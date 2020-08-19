1:0
36' ГолАбанг Анатоле
70
Обилор
Файтх
15
Кристиано
18
Парра
Вильям
28
Клейн
Жюльен
14
Сакра
Седрик
11
Диалло
Жюль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Обилор ФайтхЗащитник
-
15 КристианоЗащитник
-
18 Парра ВильямПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Гаю ВалерийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лукич АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Клейн ЖюльенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
-
11 Диалло ЖюльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Им ТомасВратарь
-
46 Мура ГийомЗащитник
- Защитник
-
20 Коррея ЛукасПолузащитник
-
12 Фрейре БруноПолузащитник
-
17 Дриф АшрафНападающий
-
27 Хаджи ЗакариНападающий
-
Главный тренер: Гранжан Себастьян
Ход матча
36'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндип Тамбе Робер
|2
|0.67
|2.
|Лятифи Лиридон
|1
|0.33
|3.
|Абанг Анатоле
|1
|0.33
|4.
|Бобан Габриэль
|0
|0
|5.
|Мийоч Бенедикт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палчич Матей
|1
|1
|2.
|Кендыш Юрий
|2
|0
|3.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|4.
|Н'Диайе Усман
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|100% (3)
|0
|0
|0
|0
|0
|Фола
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: + = -Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф
Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф Петрокуб 0:0 Шериф Шериф 2:0 Кодру Шериф 2:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Милсами
Фола Последние 20 матчей: + = -Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Петанж 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys
Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Петанж FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола Фола 3:1 Этцелла Страссен 2:4 Фола Фола 1:2 Дифферданж Чихура 2:1 Фола
Прогнозы на матч Шериф 1:0 Фола
Исход игры
Шериф
91.9% (147)
Ничья
3.1% (5)
Фола
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (61)
Меньше
61.15% (96)
Обе команды забьют
Да
28.03% (44)
Нет
71.97% (113)
Популярный счёт
2:0 Шериф
38.1% (61)
1:0 Шериф
17.5% (28)
2:1 Шериф
16.3% (26)
3:0 Шериф
11.3% (18)
3:1 Шериф
5% (8)
1:1 Ничья
2.5% (4)
1:2 Фола
1.9% (3)
0:1 Фола
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!