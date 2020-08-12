Порденоне
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Нерео Рокко
Фрозиноне
0:1
7' ГолЧано Камилло
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тремолада Лука
|1
|0.5
|2.
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чано Камилло
|2
|0.67
|2.
|Дионизи Федерико
|1
|0.33
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0.33
|4.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|5.
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|2.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|2.
|Чано Камилло
|1
|0
|3.
|Бригенти Николо
|1
|0
|4.
|Хаас Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Фрозиноне
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2