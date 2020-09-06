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Оренбург
 
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Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эктов Александр 2 0.29
2. Кулишев Артём 2 (1) 0.29
3. Козлов Андрей 1 0.14
4. Чуканов Андреа 1 0.14
5. Шкофлек Жига 1 0.14
6. Козлов Савелий 1 0.14
7. Фамейе Джоэль 1 0.14
8. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.14
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 2 (1) 0.29
2. Самодин Сергей 1 0.14
3. Дорофеев Никита 1 0.14

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Аюпов Тимур 3 0
3. Козлов Савелий 3 0
4. Сиваков Михаил 1 1
5. Скворцов Алексей 2 0
6. Малых Андрей 2 0
7. Фамейе Джоэль 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Евсеев Павел 4 0
2. Наседкин Евгений 4 0
3. Зинков Вячеслав 1 1
4. Низамутдинов Эльдар 2 0
5. Кутин Денис 2 0
6. Пухов Тимур 2 0
7. Тананеев Дмитрий 2 0
8. Покидышев Николай 2 0
9. Стешин Евгений 1 0
10. Дорофеев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Шинник 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Шинник Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Шинник 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 7 6 1 0 10 - 2 19
2. Нефтехимик Заявка 7 4 2 1 8 - 2 14
3. Балтика Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Енисей Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
5. Велес Москва Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
7. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
8. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
9. Торпедо Москва Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
10. Крылья Советов Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
11. Алания Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
12. Нижний Новгород Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
13. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
14. Текстильщик Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
15. Чайка Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
16. Акрон Заявка 7 2 1 4 4 - 6 7
17. Чертаново Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
18. Шинник Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Волгарь Заявка 7 1 1 5 7 - 10 4
20. Факел Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
21. Томь Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
22. Иртыш Омск Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Оренбург 85.2% (52)
    X 4.9% (3)
    Шинник 9.8% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - Шинник

    Исход игры
    Оренбург
    85.2% (52)
    Ничья
    4.9% (3)
    Шинник
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (25)
    Меньше
    57.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    47.46% (28)
    Нет
    52.54% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    34.4% (21)
    1:0 Оренбург
    31.1% (19)
    2:0 Оренбург
    18% (11)
    1:2 Шинник
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
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