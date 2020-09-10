  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Колорадо Рэпидс
0:0
Перерыв

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
6' Желтая карточка
Абубакар Лалас
20' Желтая карточка
Льюис Джонатан
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
32
Уорнер
Коллен
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
23
Камара
Кей
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
5
Струна
Альяж
36
Кабрера
Виктор
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
6
Заибо
Вильфред
10
Мартинес
Томас
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
8
Родригес
Мемо
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

6'
Абубакар Лалас
 
20'
Льюис Джонатан
 

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 2 0.29
2. Льюис Джонатан 2 0.29
3. Бассетт Коул 1 0.14
4. Акоста Келлин 1 0.14
5. Бенезе Николя 0 0
6. Намли Юнес 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.5
2. Элис Альберт 4 (1) 0.5
3. Родригес Мемо 2 0.25
4. Ariel Lassiter 2 0.25
5. Хансен Николай 1 0.13
6. Кристиан Рамирез 1 0.13
7. Манотас Мауро 1 0.13
8. Серен Дарвин 0 0
9. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 2 1
2. Акоста Келлин 3 0
3. Абубакар Лалас 3 0
4. Рубио Диего 2 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 3 0
2. Элис Альберт 1 1
3. Струна Альяж 2 0
4. Вера Матиас 2 0
5. Родригес Мемо 2 0
6. Боньек Оскар 2 0
7. Кинтеро Дарвин 1 0
8. Заибо Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Хьюстон Динамо 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.16
3.79
3.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.11 2.55 4.20
2.15 3.70 3.14
2.06 3.79 3.32
2.16 3.21 3.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.90 1.23 10.50 1.02 1.72 2.05 3.40 1.29 1.20 4.20 1.98 1.82 1.74 2.08 1.71 2.14 1.04 9.00 1.23 3.90 1.05 8.50 1.06 7.80 1.03 10.00
14.00 1.02 12.25 1.03 4.40 1.20 3.60 1.30 2.29 1.69 1.82 2.01 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.20 1.65 1.73 2.07 1.48 2.60 1.24 3.94 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.57 1.01 14.97
2.79 1.46 2.42 1.59 2.04 1.82 1.73 2.16 1.55 2.50 1.68 2.25 1.46 2.78 1.58 2.48 1.17 5.16 1.18 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.80 1.95 2.23 1.65 1.11 5.80 1.18 4.50 1.07 7.50
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65
3.19 1.34 2.17 1.67 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.21 1.02 12.95
1.65 2.31 1.38 3.10 1.62 2.36 1.40 3.03 1.54 2.60 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75 1.28 3.45
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
1.62 2.26
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный