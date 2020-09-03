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Нэшвилл
1:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
17' Гол
Мишель Бенжи
1:1
47' Гол
Леаль Рэндэлл
90'+4
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
19
Мишель
Бенжи
20
Росель
Ориоль
11
Урсо
Жуниор
77
Робиньо
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
Нэшвилл
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Мишель Бенжи
(Перейра Маурисио)
47'
Леаль Рэндэлл
(Мукхтар Хани)
1:1
53'
 
Мюллер Крис
Робиньо
53'
 
Перея Андрес
Росель Ориоль
54'
 
Акинделе Тешо
Дайк Дэрил
61'
 
Мендес Джегсон
Перейра Маурисио
64'
Daniel Rios
Dominique Badji
 
71'
Abu Danladi
Мьюл Алекс
 
72'
Аккам Давид
Леаль Рэндэлл
 
73'
 
Смит Кайл
Мишель Бенжи
90'
Brian Anunga
Мукхтар Хани
 

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аккам Давид 1 0.17
2. Годой Анибал 1 0.17
3. David Romney 1 0.17
4. Леаль Рэндэлл 1 0.17
5. Мукхтар Хани 0 0
6. Маккарти Дакс 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 5 0.71
2. Нани Луиш 3 0.43
3. Дайк Дэрил 3 0.43
4. Перейра Маурисио 1 0.14
5. Урсо Жуниор 1 0.14
6. Мишель Бенжи 1 0.14
7. Акинделе Тешо 1 0.14
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Dominique Badji 1 0
5. David Romney 1 0
6. Леаль Рэндэлл 1 0
7. Bryan Bekeles1 1 0
8. Alistair Johnston 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Тейшейра Руан 3 0
2. Росель Ориоль 2 0
3. Моутинью Жоан II 2 0
4. Карлос Антонио 1 0
5. Моутинью Жоау 1 0
6. Урсо Жуниор 1 0
7. Гальесе Педро 1 0
8. Перейра Маурисио 1 0
9. Мендес Джегсон 1 0
10. Смит Кайл 1 0
11. Янссон Робин 1 0
12. Мишель Бенжи 1 0
13. Перея Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Орландо Сити 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл
Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз-2
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Орландо Сити 3:1 Нэшвилл МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 2:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мишель Бенжи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
5.10 1.50 4.90
5.70 1.37 5.70
2.74 3.42 2.56
2.79 3.55 2.44
7.99 1.23 8.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 8.00 1.06 3.75 1.18 2.65 1.48 2.14 1.71 1.42 2.75 1.69 2.17 1.45 2.60 1.03 10.00 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00
11.00 1.05 9.40 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.25
8.58 1.06 7.09 1.07 3.68 1.26 2.99 1.39 2.06 1.80 1.62 2.34 1.41 2.91 1.18 4.36 1.14 4.82 1.05 9.29 1.04 10.16
4.43 1.23 3.53 1.32 2.84 1.46 2.05 1.83 1.26 4.07 1.14 6.26 1.39 3.12 1.61 2.40 1.22 4.50 1.15 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
3.05 1.35 1.88 1.92 1.22 4.00 1.11 5.70 1.09 6.50
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
3.12 1.36 2.11 1.76 1.50 2.62 1.16 4.57 1.10 5.54 1.02 13.03
3.08 1.40 2.53 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.05
1.67 2.17
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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