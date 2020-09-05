12
Малых
Андрей
25
Ткачук
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мазуров ИльяПолузащитник
-
17 Пухов РоманПолузащитник
-
Главный тренер: Бесчастных Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ткачук ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Licka
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|2 (2)
|0.33
|2.
|Разборов Андрей
|1
|0.17
|3.
|Дмитриев Олег
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эктов Александр
|2
|0.33
|2.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.33
|3.
|Чуканов Андреа
|1
|0.17
|4.
|Козлов Савелий
|1
|0.17
|5.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.17
|6.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|3
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|1
|3.
|Дашаев Аслан
|2
|0
|4.
|Яковлев Павел
|2
|0
|5.
|Коробов Дмитрий
|2
|0
|6.
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|7.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|8.
|Мастерной Владислав
|1
|0
|9.
|Разборов Андрей
|1
|0
|10.
|Мазуров Илья
|1
|0
|11.
|Дмитриев Олег
|1
|0
|12.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|3
|0
|2.
|Козлов Савелий
|3
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|5.
|Аюпов Тимур
|2
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|7.
|Малых Андрей
|1
|0
|8.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|9.
|Капленко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Факел
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Оренбург
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: + = -Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел
Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург
Последние игры между собой
Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|8 - 2
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|10.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|12.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|Чайка
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург
Исход игры
Факел
8.7% (14)
Ничья
11.2% (18)
Оренбург
80.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (55)
Меньше
65.41% (104)
Обе команды забьют
Да
44.03% (70)
Нет
55.97% (89)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
37.3% (60)
1:2 Оренбург
24.8% (40)
0:2 Оренбург
10.6% (17)
1:1 Ничья
9.9% (16)
1:0 Факел
5.6% (9)
1:3 Оренбург
4.3% (7)
2:1 Факел
2.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.10
|1.06
|6.30
|1.10
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.67
|1.80
|1.94
|1.62
|2.21
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.21
|4.10
|1.07
|7.30
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|—
|—
|8.30
|1.07
|6.75
|1.10
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.22
|4.25
|1.08
|8.00
|1.06
|8.90
|1.00
|17.25
|—
|—
|6.35
|1.09
|5.26
|1.13
|2.70
|1.42
|—
|—
|2.07
|1.69
|—
|—
|1.60
|2.22
|—
|—
|1.29
|3.34
|1.21
|4.02
|1.07
|7.12
|1.06
|7.60
|1.01
|13.18
|1.01
|13.58
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.40
|2.58
|1.50
|2.19
|1.68
|1.83
|1.99
|1.63
|2.28
|1.47
|2.70
|—
|—
|1.22
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—