Колорадо Рэпидс
0:0
Перерыв
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Хьюстон Динамо
6' Желтая карточкаАбубакар Лалас
20' Желтая карточкаЛьюис Джонатан
13
Винс
Сэмюэл
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
23
Камара
Кей
18
Бисама
Хосе
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Кей
|2
|0.29
|2.
|Льюис Джонатан
|2
|0.29
|3.
|Бассетт Коул
|1
|0.14
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.14
|5.
|Бенезе Николя
|0
|0
|6.
|Намли Юнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.5
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.5
|3.
|Родригес Мемо
|2
|0.25
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.25
|5.
|Хансен Николай
|1
|0.13
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.13
|7.
|Манотас Мауро
|1
|0.13
|8.
|Серен Дарвин
|0
|0
|9.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|2
|1
|2.
|Акоста Келлин
|3
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|3
|0
|4.
|Рубио Диего
|2
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Бенезе Николя
|1
|0
|9.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|10.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|11.
|Бассетт Коул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|2.
|Элис Альберт
|1
|1
|3.
|Струна Альяж
|2
|0
|4.
|Вера Матиас
|2
|0
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0
|6.
|Боньек Оскар
|2
|0
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Хьюстон Динамо
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.90
|1.23
|10.50
|1.02
|1.72
|2.05
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.98
|1.82
|1.74
|2.08
|1.71
|2.14
|1.04
|9.00
|1.23
|3.90
|1.05
|8.50
|1.06
|7.80
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|12.25
|1.03
|4.40
|1.20
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.24
|3.94
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.57
|1.01
|14.97
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.42
|1.59
|2.04
|1.82
|1.73
|2.16
|1.55
|2.50
|1.68
|2.25
|1.46
|2.78
|1.58
|2.48
|1.17
|5.16
|—
|—
|1.18
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.46
|—
|—
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.21
|1.02
|12.95
|1.65
|2.31
|1.38
|3.10
|1.62
|2.36
|1.40
|3.03
|1.54
|2.60
|1.36
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—