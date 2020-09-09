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  3. Россия
Оренбург
2:0
Второй тайм: 50'
Шинник
0'
1:0
28' Гол
Прудников Николай
2:0
38' Гол
Фамейе Джоэль
50'
38
Климович
Андрей
12
Малых
Андрей
5
Аюпов
Тимур
3
Сиваков
Михаил
21
Насыров
Исламжан
19
Эктов
Александр
55
Капленко
Кирилл
11
Чуканов
Андреа
23
Бреев
Сергей
7
Прудников
Николай
20
Фамейе
Джоэль
16
Яшин
Дмитрий
Владимирович
64
Кутин
Денис
17
Покидышев
Николай
4
Стешин
Евгений
3
Стрелов
Евгений
7
Олейников
Иван
5
Зинков
Вячеслав
19
Самсонов
Артём
Сергеевич
70
Носов
Александр
22
Самодин
Сергей
9
Низамутдинов
Эльдар
Оренбург
Шинник

Ход матча

28'
Прудников Николай
1:0
38'
Фамейе Джоэль
2:0
46'
 
Голуб Никита
Низамутдинов Эльдар
46'
 
Евсеев Павел
Кутин Денис

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эктов Александр 2 0.25
2. Фамейе Джоэль 2 0.25
3. Кулишев Артём 2 (1) 0.25
4. Козлов Андрей 1 0.13
5. Чуканов Андреа 1 0.13
6. Шкофлек Жига 1 0.13
7. Козлов Савелий 1 0.13
8. Прудников Николай 1 0.13
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.13
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 2 (1) 0.25
2. Самодин Сергей 1 0.13
3. Дорофеев Никита 1 0.13

