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Порденоне
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
7' Гол
Чано Камилло
0:2
15' Гол
Новакович Андрия
39' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
42' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
44' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+7
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
28
Бокалон
Риккардо
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
18
Новакович
Андрия
28
Чано
Камилло
Порденоне
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

7'
0:1
Чано Камилло
(Бегетто Андреа)
15'
0:2
Новакович Андрия
(Роден Маркус)
39'
Кампорезе Микеле
 
42'
Бокалон Риккардо
 
44'
 
Хаас Николас
46'
Тремолада Лука
Гавацци Давиде
 
60'
 
Дионизи Федерико
Чано Камилло
60'
 
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
62'
Стриццоло Лука
Бокалон Риккардо
 
63'
Маццокко Давиде
Мисурака Джанвито
 
66'
 
Паганини Лука
Сальви Алессандро
66'
 
Гори Мирко
Майелло Раффаэле
75'
Канделлоне Леонардо
Побега Томмазо
 
83'
Кьяретти Лукас
Де Агостини Микеле
 
89'
 
Дзампано Франческо
Бегетто Андреа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 27
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тремолада Лука 1 0.5
2. Буррай Сальваторе 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чано Камилло 2 0.67
2. Дионизи Федерико 1 0.33
3. Сальви Алессандро 1 0.33
4. Новакович Андрия 1 0.33
5. Роден Маркус 0 0
6. Бегетто Андреа 0 0
7. Хаас Николас 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 1 0
2. Бокалон Риккардо 1 0
3. Канделлоне Леонардо 1 0
4. Побега Томмазо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Хаас Николас 2 0
2. Дионизи Федерико 1 0
3. Чано Камилло 1 0
4. Бригенти Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Порденоне 0 0 0 0 0 100% (1) 0
 Фрозиноне 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фрозиноне 0:1 Порденоне Серия B Фрозиноне 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
1/2 финала
3 Кьево
3 Специя
2 Фрозиноне
1 Порденоне
Финал
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