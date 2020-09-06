Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эктов Александр
|2
|0.29
|2.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.29
|3.
|Козлов Андрей
|1
|0.14
|4.
|Чуканов Андреа
|1
|0.14
|5.
|Шкофлек Жига
|1
|0.14
|6.
|Козлов Савелий
|1
|0.14
|7.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.14
|8.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|2 (1)
|0.29
|2.
|Самодин Сергей
|1
|0.14
|3.
|Дорофеев Никита
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|3.
|Козлов Савелий
|3
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|6.
|Малых Андрей
|2
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Евсеев Павел
|4
|0
|2.
|Наседкин Евгений
|4
|0
|3.
|Зинков Вячеслав
|1
|1
|4.
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0
|5.
|Кутин Денис
|2
|0
|6.
|Пухов Тимур
|2
|0
|7.
|Тананеев Дмитрий
|2
|0
|8.
|Покидышев Николай
|2
|0
|9.
|Стешин Евгений
|1
|0
|10.
|Дорофеев Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|Шинник
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Шинник Последние 20 матчей: +8 =5 -7Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|14
|3.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Енисей
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|11.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|15.
|Чайка
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 10
|4
|20.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Шинник
Исход игры
Оренбург
85.2% (52)
Ничья
4.9% (3)
Шинник
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (25)
Меньше
57.63% (34)
Обе команды забьют
Да
47.46% (28)
Нет
52.54% (31)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
34.4% (21)
1:0 Оренбург
31.1% (19)
2:0 Оренбург
18% (11)
1:2 Шинник
4.9% (3)
1:1 Ничья
4.9% (3)
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