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Аюпов Тимур 3 0
3. Козлов Савелий 3 0
4. Сиваков Михаил 1 1
5. Скворцов Алексей 2 0
6. Малых Андрей 2 0
7. Фамейе Джоэль 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Евсеев Павел 4 0
2. Наседкин Евгений 4 0
3. Зинков Вячеслав 1 1
4. Низамутдинов Эльдар 2 0
5. Кутин Денис 2 0
6. Пухов Тимур 2 0
7. Тананеев Дмитрий 2 0
8. Покидышев Николай 2 0
9. Стешин Евгений 1 0
10. Дорофеев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Шинник 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Шинник 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:0 Заявка 8 7 1 0 12 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 12 - 10 15
6. Енисей Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
7. Велес Москва Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
8. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Текстильщик Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
11. Торпедо Москва 0:1 Заявка 8 3 3 2 15 - 7 12
12. Чайка 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
13. Крылья Советов Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
14. Нижний Новгород Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
16. Акрон Заявка 8 2 1 5 4 - 8 7
17. Чертаново Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
18. Шинник 0:2 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
19. Волгарь Заявка 7 1 1 5 7 - 10 4
20. Факел Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
21. Томь Заявка 8 0 2 6 2 - 11 2
22. Иртыш Омск Заявка 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Второй тайм
  • 52'
    Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь немного не хватило Фамейе для удара головой по воротам. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Эктов на своей половине поля в подкате сбил Евсеева. Сам Павел со стандарта отправил мяч на правый фланг. 
  • 50'
    Носов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Олейников пробежал зону передачи, а поэтому мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 49'
    Бреев из центра поля отправил Малых в прорыв по правому флангу, Андрей успешно дошёл до штрафной площади и выполнил подачу к левому углу вратарской, Яшин не самым лучшим образом сыграл на выходе, но всё же Дмитрий смог выловить мяч. 
  • Замена
    48'
    И вторую замену после перерыва провёл Александр Побегалов. Вместо Дениса Кутина на поле вышел Павел Евсеев. 
  • Замена
    47'
    В составе "Шинника" после перерыва произошла замена. Вместо Эльдара Низамутдинова на поле вышел Никита Голуб. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Оренбург" наверняка сейчас попытается уже сыграть по счёту, это не значит, что команда Марцела Лички будет прижиматься к своим воротам, но и нестись в атаку разумеется хозяева поля уже не будут. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на своём поле уверенно переигрывает ярославский "Шинник" 2:0. Пока команда Марцеля Лички смотрится намного лучше, а вот Александру Побегалову нужно срочно что-то менять. Если "Шинник" не сможет прибавить в атаке, по итогам восьмого тура ярославский клуб также останется в зоне вылета. 
  • 45'
    Всё нормально с Кутиным, Фамейе извинился за неудачную игру перед соперником, пора командам и на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Фамейе в центре поля в борьбе за верховой мяч неудачно подставился под Кутина, вышли на поле врачи "Шинника", ещё одна пауза в игре. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Антон Фролов к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    44'
    С левого фланга последовала передача от Прудникова к линии штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, а затем отдал пас чуть назад на Капленко, который сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Судья
    43'
    Эктов в борьбе со Стреловым на правом углу штрафной площади оказался на газоне, Антон Фролов показал, что нужно играть дальше. 
  • 42'
    Чуканов вновь выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Прудников оказался первым на мяче, но далее Николай отдал передачу на ход Насырову, Исламжан попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, Носов удачно сыграл в подкате, мяч от ноги игрока "Шинника" полетел в руки Яшину. 
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Фамейе!!! Чуканов выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Сивакову, Михаил успешно набежал на мяч, а затем отдал передачу в центр штрафной площади, Фамейе был совсем один и без всякого труда поразил ворота "Шинника". 
  • 40'
    Самодин попытался теперь уже отыграться с Олейниковым у штрафной площади "Оренбурга", но Ивана сразу накрыли хозяева поля и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    39'
    Носов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович выручил "Оренбург". 
  • 38'
    Последовал заброс на левый угол штрафной площади "Шинника", Насыров в касание сбросил мяч во вратарскую, но там был только Яшин. 
  • 37'
    Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади на ход Самодину, форварду "Шинника" не хватило скорости, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 36'
    Бреев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и не очень сильно, Яшин спокойно забрал его в руки. 
  • Угловой
    35'
    Игроки "Оренбурга" решили на этот раз разыграть угловой, затем Малых выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 34'
    Эктов при входе в штрафную площадь с правого фланга удачно отыгрался с Бреевым, а затем Александр пробил по воротам, задел защитника "Шинника" и ушёл на угловой. 
  • 33'
    Вернулся в игру Исламжан Насыров, показал фланговый защитник "Оренбурга", что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Насыров получил небольшое мышечное повреждение после борьбы за мяч на угловом, вышли на поле врачи "Оренбурга". 
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Прудников!!! "Оренбург" провёл очень хорошую контратаку, которая завершилась голом на этот раз. Прудников подхватил мяч в центре поля и совершил рывок в штрафную площадь по правому флангу, затем Николай решил всё сделать сам, дождался Прудников сближения с Яшиным, а затем пробил в левый угол ворот. 
  • Угловой
    30'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Самсонов выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 29'
    Бреев выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Фамейе при всём желании не смог зацепиться за мяч, будет ещё один удар от ворот. 
  • 28'
    Прудников прошёл вперёд по левому флангу, затем Николай сместился в центр и выполнил передачу к линии штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, но затем Джоэль его передержал и упустил момент для удара по воротам. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Капленко в центре поля нарушил правила против Низамутдинова. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 26'
    Носов прошёл вперёд по правому флангу, затем Александр немного сместился в центр и выполнил передачу в центр штрафной площади, но Низамутдинов и Самодин не поняли друг друга, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 25'
    Самсонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" выиграли верховую борьбу за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Климович. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Сиваков на правом фланге нарушил правила против Низамутдинова. "Шинник" заработал ещё один неплохой стандарт. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Михаил Сиваков получил повреждение колена в одном из последних единоборств, вышли на поле врачи "Оренбурга", но после паузы защитник показал, что он готов играть дальше. 
  • 22'
    Олейников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Низамутдинов головой отправил мяч под левый угол ворот, но удар вышел слабым, Климович с ним уверенно справился. 
  • 21'
    Могла у "Оренбурга" получиться очень хорошая контратака, но Эктов при входе в штрафную площадь неудачно обработал мяч после передачи от Фамейе, его в итоге при игре на выходе перехватил Яшин. 
  • Угловой
    20'
    Самсонов с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Климович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 19'
    Кутин из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Низамутдинову, Эльдар неплохо поборолся с Сиваковым и заработал угловой для своей команды. 
  • 18'
    Стешин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сиваков выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 17'
    Насыров с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь "Шинника", на этот раз Исламжан старался доставить мяч к правому углу вратарской, но мяч свалился у него с ноги и улетел за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Насыров с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Олейникова и улетел в аут. 
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот "Шинника". Капленко выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Фамейе для удара головой по воротам. 
  • 14'
    Эктов совершил ещё один неплохой рывок вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Фамейе, мяч полетел слишком сильно, но смог Джоэль зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    13'
    Носов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Зинков зацепился за мяч и пробил по воротам, Климович спас свою команду. 
  • 12'
    С левого фланга последовала безадресная передача к линии вратарской "Оренбурга", Климович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Фамейе получил по ногам в центре поля. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    Бреев из центра поля выполнил заброс на ход Эктову по правому флангу, Александр прошёл практически к лицевой линии, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Прудников неплохо обработал мяч, а затем попытался по воротам, но его уже накрыли защитники "Шинника". 
  • 9'
    Самсонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч заметался между ног футболистов, но при этом "Оренбург" всё же смог в очередной раз отбиться. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Сиваков на правом фланге нарушил правила против Низамутдинова. Игроки "Шинника" заработали неплохой стандарт. 
  • 7'
    Эктов с правого фланга выполнил слишком сильный заброс к линии вратарской, мяч стал лёгкой добычей для Яшина. 
  • 6'
    Фамейе теперь отправился прессинговать Яшина в штрафную площадь "Шинника", но голкипер ярославского клуба сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 5'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Оренбурга", хозяева поля сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 4'
    Насыров попытался пройти вперёд по левому флангу, но Исламжан слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его под давлением Кутина. 
  • 3'
    "Шинник" сразу же провёл ответную атаку, Самодин получил мяч у штрафной площади "Оренбурга", прошёл к линии штрафной и пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 2'
    Фамейе в центре поля активно прессинговал Степшина и едва не перехватил мяч для проведения контратаки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Оренбург" ждёт на своём поле очень непростой матч против ярославского "Шинника". Команда Александра Побегалова уже давно не побеждала и наверняка она попытается исправить это в матче с лидером первенства. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первенства ФНЛ между "Оренбургом" и ярославским "Шинником". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.  
  • Главным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Сергей Каруненко из Воронежа и Дмитрий Серебряков из Химок. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Катайкин из Самары. 
Прогнозы 157
Оренбург 90.4% (142)
X 4.5% (7)
Шинник 5.1% (8)
Все прогнозы
1.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Шинник
1.46
4.25
71.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Шинник

