Кристиано от уг8лового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Кастаньеда не достал мяч.

Бобан слева издали решил пробить в дальний угол, но мяч полетел сильно в сторону от ворот.

АБАНГ!!! Петелеу справа прострелил к воротам, а Абанг с пяти метров в касание пробил выше перекладины.

Второй тайм в Тирасполе!

Первый тайм

— Перерыв! "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Фола" (Эш, Люксембург) - 1:0.

45' Бобан с линии штрафной площади пробил в левую штангу.

45' 1 минуту добавил Берте в первом тайме.

45' Бенси от углового флага навесил в руки Челяднику.

44' Кристиано сделал заброс вперёд на Кастаньеду, но Франке не смог подработать мяч себе на ход.

42' "Шериф" решил подержать мяч на своей половине поля.

40' Абанг у центрального круга подтолкнул в спину Дельгадо.

38' Уапссьеро на чужой половине поля поставил подножку Бобану.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АБАНГ!!! Справа с рикошетом прошла подача к воротам. Мийоч сделал скидку на Абанга, который с семи метров ногой пробил точно.

34' Бенси от углового флага покатил мяч на Диалло, а после навесил на ближнюю штангу. Абанг выбил мяч от своих ворот.

33' Карон справа на дальнюю штангу подачу исполнил слишком сильно.

31' Сакра умеет сильно и далеко бросать мяч из аута руками.

30' Бобан на чужой половине поля сбил Диалло.

29' У Кастаньеды не прошёл заброс в штрафную площадь на Мийоча.

28' Парра с двадцати трёх метров нанёс приличный по силе удар, но точно по центру ворот. Кабрал погасил скорость полёта мяча и забрал его в руки.

26' У Бенси справа не прошёл прострел в центр на Карона.

25' К середине тайма "Фола" начала выравнивать игру. Теперь уже гостям удаётся подолгу держать мяч в центре поля.

23' Бенси справа прорвался в штрафную площадь, но его удар в ближний верхний угол получился немного неточным.

22' Мийоч от углового флага навесил на Абанга, который пробил головой рядом с ближней штангой.

21' Уассьеро в центре поля прыгнул в ноги Бобану.

20' Бобан по левому флангу рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

19' Бенси от углового флага навесил к воротам, где Челядник спокойно забрал мяч в руки.

18' Абанг у центрального круга руками остановил проход Дельгодо.

16' На стартовом отрезке матча небольшое преимущество у "Шерифа". Гости при этом стараются быстро и остро контратаковать.

14' Удар Петро с двадцати метров соперники заблокировали.

12' Абанг у чужой штрафной площади в верховой борьбе нарушил правила против Дельгадо.

11' Абанг оказался в офсайде.

10' Первый момент у ворот хозяев. Синани с двенадцати метров опасно пробил по воротам, но Челядник среагировал и мяч поймал.

8' Кристиано исполнил угловой удар. А вот по воротам прицельно никто пробить не смог.

7' Абанг слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.

5' Уассьеро на фланге врезался в Бобана. Габриэлю потребовалась помощь медиков.

3' Первый угловой удар заработали гости. Подача Синани от углового флага опасной не получилась.

2' Шериф" играет в чёрной форме, "Фола" - в красной.