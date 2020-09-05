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Факел
0:0
Первый тайм: 7'
Оренбург
0' 7'
30
Кортнев
Дмитрий
88
Мастерной
Владислав
4
Дашаев
Аслан
92
Брызгалов
Сергей
5
Соловьёв
Алексей
13
Дроздов
Никита
10
Акбашев
Роман
87
Коробов
Дмитрий
22
Разборов
Андрей
7
Григорьев
Максим
15
Никитин
Андрей
Владимирович
38
Климович
Андрей
5
Аюпов
Тимур
3
Сиваков
Михаил
6
Козлов
Савелий
12
Малых
Андрей
83
Миронов
Алексей
10
Алвеш
Рикарду
21
Насыров
Исламжан
19
Эктов
Александр
9
Козлов
Андрей
25
Ткачук
Денис
Факел
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 2 (2) 0.33
2. Разборов Андрей 1 0.17
3. Дмитриев Олег 1 0.17
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эктов Александр 2 0.33
2. Кулишев Артём 2 (1) 0.33
3. Чуканов Андреа 1 0.17
4. Козлов Савелий 1 0.17
5. Фамейе Джоэль 1 0.17
6. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.17

Карточки

Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 3 0
2. Никитин Андрей Владимирович 1 1
3. Дашаев Аслан 2 0
4. Яковлев Павел 2 0
5. Коробов Дмитрий 2 0
6. Брызгалов Сергей 1 0
7. Смирнов Михаил 1 0
8. Мастерной Владислав 1 0
9. Разборов Андрей 1 0
10. Мазуров Илья 1 0
11. Дмитриев Олег 1 0
12. Петрусёв Михаил 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 3 0
2. Козлов Савелий 3 0
3. Сиваков Михаил 1 1
4. Скворцов Алексей 2 0
5. Аюпов Тимур 2 0
6. Фамейе Джоэль 2 0
7. Малых Андрей 1 0
8. Шкофлек Жига 1 0
9. Капленко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Факел 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Оренбург 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: + = -
Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел
Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург

Последние игры между собой

Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 5:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 0:2 Оренбург Первый дивизион Оренбург 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 7 5 2 0 8 - 2 17
2. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Велес Москва Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
4. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
6. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
7. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
8. Торпедо Москва Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
9. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
10. Алания Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Крылья Советов 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
12. Нижний Новгород 0:1 Заявка 7 3 1 3 6 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
14. Чайка Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Акрон Заявка 7 2 1 4 4 - 6 7
17. Чертаново Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
18. Шинник Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Факел 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • 7'
    Коробов с левого фланга с дальней дистанции решил пробить в ближний угол. Климович спокойно сместился к штанге и мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Аюпов на фланге сбил Никитина.
  • 5'
    Команды начали встречу с атак. Хозяева смело идут вперёд. Левые фланги с обеих сторон более активны.
  • 4'
    Навес Ткачука слева до партнёров не дошёл.
  • 3'
    Мастерной справа навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч отскочил в руки Климовичу.
  • 2'
    "Факел" играет в синих футболках и белых трусах, "Оренбург" - во всём белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Центральном стадионе профсоюзов!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 7 тура Российской ФНЛ первого дивизиона, в котором сыграют «Факел» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 161
Факел 8.7% (14)
X 11.2% (18)
Оренбург 80.1% (129)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Оренбург
4.00
3.60
2.21
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург

Исход игры
Факел
8.7% (14)
Ничья
11.2% (18)
Оренбург
80.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (55)
Меньше
65.41% (104)
Обе команды забьют
Да
44.03% (70)
Нет
55.97% (89)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
37.3% (60)
1:2 Оренбург
24.8% (40)
0:2 Оренбург
10.6% (17)
1:1 Ничья
9.9% (16)
1:0 Факел
5.6% (9)
1:3 Оренбург
4.3% (7)
2:1 Факел
2.5% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.00 3.60 1.90
3.35 3.15 2.21
3.50 3.32 2.12
3.39 3.31 2.11
3.57 3.26 2.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.10 1.06 6.30 1.10 2.80 1.40 2.14 1.67 1.80 1.94 1.62 2.21 1.30 3.35 1.21 4.10 1.07 7.30 1.06 8.10 1.01 14.50
8.30 1.07 6.75 1.10 2.88 1.42 2.15 1.70 1.67 2.31 1.31 3.45 1.22 4.25 1.08 8.00 1.06 8.90 1.00 17.25
6.35 1.09 5.26 1.13 2.70 1.42 2.07 1.69 1.60 2.22 1.29 3.34 1.21 4.02 1.07 7.12 1.06 7.60 1.01 13.18 1.01 13.58
2.96 1.40 2.58 1.50 2.19 1.68 1.83 1.99 1.63 2.28 1.47 2.70 1.22 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.18 1.30 3.30 1.08 7.40
2.61 1.48 1.71 2.11 1.33 3.24 1.08 7.40 1.06 8.70
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.08 6.71 1.06 7.60
2.46 1.49 2.12 1.69 1.65 2.18 1.35 2.83 1.21 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.57 2.37 1.21 4.30
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47 1.18 4.75 1.12 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
2.01 1.73
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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