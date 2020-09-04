СКА-Хабаровск
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|3
|0.5
|2.
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.17
|3.
|Базелюк Константин
|1
|0.17
|4.
|Камилов Владислав
|1
|0.17
|5.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.17
|6.
|Иванков Даниил
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.33
|2.
|Берковский Илья
|2
|0.33
|3.
|Лебеденко Игорь
|2 (1)
|0.33
|4.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.17
|5.
|Шоркин Максим
|1
|0.17
|6.
|Кертанов Константин
|1
|0.17
|7.
|Адаев Владислав
|1
|0.17
|8.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|4
|1
|2.
|Суслов Кирилл
|2
|0
|3.
|Барков Дмитрий
|2
|0
|4.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|5.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|6.
|Малеев Артемий
|1
|0
|7.
|Булия Эдуард
|1
|0
|8.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магаль Руслан
|3
|0
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|3.
|Берковский Илья
|2
|0
|4.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|5.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|6.
|Елисеев Александр
|1
|0
|7.
|Шустиков Сергей
|1
|0
|8.
|Лях Андрей
|1
|0
|9.
|Шоркин Максим
|1
|0
|10.
|Кертанов Константин
|1
|0
|11.
|Адаев Владислав
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Торпедо Москва
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +13 =1 -6СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +7 =8 -5Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 4
|9
|11.
|Чайка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|12.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
34.8% (46)
Ничья
49.2% (65)
Торпедо Москва
15.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (35)
Меньше
73.28% (96)
Обе команды забьют
Да
73.28% (96)
Нет
26.72% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47% (62)
1:0 СКА-Хабаровск
17.4% (23)
2:1 СКА-Хабаровск
14.4% (19)
1:2 Торпедо Москва
9.1% (12)
0:1 Торпедо Москва
4.5% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:0 СКА-Хабаровск
1.5% (2)
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