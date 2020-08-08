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Кьево
2:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
1:0
2' Гол
Джорджевич Филип
2:0
9' Гол
Сегре Джакопо
15' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
21' Желтая карточка
Риджионе Микеле
47' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
2:0
58' Не забитый пенальти
Риччи Матео
78' Желтая карточка
Рагуза Антонио
82' Желтая карточка
Виньяли Лука
90' Желтая карточка
Оби Джоэл
90'+7
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
6
Мора
Лука
11
Гьяси
Эммануэль
14
Нзола
М'Бала
7
Ди
Гаудио
Антонио
Кьево
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

2'
Джорджевич Филип
1:0
9'
Сегре Джакопо
(Оби Джоэл)
2:0
15'
 
Бартоломей Паоло
21'
Риджионе Микеле
 
47'
 
Феррер Сальвадор
58'
2:0
Риччи Матео
59'
 
Маджоре Джулио
Мора Лука
59'
 
Витале Луиджи
Рамос Хуан
70'
Гарритано Лука
Эспозито Сальваторе
 
70'
 
Рагуза Антонио
Ди Гаудио Антонио
75'
 
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор
75'
 
Галабинов Андрей
Бартоломей Паоло
78'
 
Рагуза Антонио
82'
Морсай Йонатан
Джорджевич Филип
 
82'
 
Виньяли Лука
90'
Цавар Марин
Виньято Эмануэль
 
90'
Оби Джоэл
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 1 0.5
2. Гарритано Лука 1 0.5
3. Сегре Джакопо 1 0.5
4. Оби Джоэл 0 0
5. Риджионе Микеле 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 0
2. Риджионе Микеле 1 0
3. Сетер Дамир 1 0
Специя
# Игрок      
1. Рагуза Антонио 1 0
2. Бартоломей Паоло 1 0
3. Виньяли Лука 1 0
4. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Кьево 66.67% (2) 0 0 0 0 0 33.33% (1)
 Специя 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла
Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа
Специя Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция
Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кьево 1:3 Специя Серия B Специя 0:0 Кьево Серия B Кьево 5:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кьево Серия B
1/2 финала
2 Кьево
0 Специя
0 Фрозиноне
0 Порденоне
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