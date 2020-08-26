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Динамо-Брест
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сараево
0'
1:0
3' Гол
Гордейчук Михаил
11' Желтая карточка
Джоканович Андрей
14'
1
Игнатович
Сергей
77
Юзепчук
Роман
34
Хачериди
Евгений
2
Кики
Габи
5
Печенин
Кирилл
32
Текло
Дэвид
15
Кисляк
Сергей
17
Седько
Павел
11
Дьялло
Абдулай
10
Милевский
Артём
62
Гордейчук
Михаил
13
Ковачевич
Владан
2
Ходжич
Душан
29
Дуповац
Амер
15
Миличевич
Хрвое
20
Салчин
Джани
24
Джоканович
Андрей
6
Оремуш
Мирко
10
Рахманович
Амер
22
Юкич
Иван
9
Мерсудин
Ахметович
II
32
Татар
Беньямин
Динамо-Брест
4-3-3
Сараево
4-3-3

Ход матча

3'
Гордейчук Михаил
1:0
11'
 
Джоканович Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордейчук Михаил 3 1.5
2. Дьялло Абдулай 2 1
3. Седько Павел 1 0.5
4. Печенин Кирилл 1 0.5
5. Милевский Артём 0 0
Сараево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Татар Беньямин 3 0.75
2. Оремуш Мирко 1 0.25
3. Рахманович Амер 0 0

Карточки

Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кики Габи 1 0
Сараево
# Игрок      
1. Велкоски Крсте 2 0
2. Татар Беньямин 2 0
3. Оремуш Мирко 1 0
4. Лазич Дарко 1 0
5. Шербечич Бесим 1 0
6. Рахманович Амер 1 0
7. Мерсудин Ахметович II 1 0
8. Ходжич Душан 1 0
9. Миланович Слободан 1 0
10. Джоканович Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо-Брест 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Сараево 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -
Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы
Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Сараево Последние 20 матчей: + = -
Сараево 1:1 Вележ Коннас Куэй 0:2 Сараево Сараево 1:0 Тузла Сити Младость Какань 2:2 Сараево
Крупа-на-Вбрасу 0:2 Сараево Сараево 1:1 Слобода Сараево 2:1 Младость Какань Борац Баня-Лука 0:2 Сараево Сараево 6:2 Тузла Сити Звьезда Бргуле 1:1 Сараево Сараево 1:3 Железничар Вележ 1:2 Сараево Радник Сурдулица 1:1 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Слобода Тузла 1:1 Сараево Сараево 2:0 Челик Зриньски 0:0 Сараево Младость Какань 0:3 Сараево Сараево 1:0 Борац Баня-Лука Тузла Сити 2:1 Сараево
  • Первый тайм
  • 15'
    Седько с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники "Сараево" сыграли не самым лучшим образом, но всё же они успел заблокировать Дьялло, который уже готовился пробить по воротам с линии штрафной. 
  • 14'
    Текло из центра поля выполнил передачу на ход Юзепчуку по правому флангу, Роман немного поздно стартовал и поэтому упустил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    13'
    Полузащитник "Сараево" Андрей Джоканович получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Джоканович заплёл ноги Кисляку. 
  • 12'
    Татар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Ахметовича, его в итоге без особого труда перехватили защитники "Динамо". 
  • Фол, нарушение
    11'
    Ахметович в центре поля нарушил правила против Кисляка. Недоволен был решением Лукаса Сотириу капитан "Сараево". 
  • 10'
    Из центра поля последовала передача на ход Дьялло по правому флангу, мяч полетел неплохо по силе, но Абдулай наткнулся на Салчина и не смог обыграть защитника "Сараево", будет удар от ворот. 
  • 9'
    "Динамо" пока продолжает играть первым номером, при этом команда Сергея Ковальчука старается действовать в среднем темпе, чтобы не получить контратаку на свои ворота. 
  • Судья
    8'
    Татар с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Габи рискованно играл в подкате против Рахмановича, но всё же Лукас Сотириу показал, что защитник "Динамо" сыграл в рамках правил, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Печенин в центре поля нарушил правила против Ходжича. Игроки "Сараево" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 6'
    Очень хорошее начало матча получается для "Динамо", но расслабляться команде из Бреста нельзя, впереди ещё весь матч. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гордейчук!!! Юзепчук прошёл вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил подачу в центр штрафной площади, Гордейчук в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Миличевича и полетел в правый угол ворот, Ковачевич ничем не мог помочь своей команде. 
  • 4'
    "Сараево" также старается пока в основном действовать через фланги, у боснийской команды есть кому убежать вперёд. 
  • Угловой
    3'
    Седько с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Печенин прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Ходжич выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный и боевой матч за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Сегодня "Динамо" играет без поддержки своих болельщиков, согласно регламенту УЕФА матчи проходят без зрителей, а поэтому дополнительной поддержки у команды Сергея Ковальчука в битве с крепким "Сараево" не будет. 
  • До матча
  • Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" из Бреста и "Сараевым" из Боснии и Герцеговины. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч кипрская бригада арбитров во главе с Лукасом Сотириу. Помогать ему на бровках будут Хараламбос Георгиу и Никос Эгглезу. Резервным арбитром на этот матч назначен Василис Димитриу. 
Прогнозы 163
Динамо-Брест 81% (132)
X 9.2% (15)
Сараево 9.8% (16)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
Сараево
1.84
3.80
4.70
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Динамо-Брест 1:0 Сараево

Исход игры
Динамо-Брест
81% (132)
Ничья
9.2% (15)
Сараево
9.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (91)
Меньше
41.67% (65)
Обе команды забьют
Да
64.74% (101)
Нет
35.26% (55)
Популярный счёт
2:1 Динамо-Брест
39.3% (64)
1:0 Динамо-Брест
19.6% (32)
2:0 Динамо-Брест
11% (18)
1:2 Сараево
8% (13)
1:1 Ничья
6.7% (11)
3:1 Динамо-Брест
5.5% (9)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:1 Сараево
1.2% (2)
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1.84 3.45 4.70
1.75 3.80 4.50
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.95
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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