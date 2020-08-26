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Спортинг Канзас-Сити
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
0:1
17' Гол
Элис Альберт
24'
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Беслер
Мэтт
22
Рид
Уинстон
26
Линдси
Джейлин
27
Бузио
Джанлука
7
Рассел
Джонни
17
Кинда
Гади
15
Эспиноза
Роджер
12
Жерсу
Фернандеш
9
Пулидо
Алан
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
23
Кинтеро
Дарвин
13
Кристиан
Рамирез
7
Элис
Альберт
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Элис Альберт
(Кинтеро Дарвин)

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 2 0.4
2. Пулидо Алан 1 (1) 0.2
3. Кинда Гади 1 0.2
4. Рассел Джонни 1 0.2
5. Зуси Грэм 1 0.2
6. Жерсу Фернандеш 1 0.2
7. Линдси Джейлин 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 3 (1) 0.6
2. Родригес Мемо 2 0.4
3. Кинтеро Дарвин 1 0.2

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Пулидо Алан 2 0
2. Санчес Илье 2 0
3. Бузио Джанлука 2 0
4. Мелия Тим 0 1
5. Эспиноза Роджер 1 0
6. Кинда Гади 1 0
7. Смит Грэм 1 0
8. Дюк Кэмерон 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Элис Альберт 1 1
2. Фигероа Мэйнор 2 0
3. Родригес Мемо 2 0
4. Боньек Оскар 2 0
5. Кинтеро Дарвин 1 0
6. Струна Альяж 1 0
7. Вера Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Хьюстон Динамо 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Хьюстон Динамо
1.53
4.50
5.60
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1.53 4.50 5.60

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.58 2.33
Букмекер Да Нет
3.70 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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