Специя
3:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Кьево
1:0
2' ГолГалабинов Андрей
9' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
18' Желтая карточкаМаджоре Джулио
2:0
50' ГолМаджоре Джулио
3:0
53' ГолНзола М'Бала
59' Желтая карточкаСегре Джакопо
90' Желтая карточкаМора Лука
3:1
90' ПенальтиЛеверб Максим
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
2'
18'
50'
2:0
53'
3:0
59'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|1
|0.5
|2.
|Нзола М'Бала
|1
|0.5
|3.
|Маджоре Джулио
|1
|0.5
|4.
|Витале Луиджи
|0
|0
|5.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|1
|0.33
|2.
|Гарритано Лука
|1
|0.33
|3.
|Сегре Джакопо
|1
|0.33
|4.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.33
|5.
|Оби Джоэл
|0
|0
|6.
|Риджионе Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|2.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|3.
|Мора Лука
|1
|0
|4.
|Виньяли Лука
|1
|0
|5.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|6.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|0
|2.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|3.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|4.
|Сетер Дамир
|1
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Специя
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Кьево
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя
Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево
Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1