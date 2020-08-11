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Специя
1:0
Перерыв

Стадион:
Кьево
0'
1:0
2' Гол
Галабинов Андрей
9' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
18' Желтая карточка
Маджоре Джулио
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
Специя
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

2'
Галабинов Андрей
(Бартоломей Паоло)
1:0
9'
 
Дикманн Лоренцо
18'
Маджоре Джулио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 1 0.5
2. Бартоломей Паоло 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 1 0.33
2. Гарритано Лука 1 0.33
3. Сегре Джакопо 1 0.33
4. Оби Джоэл 0 0
5. Риджионе Микеле 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Рагуза Антонио 1 0
2. Бартоломей Паоло 1 0
3. Виньяли Лука 1 0
4. Маджоре Джулио 1 0
5. Феррер Сальвадор 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 0
2. Риджионе Микеле 1 0
3. Сетер Дамир 1 0
4. Дикманн Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Специя 0 0 0 0 0 0 0
 Кьево 66.67% (2) 0 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя
Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево
Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Специя Серия B Кьево 1:3 Специя Серия B Специя 0:0 Кьево Серия B Кьево 5:0 Специя Серия B
Специя 0:1 Кьево Серия B
1/2 финала
2 Кьево
0 Специя
0 Фрозиноне
1 Порденоне
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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