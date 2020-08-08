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Кьево
1:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Специя
0'
1:0
2' Гол
Джорджевич Филип
4'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
6
Эспозито
Сальваторе
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
6
Мора
Лука
7
Ди
Гаудио
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Кьево
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

2'
Джорджевич Филип
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 1 1
2. Риджионе Микеле 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Сетер Дамир 1 0
Специя
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Кьево 0 0 0 0 0 0 100% (1)
 Специя 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла
Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа
Специя Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция
Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кьево 1:3 Специя Серия B Специя 0:0 Кьево Серия B Кьево 5:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кьево Серия B
1/2 финала
0 Кьево
0 Специя
0 Фрозиноне
0 Порденоне
Финал
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  • До матча
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