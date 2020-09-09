И вторую замену после перерыва провёл Александр Побегалов. Вместо Дениса Кутина на поле вышел Павел Евсеев.

Бреев из центра поля отправил Малых в прорыв по правому флангу, Андрей успешно дошёл до штрафной площади и выполнил подачу к левому углу вратарской, Яшин не самым лучшим образом сыграл на выходе, но всё же Дмитрий смог выловить мяч.

Носов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Олейников пробежал зону передачи, а поэтому мяч ушёл за лицевую линию поля.

Эктов на своей половине поля в подкате сбил Евсеева. Сам Павел со стандарта отправил мяч на правый фланг.

Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь немного не хватило Фамейе для удара головой по воротам.

Начинается второй тайм. "Оренбург" наверняка сейчас попытается уже сыграть по счёту, это не значит, что команда Марцела Лички будет прижиматься к своим воротам, но и нестись в атаку разумеется хозяева поля уже не будут.

В составе "Шинника" после перерыва произошла замена. Вместо Эльдара Низамутдинова на поле вышел Никита Голуб.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на своём поле уверенно переигрывает ярославский "Шинник" 2:0. Пока команда Марцеля Лички смотрится намного лучше, а вот Александру Побегалову нужно срочно что-то менять. Если "Шинник" не сможет прибавить в атаке, по итогам восьмого тура ярославский клуб также останется в зоне вылета.

45' Всё нормально с Кутиным, Фамейе извинился за неудачную игру перед соперником, пора командам и на перерыв.

45' Фамейе в центре поля в борьбе за верховой мяч неудачно подставился под Кутина, вышли на поле врачи "Шинника", ещё одна пауза в игре.

45' Одну минуту добавил Антон Фролов к основному времени первого тайма.

44' С левого фланга последовала передача от Прудникова к линии штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, а затем отдал пас чуть назад на Капленко, который сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

43' Эктов в борьбе со Стреловым на правом углу штрафной площади оказался на газоне, Антон Фролов показал, что нужно играть дальше.

42' Чуканов вновь выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Прудников оказался первым на мяче, но далее Николай отдал передачу на ход Насырову, Исламжан попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, Носов удачно сыграл в подкате, мяч от ноги игрока "Шинника" полетел в руки Яшину.

41' Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Фамейе!!! Чуканов выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Сивакову, Михаил успешно набежал на мяч, а затем отдал передачу в центр штрафной площади, Фамейе был совсем один и без всякого труда поразил ворота "Шинника".

40' Самодин попытался теперь уже отыграться с Олейниковым у штрафной площади "Оренбурга", но Ивана сразу накрыли хозяева поля и перехватили мяч.

39' Носов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович выручил "Оренбург".

38' Последовал заброс на левый угол штрафной площади "Шинника", Насыров в касание сбросил мяч во вратарскую, но там был только Яшин.

37' Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади на ход Самодину, форварду "Шинника" не хватило скорости, чтобы зацепиться за мяч.

36' Бреев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и не очень сильно, Яшин спокойно забрал его в руки.

35' Игроки "Оренбурга" решили на этот раз разыграть угловой, затем Малых выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

34' Эктов при входе в штрафную площадь с правого фланга удачно отыгрался с Бреевым, а затем Александр пробил по воротам, задел защитника "Шинника" и ушёл на угловой.

33' Вернулся в игру Исламжан Насыров, показал фланговый защитник "Оренбурга", что он готов продолжать матч.

32' Насыров получил небольшое мышечное повреждение после борьбы за мяч на угловом, вышли на поле врачи "Оренбурга".

31' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Прудников!!! "Оренбург" провёл очень хорошую контратаку, которая завершилась голом на этот раз. Прудников подхватил мяч в центре поля и совершил рывок в штрафную площадь по правому флангу, затем Николай решил всё сделать сам, дождался Прудников сближения с Яшиным, а затем пробил в левый угол ворот.

30' Угловой у ворот "Оренбурга". Самсонов выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

29' Бреев выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Фамейе при всём желании не смог зацепиться за мяч, будет ещё один удар от ворот.

28' Прудников прошёл вперёд по левому флангу, затем Николай сместился в центр и выполнил передачу к линии штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, но затем Джоэль его передержал и упустил момент для удара по воротам.

27' Капленко в центре поля нарушил правила против Низамутдинова. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

26' Носов прошёл вперёд по правому флангу, затем Александр немного сместился в центр и выполнил передачу в центр штрафной площади, но Низамутдинов и Самодин не поняли друг друга, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

25' Самсонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" выиграли верховую борьбу за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Климович.

24' Сиваков на правом фланге нарушил правила против Низамутдинова. "Шинник" заработал ещё один неплохой стандарт.

23' Михаил Сиваков получил повреждение колена в одном из последних единоборств, вышли на поле врачи "Оренбурга", но после паузы защитник показал, что он готов играть дальше.

22' Олейников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Низамутдинов головой отправил мяч под левый угол ворот, но удар вышел слабым, Климович с ним уверенно справился.

21' Могла у "Оренбурга" получиться очень хорошая контратака, но Эктов при входе в штрафную площадь неудачно обработал мяч после передачи от Фамейе, его в итоге при игре на выходе перехватил Яшин.

20' Самсонов с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Климович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Кутин из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Низамутдинову, Эльдар неплохо поборолся с Сиваковым и заработал угловой для своей команды.

18' Стешин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сиваков выбил мяч подальше от своих ворот.

17' Насыров с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь "Шинника", на этот раз Исламжан старался доставить мяч к правому углу вратарской, но мяч свалился у него с ноги и улетел за лицевую линию поля.

16' Насыров с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Олейникова и улетел в аут.

15' Угловой у ворот "Шинника". Капленко выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Фамейе для удара головой по воротам.

14' Эктов совершил ещё один неплохой рывок вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Фамейе, мяч полетел слишком сильно, но смог Джоэль зацепиться за мяч.

13' Носов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Зинков зацепился за мяч и пробил по воротам, Климович спас свою команду.

12' С левого фланга последовала безадресная передача к линии вратарской "Оренбурга", Климович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

11' Фамейе получил по ногам в центре поля. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Бреев из центра поля выполнил заброс на ход Эктову по правому флангу, Александр прошёл практически к лицевой линии, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Прудников неплохо обработал мяч, а затем попытался по воротам, но его уже накрыли защитники "Шинника".

9' Самсонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч заметался между ног футболистов, но при этом "Оренбург" всё же смог в очередной раз отбиться.

8' Сиваков на правом фланге нарушил правила против Низамутдинова. Игроки "Шинника" заработали неплохой стандарт.

7' Эктов с правого фланга выполнил слишком сильный заброс к линии вратарской, мяч стал лёгкой добычей для Яшина.

6' Фамейе теперь отправился прессинговать Яшина в штрафную площадь "Шинника", но голкипер ярославского клуба сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

5' Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Оренбурга", хозяева поля сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Насыров попытался пройти вперёд по левому флангу, но Исламжан слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его под давлением Кутина.

3' "Шинник" сразу же провёл ответную атаку, Самодин получил мяч у штрафной площади "Оренбурга", прошёл к линии штрафной и пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

2' Фамейе в центре поля активно прессинговал Степшина и едва не перехватил мяч для проведения контратаки.