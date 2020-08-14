Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндип Тамбе Робер
|2
|1
|2.
|Лятифи Лиридон
|1
|0.5
|3.
|Бобан Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палчич Матей
|1
|1
|2.
|Кендыш Юрий
|2
|0
|3.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|4.
|Н'Диайе Усман
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|100% (3)
|0
|0
|0
|0
|0
|Фола
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: + = -Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф
Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф Петрокуб 0:0 Шериф Шериф 2:0 Кодру Шериф 2:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Милсами
Фола Последние 20 матчей: + = -Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Петанж 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys
Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Петанж FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола Фола 3:1 Этцелла Страссен 2:4 Фола Фола 1:2 Дифферданж Чихура 2:1 Фола
Прогнозы на матч Шериф - Фола
Исход игры
Шериф
92.4% (73)
Ничья
2.5% (2)
Фола
5.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.24% (31)
Меньше
60.76% (48)
Обе команды забьют
Да
32.91% (26)
Нет
67.09% (53)
Популярный счёт
2:0 Шериф
36.7% (29)
2:1 Шериф
21.5% (17)
1:0 Шериф
20.3% (16)
3:0 Шериф
6.3% (5)
3:1 Шериф
5.1% (4)
1:2 Фола
2.5% (2)
0:1 Фола
2.5% (2)
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