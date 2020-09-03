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Нэшвилл
0:1
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
17' Гол
Мишель Бенжи
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
19
Мишель
Бенжи
20
Росель
Ориоль
11
Урсо
Жуниор
77
Робиньо
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
Нэшвилл
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Мишель Бенжи
(Перейра Маурисио)

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аккам Давид 1 0.17
2. Годой Анибал 1 0.17
3. David Romney 1 0.17
4. Маккарти Дакс 0 0
5. Мукхтар Хани 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 5 0.71
2. Нани Луиш 3 0.43
3. Дайк Дэрил 3 0.43
4. Перейра Маурисио 1 0.14
5. Урсо Жуниор 1 0.14
6. Мишель Бенжи 1 0.14
7. Акинделе Тешо 1 0.14
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Dominique Badji 1 0
5. David Romney 1 0
6. Леаль Рэндэлл 1 0
7. Bryan Bekeles1 1 0
8. Alistair Johnston 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Тейшейра Руан 3 0
2. Росель Ориоль 2 0
3. Моутинью Жоан II 2 0
4. Карлос Антонио 1 0
5. Моутинью Жоау 1 0
6. Урсо Жуниор 1 0
7. Гальесе Педро 1 0
8. Перейра Маурисио 1 0
9. Мендес Джегсон 1 0
10. Смит Кайл 1 0
11. Янссон Робин 1 0
12. Мишель Бенжи 1 0
13. Перея Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Орландо Сити 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл
Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз-2
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Орландо Сити 3:1 Нэшвилл МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мишель Бенжи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
8.04
3.80
2.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 0:1 Орландо Сити онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
7.50 3.80 1.50
6.80 3.60 1.53
2.74 3.42 2.56
2.79 3.55 2.44
8.04 3.65 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 8.00 1.06 4.50 1.18 2.65 1.48 2.14 1.71 1.85 1.90 1.69 2.17 1.45 2.60 1.25 3.75 1.13 5.50 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00
11.00 1.05 9.40 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.25
8.58 1.06 7.09 1.07 3.68 1.26 2.99 1.39 2.06 1.80 1.62 2.34 1.41 2.91 1.18 4.36 1.14 4.82 1.05 9.29 1.04 10.16
4.43 1.23 3.02 1.41 2.14 1.76 1.78 2.11 1.56 2.52 1.34 3.42 1.61 2.40 1.22 4.50 1.15 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
3.05 1.35 1.88 1.92 1.22 4.00 1.11 5.70 1.09 6.50
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
3.12 1.36 2.11 1.76 1.50 2.62 1.16 4.57 1.10 5.54 1.02 13.03
3.08 1.40 2.53 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
1.67 2.17
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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