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СКА-Хабаровск
2:1
Второй тайм: 54'
Торпедо Москва
0'
1:0
2' Гол
Барков Дмитрий
11' Желтая карточка
Лях Андрей
2:0
30' Гол
Барков Дмитрий
2:1
53' Гол
Прошляков Данила
54'
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Ход матча

2'
Барков Дмитрий
1:0
11'
 
Лях Андрей
30'
Барков Дмитрий
2:0
46'
 
Елисеев Александр
Магаль Руслан
46'
 
Адаев Владислав
Гордюшенко Астемир
53'
2:1
Прошляков Данила

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 5 0.71
2. Квеквескири Ираклий 1 0.14
3. Базелюк Константин 1 0.14
4. Камилов Владислав 1 0.14
5. Гаджимурадов Рамазан 1 0.14
6. Иванков Даниил 1 0.14
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордюшенко Астемир 2 0.29
2. Берковский Илья 2 0.29
3. Лебеденко Игорь 2 (1) 0.29
4. Нетфуллин Равиль 1 0.14
5. Шоркин Максим 1 0.14
6. Кертанов Константин 1 0.14
7. Адаев Владислав 1 0.14
8. Магаль Руслан 1 (1) 0.14

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 4 1
2. Суслов Кирилл 2 0
3. Барков Дмитрий 2 0
4. Эльмурзаев Магомед 2 0
5. Никифоров Владислав 1 0
6. Малеев Артемий 1 0
7. Булия Эдуард 1 0
8. Матвийчук Семён 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Самсонов Артём Владимирович 2 0
3. Лях Андрей 2 0
4. Берковский Илья 2 0
5. Рязанцев Александр 1 0
6. Лебеденко Игорь 1 0
7. Елисеев Александр 1 0
8. Шустиков Сергей 1 0
9. Шоркин Максим 1 0
10. Кертанов Константин 1 0
11. Адаев Владислав 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Торпедо Москва 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 1 0 8 - 2 16
2. СКА-Хабаровск 2:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
3. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
7. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
8. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
9. Нижний Новгород Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Торпедо Москва 0:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 6 9
11. Чайка Заявка 6 2 2 2 6 - 10 8
12. Алания Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Акрон Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Текстильщик Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Чертаново Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
18. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Факел Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Прошляков!!! Рязанцев быстро разыграл стандарт на правом фланге, затем последовала подача к линии вратарской, Прошляков оторвался от защитников "СКА-Хабаровск" и спокойно отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 54'
    Берковский выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" оказались первыми на мяче. 
  • 53'
    Елисеев со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Евдокимов головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Адаев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Грачёву, Игорь Низовцев всё видел и дал свисток в пользу гостей. "Торпедо" заработало опасный стандарт. 
  • Замена
    51'
    В составе "Торпедо" после перерыва произошла вторая замена. Вместо Руслана Магаля на поле вышел Владислав Адаев. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Лях в центре поля нарушил правила против активного Малеева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    49'
    После перерыва в составе "Торпедо" произошла замена. Вместо Астемира Гордюшенко на поле вышел Александр Елисеев. 
  • Угловой
    48'
    Угловой у ворот "Торпедо". Игроки "СКА-Хабаровск" решили разыграли корнер, затем Иванков с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Конюхов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Лебеденко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади хабаровского клуба, правила были нарушены против Малеева. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Торпедо", чтобы перестроиться и начать забивать в ворота хабаровского клуба. Команде Алексея Поддубского также главное сильно не успокаиваться, счёт 2:0 достаточно опасен по такому матчу, а играть ещё целый тайм, нужно продолжать играть в свой футбол и по возможности забивать ещё. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" на своём поле уверенно переигрывает московское "Торпедо" 2:0, дубль оформил Дмитрий Барков. Обе команды сегодня показывают вполне себе неплохой футбол, но всё же пока с реализацией моментов у "Торпедо" вновь наблюдаются проблемы, команде Сергея Игнашевича нужно начинать лучше относиться к своим моментам в атаке, если сегодня московский клуб ещё надеется зацепиться хоть за какие-то очки. 
  • 45'
    Гаджимурадов из центра поля выполнил передачу на ход Никифорову по правому флангу, защитники "Торпедо" оказались первыми на мяче. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Игорь Низовцев к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Малееву совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч и завершить атаку ударом по воротам. 
  • 43'
    Гордюшенко с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Прошляков неосмотрительно сыграл пяткой и просто отправил мяч за пределы поля, будет удар от ворот. 
  • 42'
    Нетфуллин попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Камилов, который в подкате выбил мяч в аут. 
  • 41'
    Заканчивается постепенно первый тайм, для игроков "СКА-Хабаровск" сейчас конечно же важно не пропустить гол "в раздевалку". 
  • Фол, нарушение
    40'
    Гордюшенко в центре поля нарушил правила против Малеева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Торпедо". Иванков выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, но Суслов до последнего старался до него добраться и в итоге нарушил правила против Нетфуллина. 
  • 38'
    Гордюшенко вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Астемир выполнил передачу к правому углу вратарской, никого из партнёров по команде в нужный момент там не оказалось, мяч ушёл за лицевую линию поля в итоге. 
  • 37'
    Берковский оступился при попытке пройти вперёд по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 36'
    Немного напожарили в своей штрафной площади игроки "СКА-Хабаровск", но затем все вместе хозяева поля и исправились. 
  • 35'
    Рязанцев у штрафной площади соперника смог совершить финт Зидана, но затем Александр выполнил не самую лучшую передачу, Прошляков не смог принять мяч. 
  • 34'
    Берковский при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Лебеденко, но ответная передача от Игоря была перехвачена защитниками "СКА-Хабаровск". 
  • 2 гола - дубль!
    33'
    Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Барков!!! Иванков с левого фланга выполнил перевод к правому углу вратарской, Гаджимурадов головой пробил по воротам, Конюхов неудачно отбил мяч в центр вратарской, где первым на мяче оказался Барков, который спокойно оформил дубль. 
  • Опасный момент
    32'
    Лебеденко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Офсайд
    31'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, один из игроков "СКА-Хабаровск" забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Лях на правом фланге нарушил правила против Малеева. "СКА-Хабаровск" заработал ещё один неплохой стандарт. 
  • Судья
    29'
    Дал Игорь Низовцев небольшую паузу футболистам, сегодня в Хабаровске под 30 градусов, а поэтому футболистам нужно немного времени, чтобы перевести дух и попить воды. 
  • 28'
    Конюхов сразу же после перехвата сильно выбил мяч на половину поля "СКА-Хабаровск", Грачёв под прессингом Прошлякова выполнил не самую лучшую скидку назад на Обухова, но Игорь успел выйти из ворот и забрать мяч в руки. 
  • 27'
    Эльмурзаев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Конюхов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 26'
    Магаль с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Малеев не дал Гордюшенко добраться до мяча. 
  • 25'
    Вроде бы всё нормально с Глебом Грачёвым, готов он продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Грачёв поставил корпус Прошлякову и дал мячу на левом фланге уйти в аут, а Данила в итоге сыграл как раз в корпус и вытолкал защитника "СКА-Хабаровск" на беговые дорожки, где он неудачно упал. 
  • 23'
    Нетфуллин из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Эльмурзаев сыграл внимательно и без особого труда перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    22'
    Магаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Берковский головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    21'
    Нетфуллин из-за пределов штрафной площади плотно пробил под правый угол ворот, Обухов в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади, никто из игроков "Торпедо" не смог сыграть на добивании. 
  • Угловой
    20'
    Рязанцев с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 19'
    Лебеденко выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Магаль выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Эльмурзаева и ушёл на угловой. 
  • 18'
    Никифоров с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Конюхов не смог рассчитать траекторию полёта мяча и в итоге не добрался до него, но в области подачи также не было игроков "СКА-Хабаровск". 
  • 17'
    Гордюшенко с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Квеквескири головой выбил мяч подальше от своих сворот. 
  • 16'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы и серии рикошетов Суслов пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Конюхову. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Нетфуллин на правом фланге нарушил правила против активного Гаджимурадова. Хозяева поля готовятся к стандарту. 
  • Желтая карточка
    14'
    Защитник московского "Торпедо" Андрей Лях получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Угловой
    13'
    Берковский вновь разыграл угловой с Рязанцевым, Александр с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Обухов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади, а Гордюшенко уже не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы сразу пробить по воротам. 
  • Угловой
    12'
    Берковский и Рязанцев разыграли между собой угловой, затем Александр с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, каким-то чудом никто из игроков "Торпедо" не пробил по воротам, защитникам "СКА-Хабаровск" пришлось выбивать мяч на повторный корнер. 
  • 11'
    Рязанцев на этот раз решил разыграть стандарт с партнёрами по команде, вскоре мяч был доставлен к линии штрафной площади, Гордюшенко пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "СКА-Хабаровск" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Прошляков и Гаджимурадов неудачно столкнулись между собой на левом фланге. Игорь Низовцев дал свисток в пользу "Торпедо". 
  • 9'
    Суслов со стандарта пробил в левый угол ворот, но мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Лях на своей половине поля нарушил правила против Малеева. "СКА-Хабаровск" удалось заработать довольно неплохой стандарт. 
  • 7'
    Игроки "Торпедо" заработали стандарт на правом фланге. Рязанцев выполнил далеко не самую лучшую подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    6'
    Из центра поля последовал заброс на ход Прошлякову к линии штрафной площади, форвард "Торпедо" оказался в офсайде. 
  • 5'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, могло быть очень опасно, но после прострела к центру штрафной площади от Малеева уже никто из игроков "СКА-Хабаровск" не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Барков!!! Гаджимурадов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Квеквескири не смог выполнить грамотную скидку головой в центр штрафной площади, но и защитники "Торпедо" выбили мяч не очень далеко, Малеев вернул его в центр штрафной площади, где уже оказался совершенно одинокий Барков, который спокойно переиграл Конюхова. 
  • 3'
    Гаджимурадов отыгрался с Камиловым и вошёл в штрафную площадь с правого фланга, там уже Рамазан наткнулся на защитников "Торпедо" и заработал угловой. 
  • 2'
    Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич был недоволен, что игра начинается так рано, в Москве 8 утра, а в Хабаровске 15 часов дня, видимо наставник "Торпедо" рассчитывал, что матч в Хабаровске будет вечерним. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра, которая наверняка порадует нас немалым количеством забитых голов и содержательным футболом. "СКА-Хабаровск" и "Торпедо" ставят перед собой задачи вернуться в Премьер-лигу, а поэтому обе команды будут бороться за три очка. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче седьмого тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровском" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. Помогать ему на бровках будут Андрей Образко из Ставрополя и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Всеволод Жариков из Хабаровска. 
Прогнозы 153
СКА-Хабаровск 34% (52)
X 49% (75)
Торпедо Москва 17% (26)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Торпедо Москва
2.77
7.90
2.68
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 2:1 Торпедо Москва

