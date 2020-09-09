Чертаново
0:0
Первый тайм: 8'
Крылья Советов
- Основной состав
-
81 Абаев ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Гудков ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гынсарь РадуПолузащитник
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|1
|0.14
|2.
|Молтенинов Илья
|1
|0.14
|3.
|Конев Александр
|1
|0.14
|4.
|Сулейманов Никита
|1
|0.14
|5.
|Пиняев Сергей
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|4
|0.57
|2.
|Голенков Егор
|2
|0.29
|3.
|Гацкан Александр
|1
|0.14
|4.
|Сергеев Иван
|1
|0.14
|5.
|Ежов Роман
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Никитенков Алексей
|3
|0
|2.
|Першин Никита
|3
|0
|3.
|Кондаков Егор
|2
|0
|4.
|Бартасевич Владимир
|2
|0
|5.
|Надольский Александр
|2
|0
|6.
|Савельев Максим
|2
|0
|7.
|Завезён Юрий
|1
|0
|8.
|Камышев Илья
|1
|0
|9.
|Тюменцев Даниил
|1
|0
|10.
|Молтенинов Илья
|1
|0
|11.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0
|12.
|Молодняков Данила
|1
|0
|13.
|Пиняев Сергей
|1
|0
|14.
|Гудков Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Божин Сергей
|3
|0
|2.
|Сарвели Владислав
|3
|0
|3.
|Гацкан Александр
|1
|1
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Фролов Евгений
|1
|0
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|9.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|10.
|Голенков Егор
|1
|0
|11.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Крылья Советов
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Енисей
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|7.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 9
|15
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Торпедо Москва
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 7
|13
|10.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|12.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|14.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|Чайка
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|17.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|19.
|Факел
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|20.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Томь
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 11
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
Прогнозы на матч Чертаново 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Чертаново
12.3% (19)
Ничья
18.7% (29)
Крылья Советов
69% (107)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
28.4% (44)
1:1 Ничья
17.4% (27)
0:1 Крылья Советов
16.8% (26)
0:2 Крылья Советов
15.5% (24)
2:1 Чертаново
7.1% (11)
1:0 Чертаново
3.2% (5)
1:3 Крылья Советов
3.2% (5)
0:3 Крылья Советов
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|9.10
|1.04
|3.70
|1.25
|2.90
|1.37
|1.96
|1.79
|1.97
|1.78
|1.76
|1.99
|1.55
|2.35
|1.37
|2.95
|1.17
|4.70
|1.13
|5.40
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|3.85
|1.26
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.83
|—
|—
|1.58
|2.38
|1.39
|3.00
|1.18
|4.95
|1.14
|5.75
|1.04
|10.75
|—
|—
|9.60
|1.03
|8.16
|1.05
|3.64
|1.25
|2.90
|1.37
|—
|—
|1.96
|1.77
|—
|—
|1.55
|2.33
|1.37
|2.90
|1.16
|4.70
|1.13
|5.26
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81