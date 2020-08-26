Динамо-Брест
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: ОСК Брестский
Сараево
1:0
3' ГолГордейчук Михаил
11' Желтая карточкаДжоканович Андрей
32
Текло
Дэвид
17
Седько
Павел
29
Дуповац
Амер
20
Салчин
Джани
22
Юкич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Текло ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Витус МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ковальчук Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дуповац АмерЗащитник
- Защитник
-
20 Салчин ДжаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Юкич ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Джафич ЭлвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маринович Винко
Ход матча
3'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордейчук Михаил
|3
|1.5
|2.
|Дьялло Абдулай
|2
|1
|3.
|Седько Павел
|1
|0.5
|4.
|Печенин Кирилл
|1
|0.5
|5.
|Милевский Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Татар Беньямин
|3
|0.75
|2.
|Оремуш Мирко
|1
|0.25
|3.
|Рахманович Амер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кики Габи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велкоски Крсте
|2
|0
|2.
|Татар Беньямин
|2
|0
|3.
|Оремуш Мирко
|1
|0
|4.
|Лазич Дарко
|1
|0
|5.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|6.
|Рахманович Амер
|1
|0
|7.
|Мерсудин Ахметович II
|1
|0
|8.
|Ходжич Душан
|1
|0
|9.
|Миланович Слободан
|1
|0
|10.
|Джоканович Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо-Брест
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Сараево
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы
Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Сараево Последние 20 матчей: + = -Сараево 1:1 Вележ Коннас Куэй 0:2 Сараево Сараево 1:0 Тузла Сити Младость Какань 2:2 Сараево
Крупа-на-Вбрасу 0:2 Сараево Сараево 1:1 Слобода Сараево 2:1 Младость Какань Борац Баня-Лука 0:2 Сараево Сараево 6:2 Тузла Сити Звьезда Бргуле 1:1 Сараево Сараево 1:3 Железничар Вележ 1:2 Сараево Радник Сурдулица 1:1 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Слобода Тузла 1:1 Сараево Сараево 2:0 Челик Зриньски 0:0 Сараево Младость Какань 0:3 Сараево Сараево 1:0 Борац Баня-Лука Тузла Сити 2:1 Сараево
Прогнозы на матч Динамо-Брест 1:0 Сараево
Исход игры
Динамо-Брест
81% (132)
Ничья
9.2% (15)
Сараево
9.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (91)
Меньше
41.67% (65)
Обе команды забьют
Да
64.74% (101)
Нет
35.26% (55)
Популярный счёт
2:1 Динамо-Брест
39.3% (64)
1:0 Динамо-Брест
19.6% (32)
2:0 Динамо-Брест
11% (18)
1:2 Сараево
8% (13)
1:1 Ничья
6.7% (11)
3:1 Динамо-Брест
5.5% (9)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:1 Сараево
1.2% (2)
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