Исход игры
Оренбург
90.4% (142)
Ничья
4.5% (7)
Шинник
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.07% (46)
Меньше
69.93% (107)
Обе команды забьют
Да
33.99% (52)
Нет
66.01% (101)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
36.3% (57)
2:0 Оренбург
26.8% (42)
2:1 Оренбург
23.6% (37)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:2 Шинник
2.5% (4)
3:1 Оренбург
1.3% (2)
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Где смотреть матч Оренбург 2:0 Шинник онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 13.00 71.00
1.05 12.00 27.00
1.46 4.25 7.20
1.06 13.72 39.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 6.70 1.09 5.40 1.13 2.30 1.58 1.91 1.83 4.50 1.18 1.33 3.15 1.87 1.87 1.08 6.90 1.25 3.75 1.01 13.50 1.05 8.50
9.70 1.05 8.10 1.07 3.26 1.34 2.48 1.54 1.82 2.07 1.41 2.91 1.28 3.64 1.11 6.45 1.09 7.30 1.02 14.00
3.06 1.39 2.67 1.49 2.30 1.63 1.92 1.90 1.70 2.17 1.51 2.58 3.66 1.29 2.34 1.61 1.88 1.93 1.65 2.27 1.41 2.93 1.46 2.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.67 2.03 1.20 4.20 1.08 7.10
2.82 1.42 1.86 1.92 1.39 2.95 1.11 6.25 1.08 7.60
2.77 1.46 2.26 1.65 1.75 2.10 1.47 2.71 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.40 1.53 1.70 2.08 1.22 4.00
3.60 1.28 2.47 1.53 1.61 2.28 1.24 3.96 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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