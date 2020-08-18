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Карабах
2:0
Перерыв

Стадион:
Силекс
0'
1:0
11' Гол
Хайме Ромеро
2:0
40' Гол
Гуррье Вильд-Дональд
41' Желтая карточка
Карсецки Даниэль
1
Магомедалиев
Шахрудин
5
Медведев
Максим
81
Медина
Кевин
55
Гусейнов
Бадави
77
Гуррье
Вильд-Дональд
18
Иббрахимли
Исмаил
8
Матич
Урош
19
Озобич
Филип
9
Хайме
Ромеро
11
Мадатов
Махир
17
Зубир
Абделла
1
Божиновски
Даниель
22
Тимовски
Ангелче
6
Грозданоски
Християн
5
Драшкович
Срджан
26
Карсецки
Даниэль
17
Мустафов
Бурхан
16
Серафимовски
Виктор
20
Ристов
Денис
7
Ивановски
Иван
14
Горгиев
Пепи
27
Тантуровски
Деян
Карабах
4-3-3
Силекс
4-3-3

Ход матча

11'
Хайме Ромеро
(Озобич Филип)
1:0
40'
Гуррье Вильд-Дональд
2:0
41'
 
Карсецки Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайме Ромеро 3 0.43
2. Мадатов Махир 2 0.29
3. Озобич Филип 1 0.14
4. Аилтон Сильва 1 0.14
5. Гуэйе Магайе 1 0.14
6. Кинтана Дани 1 0.14
7. Гуррье Вильд-Дональд 1 0.14
8. Зубир Абделла 0 0
9. Медведев Максим 0 0
10. Мичел Мадера 0 0
Силекс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Мамедов Рахиль 3 0
2. Алмейда Ричард 1 1
3. Медведев Максим 2 0
4. Садыгов Рашад 1 0
5. Мичел Мадера 1 0
6. Славчев Симеон 1 0
7. Аилтон Сильва 1 0
Силекс
# Игрок      
1. Карсецки Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Силекс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: + = -
Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах
Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах Нефтчи 0:0 Карабах Карабах 1:0 Сабаил Карабах 2:2 АПОЭЛ Габала 1:1 Карабах Карабах 2:0 ФК Сабах Дюделанж 1:4 Карабах Карабах 2:0 Сумгаит
Силекс Последние 20 матчей: + = -
Силекс 2:2 Пелистер Беласица 0:6 Силекс Силекс 2:0 Борец Слога Виница 0:3 Силекс
Академия Пандев 1:1 Силекс Беласица 0:1 Силекс Шкупи 1:1 Силекс Силекс 1:0 Македония Гёрче Петров Струга 0:0 Силекс Силекс 0:0 Шкендия Ренова 0:1 Силекс Силекс 3:1 Академия Пандев Работнички 1:1 Силекс Силекс 2:2 Вардар Борец 0:0 Силекс Силекс 1:0 Шкупи Македония Гёрче Петров 0:1 Силекс Силекс 1:0 Струга Шкендия 3:0 Силекс Силекс 3:0 Ренова
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уходим на перерыв!
  • Офсайд
    45'
    Георгиев забрался в положение вне игры, а несколько раньше Мустафов подал мяч со стандарта. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр матча.
  • 44'
    В атаку большими силами идут азербайджанцы, "Силекс" продолжает выглядеть довольно инертным. 
  • 43'
    Довольно комфортный счёт у нас, чтобы уйти уже на перерыв. У гостей был лишь один полумомент, поэтому волноваться точно не о чем. 
  • Желтая карточка
    41'
    Карчески получил жёлтую карточку. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ГУРРЬЕ!!! Матич подал со штрафной справа, голкипер ошибся на выходе, не сумев далеко выбить мяч, а Гуррье с угла вратарской положил в пустые ворота. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Тимовски упал во вратарской после подачи углового, арбитр усмотрел и там нарушение правил. Медина не по правилам атаковал капитана "Силекса".
  • Угловой
    37'
    Озобич и Матич подавали по очереди угловые удары, ничем опасным они не завершились. 
  • 36'
    Игру, кстати, вполне можно было считать товарищеской. Видно, что хозяева поля просто не пытаются играть даже в полную силу. Им это не нужно.
  • 35'

    Карчески принял мяч, укрыл его корпусом и получил от Медведева. Очередной штрафной в пользу "Силекса". 

