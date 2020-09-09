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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! LiveResult.ru приветствует всех на текстовой онлайн-трансляции матча 8-го тура ФНЛ между аутсайдером "Чертаново" и середняком "Крыльями Советов". Правда, в прошлом сезоне самобытная московская команда была претендентом на выход в РПЛ, а самарцы выступали непосредственно в Премьер-лиге. Нерва сегодняшнему поединку добавляет тот факт, что "Крылья Советов" возглавляет Игорь Осинькин, который на протяжении четырёх предыдущих лет довольно успешно тренировал как раз "Чертаново". Плюс с собой в Самару Осинькин забрал из столичного клуба нескольких игроков: Ломаева, Горшкова, Солдатенкова, Витюгова, Цыпченко, Сарвели. Что касается Зиньковского, то он перешёл в "Крылья" ещё раньше.