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  3. Россия
Чертаново
0:0
Первый тайм: 8'
Крылья Советов
0' 8'
Чертаново
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 1 0.14
2. Молтенинов Илья 1 0.14
3. Конев Александр 1 0.14
4. Сулейманов Никита 1 0.14
5. Пиняев Сергей 1 0.14
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 4 0.57
2. Голенков Егор 2 0.29
3. Гацкан Александр 1 0.14
4. Сергеев Иван 1 0.14
5. Ежов Роман 1 0.14

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 3 0
2. Першин Никита 3 0
3. Кондаков Егор 2 0
4. Бартасевич Владимир 2 0
5. Надольский Александр 2 0
6. Савельев Максим 2 0
7. Завезён Юрий 1 0
8. Камышев Илья 1 0
9. Тюменцев Даниил 1 0
10. Молтенинов Илья 1 0
11. Молчанов Дмитрий 1 0
12. Молодняков Данила 1 0
13. Пиняев Сергей 1 0
14. Гудков Ян 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Божин Сергей 3 0
2. Сарвели Владислав 3 0
3. Гацкан Александр 1 1
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Ежов Роман 2 0
7. Фролов Евгений 1 0
8. Полуяхтов Владимир 1 0
9. Зеффан Мехди 1 0
10. Голенков Егор 1 0
11. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Крылья Советов 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 12 - 10 15
6. Енисей 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
7. Велес Москва 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 9 15
8. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Торпедо Москва 1:1 Заявка 8 3 4 1 16 - 7 13
10. Текстильщик Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
11. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
12. Крылья Советов 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
14. Краснодар-2 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
15. Чайка 1:1 Заявка 8 2 4 2 7 - 11 10
16. Акрон Заявка 8 2 1 5 4 - 8 7
17. Чертаново 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
18. Волгарь 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
19. Факел 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 8 0 2 6 2 - 11 2
22. Иртыш Омск Заявка 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 11'
    Зиньковский заработал для самарцев штрафной. До ворот далековато, но всё равно можно попытать счастье дистанционным выстрелом.
  • 10'
    Болельщики растянули баннер "Не забывайте свои корни". Очевидно, он адресован экс-чертановцам, которые сейчас в "Крыльях Советов",
  • 8'
    Если кого-то волнует магия цифр: наш матч проходит 09.09 в 19:00. Только тур не 9-й, а 8-й.
  • 7'
    Пока начало по игре среднее, опасных моментов ещё не возникало.
  • Офсайд
    7'
    Пробивал Рудковский, удар был заблокирован, а потом в суматохе кто-то из "Чертаново" забрался в офсайд.
  • 6'
    Рудковский и Камышев у мяча. Кто пробьёт?
  • 6'
    Опасный штрафной зарабатывает "Чертаново".
  • 5'
    На самых первых минутах позиционно атаковали гости, а сейчас это делают хозяева.
  • Угловой
    3'
    "Крылья" подали угловой, Горшков это сделал - неудачно.
  • Свисток
    1'
    Свисток! Матч начался! Поехали!
  • До матча
  • До матча проходила церемония награждения игроков "Чертаново" в различных номинациях по итогам прошлого сезона.
  • Главный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ, Первая категория). Его помощники: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону, Первая) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону, Первая). Резервный судья: Александр Машлякевич (Москва, Первая). Инспектор:
    Виктор Кулагин (Москва). Делегат: Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! LiveResult.ru приветствует всех на текстовой онлайн-трансляции матча 8-го тура ФНЛ между аутсайдером "Чертаново" и середняком "Крыльями Советов". Правда, в прошлом сезоне самобытная московская команда была претендентом на выход в РПЛ, а самарцы выступали непосредственно в Премьер-лиге. Нерва сегодняшнему поединку добавляет тот факт, что "Крылья Советов" возглавляет Игорь Осинькин, который на протяжении четырёх предыдущих лет довольно успешно тренировал как раз "Чертаново". Плюс с собой в Самару Осинькин забрал из столичного клуба нескольких игроков: Ломаева, Горшкова, Солдатенкова, Витюгова, Цыпченко, Сарвели. Что касается Зиньковского, то он перешёл в "Крылья" ещё раньше.
Прогнозы 155
Чертаново 12.3% (19)
X 18.7% (29)
Крылья Советов 69% (107)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чертаново
Ничья
Крылья Советов
9.70
5.40
1.34
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Чертаново 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Чертаново
12.3% (19)
Ничья
18.7% (29)
Крылья Советов
69% (107)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
28.4% (44)
1:1 Ничья
17.4% (27)
0:1 Крылья Советов
16.8% (26)
0:2 Крылья Советов
15.5% (24)
2:1 Чертаново
7.1% (11)
1:0 Чертаново
3.2% (5)
1:3 Крылья Советов
3.2% (5)
0:3 Крылья Советов
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.50 5.40 1.28
9.50 5.40 1.30
9.70 5.35 1.30
8.74 4.84 1.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.10 1.04 3.70 1.25 2.90 1.37 1.96 1.79 1.97 1.78 1.76 1.99 1.55 2.35 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00
12.50 1.03 11.00 1.04 3.85 1.26 3.04 1.38 2.06 1.83 1.58 2.38 1.39 3.00 1.18 4.95 1.14 5.75 1.04 10.75
9.60 1.03 8.16 1.05 3.64 1.25 2.90 1.37 1.96 1.77 1.55 2.33 1.37 2.90 1.16 4.70 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10
3.26 1.33 2.14 1.69 1.49 2.58 1.16 5.20 1.11 6.35
2.94 1.36 1.99 1.75 1.44 2.63 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.50 1.01 13.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
4.20 1.22 2.86 1.41 1.74 2.07 1.32 3.32 1.21 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.39 1.50
2.18 1.62
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
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