  • 34'
    "Карабаху" надо забивать второй. По такой игре очень важно, чтобы был запас прочности, потому что случайный мяч может прилететь в любое время. 
  • 33'
    Весьма перспективный штрафной был. Матич подал в штрафную - на дальний угол вратарской, куда коллеги не успели. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Тантуровски не позволив Медведеву выйти на оперативный простор, после чего послышался свисток арбитра. Штрафной в пользу "Карабаха".
  • Фол, нарушение
    30'
    Примечательно, что хозяева поля в основном фолят именно в атаке - не срывают игру, нет, просто борются так активно за мячи после передач.
  • 29'
    Медведев теперь уже не совладал с азартом игры и сфолил. Карточек пока нет, фолы не серьёзные, но это разрушает игру и динамику. 
  • 28'
    Ромеро на правом фланге получал мяч, а проиграв в очной борьбе, игрок решил зацепить оппонента. Арбитр всё видел - штрафной в пользу "Силекса".
  • Офсайд
    25'
    Ивановски забрался в положение вне игры, а передача справа в штрафную была очень хороша. Кстати, сразу два игрока "Силекса" были в офсайде. 
  • 24'
    Успокоилась у нас игры, команды стали больше проводить времени в центре поля. Довольно много технического брака.
  • Фол, нарушение
    23'
    Карчески нарушил правила, Ромеро получил право на штрафной. Не успела возобновиться игра, как Ибрагимли уже сфолил. Такие фолы сильно разрушают сценарий матча, неприятно.
  • 22'
    Тантуровски получил мяч в штрафной, убрал соперника на замахе и пробил в нижний угол. Очень опасно было, но голкипер "Карабаха" контролировал. 
  • 21'
    Победитель этого матча сыграет с победителем пары "Шериф" - "Фола". Кстати, у нас может получиться очередное постсоветское противостояние. 
  • 20'
    Медведев со штрафного слева пробил по воротам, мяч прошёл мимо цели.Впрочем, вратарь вроде как не успевал среагировать, лети мяч реально в девятку. 
  • 19'
    После подача атака македонцев продолжилось, в итоге размялся Магомедалиев, забравший мяч после навесной передачи-свечи.
  • Угловой
    18'
    "Силекс" заработал право на угловой на правом фланге, посмотрим, что из этого получится у гостей.
  • Фол, нарушение
    17'
    Гуррье после передачи Озобича нарушил правила в атаке. 
  • 16'
    Озобич сейчас сначала попал в каркас ворот, а потом, когда атака продолжилась, Медведев под перекладину бил. Голкипер вытащит мяч в шикарном прыжке!
  • 15'
    На классе просто сейчас ведёт игру "Карабах". Понятно, что "Силекс" может лишь на чудо уповать сегодня. 
  • 14'
    Кстати, матч судит сегодня Ярослав Козик - арбитр из Украины. 
  • 13'
    Драшкович, кстати, пытался в подкате последней надежды купировать угрозу, но проехать по газону метр не сумел. Очень динамично действовал "Карабах".
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромеро от Озобича получил мяч на входе в штрафную во время быстрой атаки, а потом спокойно пробил мимо голкипера. 
  • 10'
    Медина в центре поля всячески заводит своих партнёров, чтобы они всё-таки повнимательнее действовали в средней линии. 
  • Фол, нарушение
    9'
    После подачи углового арбитр грамотно вышел из ворот, но рефери зафиксировал нарушение правил. Гуррье перестарался.
  • Угловой
    8'
    Хочу напомнить, что именно сегодня определится победитель, поскольку противостояние состоит из одного матча. Озобич пока готовится подать угловой.
  • 7'
    Божиновски получил мяч во вратарской, дождался прессинга и только потом выбил мяч подальше от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Матича не по правилам встретили на левом фланге, арбитр зафиксировал нарушение со стороны Ивановски.
  • Офсайд
    5'
    Мустафов снова проявил активность, предложил себя, но залез в положение вне игры сейчас. 
  • 4'
    К Мустафову отлетел мяч, а уже он мощно зарядил с линии штрафной площади. Провалились в обороне азербайджанцы.  
  • 3'
    Полностью контроль за игрой в эти минуты за хозяевами, гости даже не выходят со своей половины поля. 
  • Офсайд
    2'
    Первый офсайд в нашем матче. На левом фланге игрок "Карабаха" забрался во вне игры.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости разыграли мяч с центра поля. 
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию матча "Карабах" - "Силеск". Будет болеть за хозяев поля и верить, что они пройдут в следующий этап. 
     - !
Прогнозы 166
Карабах 94.6% (157)
X 1.8% (3)
Силекс 3.6% (6)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Карабах 2:0 Силекс

Исход игры
Карабах
94.6% (157)
Ничья
1.8% (3)
Силекс
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.75% (54)
Меньше
66.25% (106)
Обе команды забьют
Да
24.38% (39)
Нет
75.63% (121)
Популярный счёт
2:0 Карабах
44% (73)
1:0 Карабах
18.1% (30)
2:1 Карабах
14.5% (24)
3:0 Карабах
7.8% (13)
3:1 Карабах
4.8% (8)
1:2 Силекс
3% (5)
4:0 Карабах
1.2% (2)
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1.03 14.00 31.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
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