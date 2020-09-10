Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Хьюстон Динамо
6' Желтая карточкаАбубакар Лалас
20' Желтая карточкаЛьюис Джонатан
0:1
46' ГолКристиан Рамирез
90' Желтая карточкаРубио Диего
1:1
90' ГолАбубакар Лалас
13
Винс
Сэмюэл
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
23
Камара
Кей
18
Бисама
Хосе
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
20'
46'
90'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Кей
|2
|0.29
|2.
|Льюис Джонатан
|2
|0.29
|3.
|Бассетт Коул
|1
|0.14
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.14
|5.
|Абубакар Лалас
|1
|0.14
|6.
|Бенезе Николя
|0
|0
|7.
|Намли Юнес
|0
|0
|8.
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.5
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.5
|3.
|Родригес Мемо
|2
|0.25
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.25
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.25
|6.
|Хансен Николай
|1
|0.13
|7.
|Манотас Мауро
|1
|0.13
|8.
|Серен Дарвин
|0
|0
|9.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|2
|1
|2.
|Рубио Диего
|3
|0
|3.
|Акоста Келлин
|3
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Бенезе Николя
|1
|0
|9.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|10.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|11.
|Бассетт Коул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|2.
|Элис Альберт
|1
|1
|3.
|Струна Альяж
|2
|0
|4.
|Вера Матиас
|2
|0
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0
|6.
|Боньек Оскар
|2
|0
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Хьюстон Динамо
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.90
|1.23
|10.50
|1.02
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.98
|1.82
|1.74
|2.08
|1.71
|2.14
|1.05
|8.50
|1.23
|3.90
|1.02
|11.00
|1.06
|7.80
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|12.25
|1.03
|—
|—
|4.40
|1.20
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.24
|3.94
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.57
|1.01
|14.97
|—
|—
|3.10
|1.38
|2.20
|1.70
|2.90
|1.43
|2.37
|1.61
|1.83
|2.03
|1.51
|2.63
|1.36
|3.22
|1.44
|2.87
|1.46
|2.78
|1.58
|2.48
|1.17
|5.16
|—
|—
|1.18
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.46
|—
|—
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.21
|1.02
|12.95
|1.65
|2.31
|1.38
|3.10
|1.62
|2.36
|1.40
|3.03
|1.54
|2.60
|1.36
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—