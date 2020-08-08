Кьево
2:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Специя
1:0
2' ГолДжорджевич Филип
2:0
9' ГолСегре Джакопо
15' Желтая карточкаБартоломей Паоло
21' Желтая карточкаРиджионе Микеле
47' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
2:0
58' Не забитый пенальтиРиччи Матео
78' Желтая карточкаРагуза Антонио
82' Желтая карточкаВиньяли Лука
90' Желтая карточкаОби Джоэл
27
Сетер
Дамир
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Защитник
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
2'
1:0
9'
2:0
15'
21'
47'
58'
2:0
78'
82'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|1
|0.5
|2.
|Гарритано Лука
|1
|0.5
|3.
|Сегре Джакопо
|1
|0.5
|4.
|Оби Джоэл
|0
|0
|5.
|Риджионе Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|0
|2.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|3.
|Сетер Дамир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|2.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|3.
|Виньяли Лука
|1
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Кьево
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла
Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа
Специя Последние 20 матчей: + = -Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция
Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2