Первый тайм

7' Коробов с левого фланга с дальней дистанции решил пробить в ближний угол. Климович спокойно сместился к штанге и мяч поймал.

6' Аюпов на фланге сбил Никитина.

5' Команды начали встречу с атак. Хозяева смело идут вперёд. Левые фланги с обеих сторон более активны.

4' Навес Ткачука слева до партнёров не дошёл.

3' Мастерной справа навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч отскочил в руки Климовичу.

2' "Факел" играет в синих футболках и белых трусах, "Оренбург" - во всём белом.