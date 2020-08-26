Ахметович в центре поля нарушил правила против Кисляка. Недоволен был решением Лукаса Сотириу капитан "Сараево".

Татар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Ахметовича, его в итоге без особого труда перехватили защитники "Динамо".

Текло из центра поля выполнил передачу на ход Юзепчуку по правому флангу, Роман немного поздно стартовал и поэтому упустил мяч в аут.

Седько с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники "Сараево" сыграли не самым лучшим образом, но всё же они успел заблокировать Дьялло, который уже готовился пробить по воротам с линии штрафной.

10' Из центра поля последовала передача на ход Дьялло по правому флангу, мяч полетел неплохо по силе, но Абдулай наткнулся на Салчина и не смог обыграть защитника "Сараево", будет удар от ворот.

9' "Динамо" пока продолжает играть первым номером, при этом команда Сергея Ковальчука старается действовать в среднем темпе, чтобы не получить контратаку на свои ворота.

8' Татар с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Габи рискованно играл в подкате против Рахмановича, но всё же Лукас Сотириу показал, что защитник "Динамо" сыграл в рамках правил, будет удар от ворот.

7' Печенин в центре поля нарушил правила против Ходжича. Игроки "Сараево" не смогли быстро разыграть стандарт.

6' Очень хорошее начало матча получается для "Динамо", но расслабляться команде из Бреста нельзя, впереди ещё весь матч.

5' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гордейчук!!! Юзепчук прошёл вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил подачу в центр штрафной площади, Гордейчук в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Миличевича и полетел в правый угол ворот, Ковачевич ничем не мог помочь своей команде.

4' "Сараево" также старается пока в основном действовать через фланги, у боснийской команды есть кому убежать вперёд.

3' Седько с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Печенин прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Ходжич выбил мяч на угловой.