Интер Майами
0:0
Конец матча
Стадион: Inter Miami CF Stadium
Нэшвилл
19' Желтая карточкаГодой Анибал
54' Желтая карточкаРейес Андрес
63' Желтая карточкаAbu Danladi
31
Роублс
Луис
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
12
Агудело
Хуан
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
- Основной состав
-
31 Роублс ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
24 Нгуйен ЛиПолузащитник
-
28 Шеа БрекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
27 Brian Anunga
-
-
18 Jack Maher
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
19'
54'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Писарро Родольфо
|2
|0.29
|2.
|Карранса Хулиан
|2
|0.29
|3.
|Агудело Хуан
|1
|0.14
|4.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|5.
|Свит Бен
|0
|0
|6.
|Пеллегрини Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аккам Давид
|1
|0.14
|2.
|Годой Анибал
|1
|0.14
|3.
|David Romney
|1
|0.14
|4.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.14
|5.
|Мукхтар Хани
|0
|0
|6.
|Маккарти Дакс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|3
|1
|2.
|Свит Бен
|3
|0
|3.
|Агудело Хуан
|1
|1
|4.
|Пирес Леандро
|2
|0
|5.
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|6.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|7.
|Шеа Брек
|1
|0
|8.
|Трапп Уилл
|1
|0
|9.
|Чапман Джей
|1
|0
|10.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|4.
|Годой Анибал
|1
|0
|5.
|Dominique Badji
|1
|0
|6.
|David Romney
|1
|0
|7.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|8.
|Abu Danladi
|1
|0
|9.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|10.
|Alistair Johnston
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Нэшвилл
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери
Последние игры между собой
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.08
|7.00
|6.20
|1.10
|1.11
|5.80
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.82
|1.98
|1.09
|6.50
|1.76
|2.07
|1.29
|3.45
|1.03
|10.00
|1.07
|7.40
|1.03
|10.00
|1.01
|15.00
|1.03
|10.50
|7.40
|1.05
|6.20
|1.09
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.60
|1.04
|8.20
|1.04
|11.50
|—
|—
|7.97
|1.07
|6.63
|1.10
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.49
|1.52
|—
|—
|1.80
|1.98
|—
|—
|1.43
|2.77
|1.30
|3.44
|1.13
|5.71
|1.10
|6.63
|1.03
|11.22
|1.03
|12.22
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.42
|2.60
|1.53
|2.21
|1.71
|1.85
|2.03
|1.64
|2.34
|1.49
|2.73
|1.45
|2.83
|1.24
|4.21
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.08
|7.70
|1.06
|9.00
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.43
|—
|—
|1.85
|1.93
|—
|—
|1.40
|2.89
|1.12
|5.98
|1.09
|7.01
|1.01
|15.33
|1.01
|16.00
|2.71
|1.50
|2.23
|1.70
|1.74
|2.16
|1.48
|2.76
|1.35
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—