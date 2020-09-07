Интер Майами
Позже
Стадион: Inter Miami CF Stadium
Нэшвилл
31
Роублс
Луис
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
12
Агудело
Хуан
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
- Основной состав
-
31 Роублс ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
24 Нгуйен ЛиПолузащитник
-
28 Шеа БрекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
27 Brian Anunga
-
-
18 Jack Maher
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Писарро Родольфо
|2
|0.33
|2.
|Карранса Хулиан
|2
|0.33
|3.
|Агудело Хуан
|1
|0.17
|4.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|5.
|Свит Бен
|0
|0
|6.
|Пеллегрини Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аккам Давид
|1
|0.17
|2.
|Годой Анибал
|1
|0.17
|3.
|David Romney
|1
|0.17
|4.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.17
|5.
|Мукхтар Хани
|0
|0
|6.
|Маккарти Дакс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|2
|1
|2.
|Свит Бен
|3
|0
|3.
|Агудело Хуан
|1
|1
|4.
|Пирес Леандро
|2
|0
|5.
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|6.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|7.
|Шеа Брек
|1
|0
|8.
|Трапп Уилл
|1
|0
|9.
|Чапман Джей
|1
|0
|10.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|4.
|Dominique Badji
|1
|0
|5.
|David Romney
|1
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|7.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|8.
|Alistair Johnston
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Нэшвилл
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери
Последние игры между собой
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|6.20
|1.10
|2.75
|1.41
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.82
|1.98
|1.62
|2.26
|1.76
|2.07
|1.29
|3.45
|1.20
|4.20
|1.07
|7.40
|1.05
|8.10
|1.01
|15.00
|1.03
|10.50
|7.40
|1.05
|6.20
|1.09
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.60
|1.04
|8.20
|1.04
|11.50
|—
|—
|7.97
|1.07
|6.63
|1.10
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.49
|1.52
|—
|—
|1.80
|1.98
|—
|—
|1.43
|2.77
|1.30
|3.44
|1.13
|5.71
|1.10
|6.63
|1.03
|11.22
|1.03
|12.22
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.42
|2.60
|1.53
|2.21
|1.71
|1.85
|2.03
|1.64
|2.34
|1.49
|2.73
|1.45
|2.83
|1.24
|4.21
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.08
|7.70
|1.06
|9.00
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.43
|—
|—
|1.85
|1.93
|—
|—
|1.40
|2.89
|1.12
|5.98
|1.09
|7.01
|1.01
|15.33
|1.01
|16.00
|2.71
|1.50
|2.23
|1.70
|1.74
|2.16
|1.48
|2.76
|1.35
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—