Исход игры
СКА-Хабаровск
34% (52)
Ничья
49% (75)
Торпедо Москва
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (39)
Меньше
74.34% (113)
Обе команды забьют
Да
71.05% (108)
Нет
28.95% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (70)
1:0 СКА-Хабаровск
18.3% (28)
2:1 СКА-Хабаровск
13.1% (20)
1:2 Торпедо Москва
9.8% (15)
0:1 Торпедо Москва
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 СКА-Хабаровск
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.14 7.90 19.00
1.12 6.50 17.00
2.77 3.35 2.53
2.59 3.22 2.68
1.12 7.77 19.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.03 7.00 1.07 3.10 1.33 2.35 1.53 1.91 1.80 3.65 1.25 1.39 2.85 1.65 2.20 1.11 6.30 1.18 4.60 1.02 12.50
9.70 1.05 8.10 1.08 3.26 1.34 2.48 1.54 1.82 2.07 1.42 2.88 1.29 3.60 1.10 6.80 1.09 7.30 1.02 14.00
6.71 1.08 5.74 1.11 2.99 1.35 2.33 1.55 1.72 2.03 1.38 2.85 1.26 3.55 1.10 6.03 1.08 6.71 1.02 11.30 1.02 11.72
3.28 1.35 2.86 1.43 2.43 1.57 2.96 1.38 2.33 1.59 3.08 1.35 2.49 1.52 1.90 1.92 1.62 2.27 1.42 2.80 1.37 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.60 1.45 1.74 2.02 1.90 1.85 1.10 6.70 1.37 2.95 1.03 10.50
2.82 1.42 1.82 1.97 1.40 2.90 1.11 6.25 1.07 7.90
2.63 1.44 1.75 1.99 1.36 2.94 1.10 6.03 1.07 7.12
2.81 1.44 2.30 1.63 1.79 2.05 1.50 2.64 1.76 2.06 1.46 2.67 1.20 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.63 2.20 1.25 3.85
3.56 1.28 2.47 1.53 1.61 2.28 1.24 3.96 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.84 1.88
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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