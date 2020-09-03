Нэшвилл
1:1
Конец матча
Стадион: Ниссан
Орландо Сити
0:1
17' ГолМишель Бенжи
1:1
47' ГолЛеаль Рэндэлл
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
19
Мишель
Бенжи
11
Урсо
Жуниор
77
Робиньо
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Eric MillerЗащитник
- Защитник
-
11 Аккам ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
-
-
-
27 Brian Anunga
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
17'
0:1
47'
1:1
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аккам Давид
|1
|0.17
|2.
|Годой Анибал
|1
|0.17
|3.
|David Romney
|1
|0.17
|4.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.17
|5.
|Мукхтар Хани
|0
|0
|6.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|5
|0.71
|2.
|Нани Луиш
|3
|0.43
|3.
|Дайк Дэрил
|3
|0.43
|4.
|Перейра Маурисио
|1
|0.14
|5.
|Урсо Жуниор
|1
|0.14
|6.
|Мишель Бенжи
|1
|0.14
|7.
|Акинделе Тешо
|1
|0.14
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|4.
|Dominique Badji
|1
|0
|5.
|David Romney
|1
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|7.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|8.
|Alistair Johnston
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|2.
|Росель Ориоль
|2
|0
|3.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|4.
|Карлос Антонио
|1
|0
|5.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|6.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|7.
|Гальесе Педро
|1
|0
|8.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0
|10.
|Смит Кайл
|1
|0
|11.
|Янссон Робин
|1
|0
|12.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|13.
|Перея Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Орландо Сити
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл
Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз-2
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|5.10
|1.50
|4.90
|5.70
|1.37
|5.70
|2.74
|3.42
|2.56
|2.79
|3.55
|2.44
|7.99
|1.23
|8.50
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|8.00
|1.06
|3.75
|1.18
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.14
|1.71
|1.42
|2.75
|1.69
|2.17
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|11.00
|1.05
|9.40
|1.06
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.14
|6.00
|1.04
|11.25
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.09
|1.07
|3.68
|1.26
|—
|—
|2.99
|1.39
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.62
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.18
|4.36
|1.14
|4.82
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|4.43
|1.23
|3.53
|1.32
|2.84
|1.46
|2.05
|1.83
|1.26
|4.07
|1.14
|6.26
|1.39
|3.12
|1.61
|2.40
|1.22
|4.50
|—
|—
|1.15
|5.97
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.11
|5.70
|1.09
|6.50
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.15
|5.45
|1.11
|6.70
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.16
|4.57
|1.10
|5.54
|1.02
|13.03
|3.08
|1.40
|2.53
|1.55
|1.99
|1.89
|1.60
|2.42
|1.77
|2.12
|1.48
|2.76
|1.19
|5.06
|—
|—
|—
|—