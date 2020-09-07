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Интер Майами
0:0
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
19' Желтая карточка
Годой Анибал
54' Желтая карточка
Рейес Андрес
63' Желтая карточка
Abu Danladi
90'+6
31
Роублс
Луис
5
Фигаль
Хорхе
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
21
Карранса
Хулиан
12
Агудело
Хуан
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
Интер Майами
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Годой Анибал
54'
Рейес Андрес
 
54'
Робинсон Робби
Карранса Хулиан
 
61'
 
Abu Danladi
Леаль Рэндэлл
62'
 
Taylor Washington
Мьюл Алекс
63'
 
Abu Danladi
70'
Шеа Брек
Свит Бен
 
70'
Трапп Уилл
Ульоа Виктор
 
73'
 
Daniel Rios
Dominique Badji
79'
Чапман Джей
Матуиди Блез
 
79'
Нилис Дилан
Морган Льюис
 
90'
 
Derrick Jones
Мукхтар Хани

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Писарро Родольфо 2 0.29
2. Карранса Хулиан 2 0.29
3. Агудело Хуан 1 0.14
4. Ульоа Виктор 0 0
5. Свит Бен 0 0
6. Пеллегрини Матиас 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аккам Давид 1 0.14
2. Годой Анибал 1 0.14
3. David Romney 1 0.14
4. Леаль Рэндэлл 1 0.14
5. Мукхтар Хани 0 0
6. Маккарти Дакс 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 3 1
2. Свит Бен 3 0
3. Агудело Хуан 1 1
4. Пирес Леандро 2 0
5. Фигаль Хорхе 2 0
6. Карранса Хулиан 2 0
7. Шеа Брек 1 0
8. Трапп Уилл 1 0
9. Чапман Джей 1 0
10. Пеллегрини Матиас 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Годой Анибал 1 0
5. Dominique Badji 1 0
6. David Romney 1 0
7. Леаль Рэндэлл 1 0
8. Abu Danladi 1 0
9. Bryan Bekeles1 1 0
10. Alistair Johnston 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Нэшвилл 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 8 матчей: +1 =1 -6
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Нэшвилл Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нэшвилл 1:0 Интер Майами МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.90 1.17 11.50
11.00 1.09 14.00
1.98 3.38 4.00
2.21 3.31 3.38
1.95 3.49 4.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.08 7.00 6.20 1.10 1.11 5.80 2.12 1.72 1.82 1.98 1.09 6.50 1.76 2.07 1.29 3.45 1.03 10.00 1.07 7.40 1.03 10.00 1.01 15.00 1.03 10.50
7.40 1.05 6.20 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.20 1.04 11.50
7.97 1.07 6.63 1.10 3.25 1.33 2.49 1.52 1.80 1.98 1.43 2.77 1.30 3.44 1.13 5.71 1.10 6.63 1.03 11.22 1.03 12.22
3.00 1.42 2.60 1.53 2.21 1.71 1.85 2.03 1.64 2.34 1.49 2.73 1.45 2.83 1.24 4.21 1.10 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.45 2.62 1.64 2.25 1.03 10.00 1.07 7.50 1.02 11.00
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
2.77 1.43 1.85 1.93 1.40 2.89 1.12 5.98 1.09 7.01 1.01 15.33 1.01 16.00
2.71 1.50 2.23 1.70 1.74 2.16 1.48 2.76 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.41 1.19 4.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50 1.18 4.80 1.12 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
1.84 1.94
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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