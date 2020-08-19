  1. Футбол
  2. Матчи
Шериф
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Фола
0'
1:0
36' Гол
Абанг Анатоле
56'
1
Челядник
Дмитрий
11
Петелеу
Андрей
91
Н'Диайе
Усман
70
Обилор
Файтх
15
Кристиано
18
Парра
Вильям
55
Мийоч
Бенедикт
3
Петро
Чарльз
76
Бобан
Габриэль
77
Абанг
Анатоле
10
Кастаньеда
Франк
33
Кабрал
Эммануэл
21
Уассьеро
Жан-Сильвио
28
Клейн
Жюльен
7
Дельгадо
Гилсон
18
Синани
Дейвид
4
Дикаба
Родриге
3
Пиментель
Диого
14
Сакра
Седрик
11
Диалло
Жюль
9
Карон
Готье
10
Бенси
Стефано
Шериф
4-3-3
Фола
3-4-3

Ход матча

36'
Абанг Анатоле
(Мийоч Бенедикт)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндип Тамбе Робер 2 0.67
2. Лятифи Лиридон 1 0.33
3. Абанг Анатоле 1 0.33
4. Бобан Габриэль 0 0
5. Мийоч Бенедикт 0 0
Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Палчич Матей 1 1
2. Кендыш Юрий 2 0
3. Гордиенко Артём 1 0
4. Н'Диайе Усман 1 0
Фола
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 100% (3) 0 0 0 0 0
 Фола 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: + = -
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф
Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф Петрокуб 0:0 Шериф Шериф 2:0 Кодру Шериф 2:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Милсами
Фола Последние 20 матчей: + = -
Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Петанж 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys
Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Петанж FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола Фола 3:1 Этцелла Страссен 2:4 Фола Фола 1:2 Дифферданж Чихура 2:1 Фола
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    54'
    АБАНГ!!! Петелеу справа прострелил к воротам, а Абанг с пяти метров в касание пробил выше перекладины.
  • 52'
    Бобан слева издали решил пробить в дальний угол, но мяч полетел сильно в сторону от ворот.
  • Фол, нарушение
    50'
    Бенси в центре поля нарушил правила.
  • Угловой
    49'
    Кристиано от уг8лового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Кастаньеда не достал мяч.
  • 48'
    Абанг с двенадцати метров пробил правее ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Тирасполе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Фола" (Эш, Люксембург) - 1:0.
  • Штанга
    45'
    Бобан с линии штрафной площади пробил в левую штангу.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Берте в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Бенси от углового флага навесил в руки Челяднику.
  • 44'
    Кристиано сделал заброс вперёд на Кастаньеду, но Франке не смог подработать мяч себе на ход.
  • 42'
    "Шериф" решил подержать мяч на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Абанг у центрального круга подтолкнул в спину Дельгадо.
  • Фол, нарушение
    38'
    Уапссьеро на чужой половине поля поставил подножку Бобану.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АБАНГ!!! Справа с рикошетом прошла подача к воротам. Мийоч сделал скидку на Абанга, который с семи метров ногой пробил точно.
  • Угловой
    34'
    Бенси от углового флага покатил мяч на  Диалло, а после навесил на ближнюю штангу. Абанг выбил мяч от своих ворот.
  • 33'
    Карон справа на дальнюю штангу подачу исполнил слишком сильно.
  • 31'
    Сакра умеет сильно и далеко бросать мяч из аута руками.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бобан на чужой половине поля сбил Диалло.
  • 29'
    У Кастаньеды не прошёл заброс в штрафную площадь на Мийоча.
  • 28'
    Парра с двадцати трёх метров нанёс приличный по силе удар, но точно по центру ворот. Кабрал погасил скорость полёта мяча и забрал его в руки.
  • 26'
    У Бенси справа не прошёл прострел в центр на Карона.
  • 25'
    К середине тайма "Фола" начала выравнивать игру. Теперь уже гостям удаётся подолгу держать мяч в центре поля.
  • Опасный момент
    23'
    Бенси справа прорвался в штрафную площадь, но его удар в ближний верхний угол получился немного неточным.
  • 22'
    Мийоч от углового флага навесил на Абанга, который пробил головой рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    21'
    Уассьеро в центре поля прыгнул в ноги Бобану.
  • 20'
    Бобан по левому флангу рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Угловой
    19'
    Бенси от углового флага навесил к воротам, где Челядник спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    18'
    Абанг у центрального круга руками остановил проход Дельгодо.
  • 16'
    На стартовом отрезке матча небольшое преимущество у "Шерифа". Гости при этом стараются быстро и остро контратаковать.
  • 14'
    Удар Петро с двадцати метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    12'
    Абанг у чужой штрафной площади в верховой борьбе нарушил правила против Дельгадо.
  • Описание гола
    11'
    Абанг оказался в офсайде.
  • 10'
    Первый момент у ворот хозяев. Синани с двенадцати метров опасно пробил по воротам, но Челядник среагировал и мяч поймал.
  • Угловой
    8'
    Кристиано исполнил угловой удар. А вот по воротам прицельно никто пробить не смог.
  • 7'
    Абанг слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.
  • Травма, повреждение
    5'
    Уассьеро на фланге врезался в Бобана. Габриэлю потребовалась помощь медиков.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой удар заработали гости. Подача Синани от углового флага опасной не получилась.
  • 2'
    Шериф" играет в чёрной форме, "Фола" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Шерифе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют молдавский «Шериф» и люксембургская «Фола». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 160
Шериф 91.9% (147)
X 3.1% (5)
Фола 5% (8)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Шериф 1:0 Фола

Исход игры
Шериф
91.9% (147)
Ничья
3.1% (5)
Фола
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (61)
Меньше
61.15% (96)
Обе команды забьют
Да
28.03% (44)
Нет
71.97% (113)
Популярный счёт
2:0 Шериф
38.1% (61)
1:0 Шериф
17.5% (28)
2:1 Шериф
16.3% (26)
3:0 Шериф
11.3% (18)
3:1 Шериф
5% (8)
1:1 Ничья
2.5% (4)
1:2 Фола
1.9% (3)
0:1 Фола
1.9% (3)
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1.07 8.50 32.00
1.09 7.80 48.00
1.09 7.80 47.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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