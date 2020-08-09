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Фрозиноне
0:0
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
12' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
39' Желтая карточка
Побега Томмазо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
11
Хаас
Николас
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Фрозиноне
3-4-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

12'
 
Канделлоне Леонардо
39'
 
Побега Томмазо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 1 0.5
2. Чано Камилло 1 0.5
3. Сальви Алессандро 1 0.5
4. Хаас Николас 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Бригенти Николо 1 0
3. Хаас Николас 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Канделлоне Леонардо 1 0
2. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Фрозиноне 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Порденоне 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто
Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца
Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
1/2 финала
2 Кьево
0 Специя
0 Фрозиноне
0 Порденоне
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Побега Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Канделлоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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