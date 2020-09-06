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Чертаново
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 1 0.14
2. Молтенинов Илья 1 0.14
3. Конев Александр 1 0.14
4. Сулейманов Никита 1 0.14
5. Пиняев Сергей 1 0.14
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 4 0.57
2. Голенков Егор 2 0.29
3. Гацкан Александр 1 0.14
4. Сергеев Иван 1 0.14
5. Ежов Роман 1 0.14

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 3 0
2. Першин Никита 3 0
3. Кондаков Егор 2 0
4. Бартасевич Владимир 2 0
5. Надольский Александр 2 0
6. Савельев Максим 2 0
7. Завезён Юрий 1 0
8. Камышев Илья 1 0
9. Тюменцев Даниил 1 0
10. Молтенинов Илья 1 0
11. Молчанов Дмитрий 1 0
12. Молодняков Данила 1 0
13. Пиняев Сергей 1 0
14. Гудков Ян 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Божин Сергей 3 0
2. Сарвели Владислав 3 0
3. Гацкан Александр 1 1
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Ежов Роман 2 0
7. Фролов Евгений 1 0
8. Полуяхтов Владимир 1 0
9. Зеффан Мехди 1 0
10. Голенков Егор 1 0
11. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Крылья Советов 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 7 6 1 0 10 - 2 19
2. Нефтехимик Заявка 7 4 2 1 8 - 2 14
3. Балтика Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Енисей Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
5. Велес Москва Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
7. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
8. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
9. Торпедо Москва Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
10. Крылья Советов Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
11. Алания Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
12. Нижний Новгород Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
13. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
14. Текстильщик Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
15. Чайка Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
16. Акрон Заявка 7 2 1 4 4 - 6 7
17. Чертаново Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
18. Шинник Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Волгарь Заявка 7 1 1 5 7 - 10 4
20. Факел Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
21. Томь Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
22. Иртыш Омск Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Чертаново 23.7% (14)
    X 30.5% (18)
    Крылья Советов 45.8% (27)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Чертаново - Крылья Советов

    Исход игры
    Чертаново
    23.7% (14)
    Ничья
    30.5% (18)
    Крылья Советов
    45.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (25)
    Меньше
    56.9% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (39)
    Нет
    32.76% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (17)
    1:2 Крылья Советов
    22% (13)
    2:1 Чертаново
    11.9% (7)
    0:1 Крылья Советов
    10.2% (6)
    1:0 Чертаново
    8.5% (5)
    0:2 Крылья Советов
    6.8% (4)
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