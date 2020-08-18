Карабах
2:0
Перерыв
Стадион: Имени Тофика Бахрамова
Силекс
1:0
11' ГолХайме Ромеро
2:0
40' ГолГуррье Вильд-Дональд
41' Желтая карточкаКарсецки Даниэль
81
Медина
Кевин
19
Озобич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Балаев ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ристов ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симов Горан
Ход матча
11'
1:0
40'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайме Ромеро
|3
|0.43
|2.
|Мадатов Махир
|2
|0.29
|3.
|Озобич Филип
|1
|0.14
|4.
|Аилтон Сильва
|1
|0.14
|5.
|Гуэйе Магайе
|1
|0.14
|6.
|Кинтана Дани
|1
|0.14
|7.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0.14
|8.
|Зубир Абделла
|0
|0
|9.
|Медведев Максим
|0
|0
|10.
|Мичел Мадера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мамедов Рахиль
|3
|0
|2.
|Алмейда Ричард
|1
|1
|3.
|Медведев Максим
|2
|0
|4.
|Садыгов Рашад
|1
|0
|5.
|Мичел Мадера
|1
|0
|6.
|Славчев Симеон
|1
|0
|7.
|Аилтон Сильва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карсецки Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карабах
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Силекс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Карабах Последние 20 матчей: + = -Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах
Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах Нефтчи 0:0 Карабах Карабах 1:0 Сабаил Карабах 2:2 АПОЭЛ Габала 1:1 Карабах Карабах 2:0 ФК Сабах Дюделанж 1:4 Карабах Карабах 2:0 Сумгаит
Силекс Последние 20 матчей: + = -Силекс 2:2 Пелистер Беласица 0:6 Силекс Силекс 2:0 Борец Слога Виница 0:3 Силекс
Академия Пандев 1:1 Силекс Беласица 0:1 Силекс Шкупи 1:1 Силекс Силекс 1:0 Македония Гёрче Петров Струга 0:0 Силекс Силекс 0:0 Шкендия Ренова 0:1 Силекс Силекс 3:1 Академия Пандев Работнички 1:1 Силекс Силекс 2:2 Вардар Борец 0:0 Силекс Силекс 1:0 Шкупи Македония Гёрче Петров 0:1 Силекс Силекс 1:0 Струга Шкендия 3:0 Силекс Силекс 3:0 Ренова
Прогнозы на матч Карабах 2:0 Силекс
Исход игры
Карабах
94.6% (157)
Ничья
1.8% (3)
Силекс
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.75% (54)
Меньше
66.25% (106)
Обе команды забьют
Да
24.38% (39)
Нет
75.63% (121)
Популярный счёт
2:0 Карабах
44% (73)
1:0 Карабах
18.1% (30)
2:1 Карабах
14.5% (24)
3:0 Карабах
7.8% (13)
3:1 Карабах
4.8% (8)
1:2 Силекс
3% (5)
4:0 Карабах
1.2% (2)
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