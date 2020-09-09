1:0
28' ГолПрудников Николай
2:0
38' ГолФамейе Джоэль
12
Малых
Андрей
23
Бреев
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ткачук ДенисНападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Кутин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Голуб НикитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пухов ТимурПолузащитник
-
Главный тренер: Побегалов Александр
Ход матча
28'
38'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эктов Александр
|2
|0.25
|2.
|Фамейе Джоэль
|2
|0.25
|3.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.25
|4.
|Козлов Андрей
|1
|0.13
|5.
|Чуканов Андреа
|1
|0.13
|6.
|Шкофлек Жига
|1
|0.13
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.13
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.13
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|2 (1)
|0.25
|2.
|Самодин Сергей
|1
|0.13
|3.
|Дорофеев Никита
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|3.
|Козлов Савелий
|3
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|6.
|Малых Андрей
|2
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Евсеев Павел
|4
|0
|2.
|Наседкин Евгений
|4
|0
|3.
|Зинков Вячеслав
|1
|1
|4.
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0
|5.
|Кутин Денис
|2
|0
|6.
|Пухов Тимур
|2
|0
|7.
|Тананеев Дмитрий
|2
|0
|8.
|Покидышев Николай
|2
|0
|9.
|Стешин Евгений
|1
|0
|10.
|Дорофеев Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|Шинник
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Енисей
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 7
|12
|12.
|Чайка
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|18.
|Шинник
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 10
|4
|20.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 11
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Шинник
Исход игры
Оренбург
90.4% (142)
Ничья
4.5% (7)
Шинник
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.07% (46)
Меньше
69.93% (107)
Обе команды забьют
Да
33.99% (52)
Нет
66.01% (101)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
36.3% (57)
2:0 Оренбург
26.8% (42)
2:1 Оренбург
23.6% (37)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:2 Шинник
2.5% (4)
3:1 Оренбург
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.07
|6.70
|1.09
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.30
|1.58
|1.91
|1.83
|4.50
|1.18
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.08
|6.90
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.01
|13.50
|1.05
|8.50
|9.70
|1.05
|8.10
|1.07
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.28
|3.64
|—
|—
|1.11
|6.45
|—
|—
|1.09
|7.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.39
|2.67
|1.49
|2.30
|1.63
|1.92
|1.90
|1.70
|2.17
|1.51
|2.58
|3.66
|1.29
|2.34
|1.61
|1.88
|1.93
|1.65
|2.27
|1.41
|2.93
|1.46
|2.77
|—
|—
|—
|—
|—
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