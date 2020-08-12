  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
7' Гол
Чано Камилло
14'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
28
Бокалон
Риккардо
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
18
Новакович
Андрия
28
Чано
Камилло
Порденоне
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

7'
0:1
Чано Камилло
(Бегетто Андреа)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тремолада Лука 1 0.5
2. Буррай Сальваторе 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чано Камилло 2 0.67
2. Дионизи Федерико 1 0.33
3. Сальви Алессандро 1 0.33
4. Бегетто Андреа 0 0
5. Хаас Николас 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Канделлоне Леонардо 1 0
2. Побега Томмазо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Чано Камилло 1 0
3. Бригенти Николо 1 0
4. Хаас Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Порденоне 0 0 0 0 0 100% (1) 0
 Фрозиноне 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фрозиноне 0:1 Порденоне Серия B Фрозиноне 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
1/2 финала
3 Кьево
3 Специя
0 Фрозиноне
1 Порденоне
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Nereo Rocco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Порденоне 0:1 Фрозиноне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный