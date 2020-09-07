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Интер Майами
 
Позже

Стадион:
Нэшвилл
31
Роублс
Луис
5
Фигаль
Хорхе
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
8
Матуиди
Блез
13
Ульоа
Виктор
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
21
Карранса
Хулиан
12
Агудело
Хуан
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
Интер Майами
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Писарро Родольфо 2 0.33
2. Карранса Хулиан 2 0.33
3. Агудело Хуан 1 0.17
4. Ульоа Виктор 0 0
5. Свит Бен 0 0
6. Пеллегрини Матиас 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аккам Давид 1 0.17
2. Годой Анибал 1 0.17
3. David Romney 1 0.17
4. Леаль Рэндэлл 1 0.17
5. Мукхтар Хани 0 0
6. Маккарти Дакс 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 2 1
2. Свит Бен 3 0
3. Агудело Хуан 1 1
4. Пирес Леандро 2 0
5. Фигаль Хорхе 2 0
6. Карранса Хулиан 2 0
7. Шеа Брек 1 0
8. Трапп Уилл 1 0
9. Чапман Джей 1 0
10. Пеллегрини Матиас 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Dominique Badji 1 0
5. David Romney 1 0
6. Леаль Рэндэлл 1 0
7. Bryan Bekeles1 1 0
8. Alistair Johnston 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Нэшвилл 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 8 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нэшвилл 1:0 Интер Майами МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нэшвилл
1.98
3.55
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами - Нэшвилл онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.55 3.90
1.95 3.30 4.20
1.98 3.38 4.00
2.21 3.31 3.38
1.95 3.49 4.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.20 1.10 2.75 1.41 2.12 1.72 1.82 1.98 1.62 2.26 1.76 2.07 1.29 3.45 1.20 4.20 1.07 7.40 1.05 8.10 1.01 15.00 1.03 10.50
7.40 1.05 6.20 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.20 1.04 11.50
7.97 1.07 6.63 1.10 3.25 1.33 2.49 1.52 1.80 1.98 1.43 2.77 1.30 3.44 1.13 5.71 1.10 6.63 1.03 11.22 1.03 12.22
3.00 1.42 2.60 1.53 2.21 1.71 1.85 2.03 1.64 2.34 1.49 2.73 1.45 2.83 1.24 4.21 1.10 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.64 2.25 1.30 3.35 1.07 7.50
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
2.77 1.43 1.85 1.93 1.40 2.89 1.12 5.98 1.09 7.01 1.01 15.33 1.01 16.00
2.71 1.50 2.23 1.70 1.74 2.16 1.48 2.76 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.41 1.19 4.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50 1.18 4.80 1.12 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
1.84 1.94
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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