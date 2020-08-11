  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Специя
3:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
1:0
2' Гол
Галабинов Андрей
9' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
18' Желтая карточка
Маджоре Джулио
2:0
50' Гол
Маджоре Джулио
3:0
53' Гол
Нзола М'Бала
59' Желтая карточка
Сегре Джакопо
90' Желтая карточка
Мора Лука
3:1
90' Пенальти
Леверб Максим
90'+7
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
Специя
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

2'
Галабинов Андрей
(Бартоломей Паоло)
1:0
9'
 
Дикманн Лоренцо
18'
Маджоре Джулио
 
46'
 
Гарритано Лука
Эспозито Сальваторе
50'
Маджоре Джулио
(Витале Луиджи)
2:0
53'
Нзола М'Бала
(Эрлич Мартин)
3:0
59'
 
Сегре Джакопо
60'
 
Морсай Йонатан
Виньято Эмануэль
60'
 
Цуэлли Эмануэле
Сегре Джакопо
67'
Мора Лука
Маджоре Джулио
 
77'
Рагуза Антонио
Галабинов Андрей
 
77'
 
Онгенда Эрвин
Оби Джоэл
77'
 
Грубац Сергей
Джорджевич Филип
80'
Рамос Хуан
Витале Луиджи
 
80'
Ди Гаудио Антонио
Гьяси Эммануэль
 
90'
Мора Лука
 
90'
3:1
Леверб Максим

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 1 0.5
2. Нзола М'Бала 1 0.5
3. Маджоре Джулио 1 0.5
4. Витале Луиджи 0 0
5. Бартоломей Паоло 0 0
6. Эрлич Мартин 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 1 0.33
2. Гарритано Лука 1 0.33
3. Сегре Джакопо 1 0.33
4. Леверб Максим 1 (1) 0.33
5. Оби Джоэл 0 0
6. Риджионе Микеле 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Рагуза Антонио 1 0
2. Бартоломей Паоло 1 0
3. Мора Лука 1 0
4. Виньяли Лука 1 0
5. Маджоре Джулио 1 0
6. Феррер Сальвадор 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 0
2. Риджионе Микеле 1 0
3. Сегре Джакопо 1 0
4. Сетер Дамир 1 0
5. Дикманн Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Специя 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0 0
 Кьево 66.67% (2) 0 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя
Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево
Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Специя Серия B Кьево 1:3 Специя Серия B Специя 0:0 Кьево Серия B Кьево 5:0 Специя Серия B
Специя 0:1 Кьево Серия B
1/2 финала
3 Кьево
3 Специя
0 Фрозиноне
1 Порденоне
Финал
?
?
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Специя 3:1 Кьево онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный