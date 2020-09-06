Чертаново
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|1
|0.14
|2.
|Молтенинов Илья
|1
|0.14
|3.
|Конев Александр
|1
|0.14
|4.
|Сулейманов Никита
|1
|0.14
|5.
|Пиняев Сергей
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|4
|0.57
|2.
|Голенков Егор
|2
|0.29
|3.
|Гацкан Александр
|1
|0.14
|4.
|Сергеев Иван
|1
|0.14
|5.
|Ежов Роман
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Никитенков Алексей
|3
|0
|2.
|Першин Никита
|3
|0
|3.
|Кондаков Егор
|2
|0
|4.
|Бартасевич Владимир
|2
|0
|5.
|Надольский Александр
|2
|0
|6.
|Савельев Максим
|2
|0
|7.
|Завезён Юрий
|1
|0
|8.
|Камышев Илья
|1
|0
|9.
|Тюменцев Даниил
|1
|0
|10.
|Молтенинов Илья
|1
|0
|11.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0
|12.
|Молодняков Данила
|1
|0
|13.
|Пиняев Сергей
|1
|0
|14.
|Гудков Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Божин Сергей
|3
|0
|2.
|Сарвели Владислав
|3
|0
|3.
|Гацкан Александр
|1
|1
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Фролов Евгений
|1
|0
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|9.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|10.
|Голенков Егор
|1
|0
|11.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Крылья Советов
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +12 =0 -8Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|14
|3.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Енисей
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|11.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|15.
|Чайка
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 10
|4
|20.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
Прогнозы на матч Чертаново - Крылья Советов
Исход игры
Чертаново
23.7% (14)
Ничья
30.5% (18)
Крылья Советов
45.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (25)
Меньше
56.9% (33)
Обе команды забьют
Да
67.24% (39)
Нет
32.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (17)
1:2 Крылья Советов
22% (13)
2:1 Чертаново
11.9% (7)
0:1 Крылья Советов
10.2% (6)
1:0 Чертаново
8.5% (5)
0:2 Крылья Советов
6.8% (4)
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