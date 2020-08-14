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Стадион:
Фола

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндип Тамбе Робер 2 1
2. Лятифи Лиридон 1 0.5
3. Бобан Габриэль 0 0
Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Палчич Матей 1 1
2. Кендыш Юрий 2 0
3. Гордиенко Артём 1 0
4. Н'Диайе Усман 1 0
Фола
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 100% (3) 0 0 0 0 0
 Фола 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: + = -
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф
Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф Петрокуб 0:0 Шериф Шериф 2:0 Кодру Шериф 2:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Милсами
Фола Последние 20 матчей: + = -
Дифферданж 4:2 Фола Шарлеруа 2:1 Фола Петанж 0:1 Фола Фола 4:2 FC Muhlenbach Blue Boys
Этцелла 0:1 Фола Фола 2:1 Страссен Мондорф-ле-Бен 2:2 Фола Хостерт 1:1 Фола Фола 5:0 Роданге-91 Виктория Роспорт 0:4 Фола Фола 2:1 Дюделанж Расинг Юнион 2:2 Фола Фола 2:0 Прогрес Женесс 0:3 Фола Фола 2:0 Петанж FC Muhlenbach Blue Boys 3:2 Фола Фола 3:1 Этцелла Страссен 2:4 Фола Фола 1:2 Дифферданж Чихура 2:1 Фола
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Фола от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 19 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 79
    Шериф 92.4% (73)
    X 2.5% (2)
    Фола 5.1% (4)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Шериф - Фола

    Исход игры
    Шериф
    92.4% (73)
    Ничья
    2.5% (2)
    Фола
    5.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.24% (31)
    Меньше
    60.76% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    32.91% (26)
    Нет
    67.09% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Шериф
    36.7% (29)
    2:1 Шериф
    21.5% (17)
    1:0 Шериф
    20.3% (16)
    3:0 Шериф
    6.3% (5)
    3:1 Шериф
    5.1% (4)
    1:2 Фола
    2.5% (2)
    0:1 Фола
    2.5% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.17 6.70 15.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.45
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
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