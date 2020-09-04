  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
СКА-Хабаровск
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 3 0.5
2. Квеквескири Ираклий 1 0.17
3. Базелюк Константин 1 0.17
4. Камилов Владислав 1 0.17
5. Гаджимурадов Рамазан 1 0.17
6. Иванков Даниил 1 0.17
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордюшенко Астемир 2 0.33
2. Берковский Илья 2 0.33
3. Лебеденко Игорь 2 (1) 0.33
4. Нетфуллин Равиль 1 0.17
5. Шоркин Максим 1 0.17
6. Кертанов Константин 1 0.17
7. Адаев Владислав 1 0.17
8. Магаль Руслан 1 (1) 0.17

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 4 1
2. Суслов Кирилл 2 0
3. Барков Дмитрий 2 0
4. Эльмурзаев Магомед 2 0
5. Никифоров Владислав 1 0
6. Малеев Артемий 1 0
7. Булия Эдуард 1 0
8. Матвийчук Семён 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Самсонов Артём Владимирович 2 0
3. Берковский Илья 2 0
4. Рязанцев Александр 1 0
5. Лебеденко Игорь 1 0
6. Елисеев Александр 1 0
7. Шустиков Сергей 1 0
8. Лях Андрей 1 0
9. Шоркин Максим 1 0
10. Кертанов Константин 1 0
11. Адаев Владислав 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Торпедо Москва 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +13 =1 -6
СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
6. СКА-Хабаровск Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
7. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
8. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
9. Нижний Новгород Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Торпедо Москва Заявка 6 2 3 1 11 - 4 9
11. Чайка Заявка 6 2 2 2 6 - 10 8
12. Алания Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Акрон Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Текстильщик Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Чертаново Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
18. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Факел Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 11 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 132
    СКА-Хабаровск 34.8% (46)
    X 49.2% (65)
    Торпедо Москва 15.9% (21)
    Все прогнозы
    2.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.75
    3.32
    2.71
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    34.8% (46)
    Ничья
    49.2% (65)
    Торпедо Москва
    15.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (35)
    Меньше
    73.28% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (96)
    Нет
    26.72% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47% (62)
    1:0 СКА-Хабаровск
    17.4% (23)
    2:1 СКА-Хабаровск
    14.4% (19)
    1:2 Торпедо Москва
    9.1% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:0 СКА-Хабаровск
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.75 3.25 2.60
    2.60 3.20 2.65
    2.60 3.32 2.71

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 6.90 1.08 3.00 1.37 2.30 1.58 1.90 1.84 1.69 2.08 1.33 3.05 1.25 3.75 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 13.00
    9.20 1.06 7.70 1.08 3.12 1.36 2.36 1.59 1.77 2.14 1.38 3.04 1.27 3.76 1.10 6.90 1.08 7.80 1.01 15.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.08 1.33 3.15 1.08 6.90
    2.75 1.44 1.81 1.98 1.38 2.99 1.10 6.60 1.07 8.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
    3.54 1.29 2.38 1.57 1.59 2.33 1.22 4.20 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный