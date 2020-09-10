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Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
6' Желтая карточка
Абубакар Лалас
20' Желтая карточка
Льюис Джонатан
0:1
46' Гол
Кристиан Рамирез
90' Желтая карточка
Рубио Диего
1:1
90' Гол
Абубакар Лалас
90'+8
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
32
Уорнер
Коллен
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
23
Камара
Кей
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
5
Струна
Альяж
36
Кабрера
Виктор
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
6
Заибо
Вильфред
10
Мартинес
Томас
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
8
Родригес
Мемо
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

6'
Абубакар Лалас
 
20'
Льюис Джонатан
 
46'
Прайс Джек
Уорнер Коллен
 
46'
 
Боньек Оскар
Заибо Вильфред
46'
0:1
Кристиан Рамирез
(Родригес Мемо)
57'
 
Манотас Мауро
Кристиан Рамирез
58'
 
Ariel Lassiter
Хансен Николай
58'
 
Кинтеро Дарвин
Мартинес Томас
74'
 
Фуэнмайор Алехандро
Кабрера Виктор
75'
Бенезе Николя
Льюис Джонатан
 
75'
Бассетт Коул
Рубио Диего
 
84'
Мескида Николас
Акоста Келлин
 
90'
Рубио Диего
 
90'
Абубакар Лалас
(Винс Сэмюэл)
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 2 0.29
2. Льюис Джонатан 2 0.29
3. Бассетт Коул 1 0.14
4. Акоста Келлин 1 0.14
5. Абубакар Лалас 1 0.14
6. Бенезе Николя 0 0
7. Намли Юнес 0 0
8. Винс Сэмюэл 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.5
2. Элис Альберт 4 (1) 0.5
3. Родригес Мемо 2 0.25
4. Кристиан Рамирез 2 0.25
5. Ariel Lassiter 2 0.25
6. Хансен Николай 1 0.13
7. Манотас Мауро 1 0.13
8. Серен Дарвин 0 0
9. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 2 1
2. Рубио Диего 3 0
3. Акоста Келлин 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 3 0
2. Элис Альберт 1 1
3. Струна Альяж 2 0
4. Вера Матиас 2 0
5. Родригес Мемо 2 0
6. Боньек Оскар 2 0
7. Кинтеро Дарвин 1 0
8. Заибо Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Хьюстон Динамо 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Льюис Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
41.00 5.50 1.14
2.15 3.70 3.14
2.06 3.79 3.32
7.94 3.31 1.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.90 1.23 10.50 1.02 1.31 3.25 3.40 1.29 1.31 3.25 1.98 1.82 1.74 2.08 1.71 2.14 1.05 8.50 1.23 3.90 1.02 11.00 1.06 7.80 1.03 10.00
14.00 1.02 12.25 1.03 4.40 1.20 3.60 1.30 2.29 1.69 1.82 2.01 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.20 1.65 1.73 2.07 1.48 2.60 1.24 3.94 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.57 1.01 14.97
3.10 1.38 2.20 1.70 2.90 1.43 2.37 1.61 1.83 2.03 1.51 2.63 1.36 3.22 1.44 2.87 1.46 2.78 1.58 2.48 1.17 5.16 1.18 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.80 1.95 2.23 1.65 1.11 5.80 1.18 4.50 1.07 7.50
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65
3.19 1.34 2.17 1.67 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.21 1.02 12.95
1.65 2.31 1.38 3.10 1.62 2.36 1.40 3.03 1.54 2.60 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75 1.28 3.45
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
1.62 2.26
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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