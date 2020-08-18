Довольно комфортный счёт у нас, чтобы уйти уже на перерыв. У гостей был лишь один полумомент, поэтому волноваться точно не о чем.

В атаку большими силами идут азербайджанцы, "Силекс" продолжает выглядеть довольно инертным.

Георгиев забрался в положение вне игры, а несколько раньше Мустафов подал мяч со стандарта.

41' Карчески получил жёлтую карточку.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ГУРРЬЕ!!! Матич подал со штрафной справа, голкипер ошибся на выходе, не сумев далеко выбить мяч, а Гуррье с угла вратарской положил в пустые ворота.

38' Тимовски упал во вратарской после подачи углового, арбитр усмотрел и там нарушение правил. Медина не по правилам атаковал капитана "Силекса".

37' Озобич и Матич подавали по очереди угловые удары, ничем опасным они не завершились.

36' Игру, кстати, вполне можно было считать товарищеской. Видно, что хозяева поля просто не пытаются играть даже в полную силу. Им это не нужно.

35' Карчески принял мяч, укрыл его корпусом и получил от Медведева. Очередной штрафной в пользу "Силекса".

34' "Карабаху" надо забивать второй. По такой игре очень важно, чтобы был запас прочности, потому что случайный мяч может прилететь в любое время.

33' Весьма перспективный штрафной был. Матич подал в штрафную - на дальний угол вратарской, куда коллеги не успели.

32' Тантуровски не позволив Медведеву выйти на оперативный простор, после чего послышался свисток арбитра. Штрафной в пользу "Карабаха".

30' Примечательно, что хозяева поля в основном фолят именно в атаке - не срывают игру, нет, просто борются так активно за мячи после передач.

29' Медведев теперь уже не совладал с азартом игры и сфолил. Карточек пока нет, фолы не серьёзные, но это разрушает игру и динамику.

28' Ромеро на правом фланге получал мяч, а проиграв в очной борьбе, игрок решил зацепить оппонента. Арбитр всё видел - штрафной в пользу "Силекса".

25' Ивановски забрался в положение вне игры, а передача справа в штрафную была очень хороша. Кстати, сразу два игрока "Силекса" были в офсайде.

24' Успокоилась у нас игры, команды стали больше проводить времени в центре поля. Довольно много технического брака.

23' Карчески нарушил правила, Ромеро получил право на штрафной. Не успела возобновиться игра, как Ибрагимли уже сфолил. Такие фолы сильно разрушают сценарий матча, неприятно.

22' Тантуровски получил мяч в штрафной, убрал соперника на замахе и пробил в нижний угол. Очень опасно было, но голкипер "Карабаха" контролировал.

21' Победитель этого матча сыграет с победителем пары "Шериф" - "Фола". Кстати, у нас может получиться очередное постсоветское противостояние.

20' Медведев со штрафного слева пробил по воротам, мяч прошёл мимо цели.Впрочем, вратарь вроде как не успевал среагировать, лети мяч реально в девятку.

19' После подача атака македонцев продолжилось, в итоге размялся Магомедалиев, забравший мяч после навесной передачи-свечи.

18' "Силекс" заработал право на угловой на правом фланге, посмотрим, что из этого получится у гостей.

17' Гуррье после передачи Озобича нарушил правила в атаке.

16' Озобич сейчас сначала попал в каркас ворот, а потом, когда атака продолжилась, Медведев под перекладину бил. Голкипер вытащит мяч в шикарном прыжке!

15' На классе просто сейчас ведёт игру "Карабах". Понятно, что "Силекс" может лишь на чудо уповать сегодня.

14' Кстати, матч судит сегодня Ярослав Козик - арбитр из Украины.

13' Драшкович, кстати, пытался в подкате последней надежды купировать угрозу, но проехать по газону метр не сумел. Очень динамично действовал "Карабах".

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромеро от Озобича получил мяч на входе в штрафную во время быстрой атаки, а потом спокойно пробил мимо голкипера.

10' Медина в центре поля всячески заводит своих партнёров, чтобы они всё-таки повнимательнее действовали в средней линии.

9' После подачи углового арбитр грамотно вышел из ворот, но рефери зафиксировал нарушение правил. Гуррье перестарался.

8' Хочу напомнить, что именно сегодня определится победитель, поскольку противостояние состоит из одного матча. Озобич пока готовится подать угловой.

7' Божиновски получил мяч во вратарской, дождался прессинга и только потом выбил мяч подальше от своих ворот.

6' Матича не по правилам встретили на левом фланге, арбитр зафиксировал нарушение со стороны Ивановски.

5' Мустафов снова проявил активность, предложил себя, но залез в положение вне игры сейчас.

4' К Мустафову отлетел мяч, а уже он мощно зарядил с линии штрафной площади. Провалились в обороне азербайджанцы.

3' Полностью контроль за игрой в эти минуты за хозяевами, гости даже не выходят со своей половины поля.

2' Первый офсайд в нашем матче. На левом фланге игрок "Карабаха" забрался во вне игры.