Динамо-Брест
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Стадион: ОСК Брестский
Сараево
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьялло Абдулай
|2
|2
|2.
|Гордейчук Михаил
|2
|2
|3.
|Седько Павел
|1
|1
|4.
|Печенин Кирилл
|1
|1
|5.
|Милевский Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Татар Беньямин
|3
|1
|2.
|Оремуш Мирко
|1
|0.33
|3.
|Рахманович Амер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кики Габи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велкоски Крсте
|2
|0
|2.
|Татар Беньямин
|2
|0
|3.
|Оремуш Мирко
|1
|0
|4.
|Лазич Дарко
|1
|0
|5.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|6.
|Рахманович Амер
|1
|0
|7.
|Мерсудин Ахметович II
|1
|0
|8.
|Ходжич Душан
|1
|0
|9.
|Миланович Слободан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо-Брест
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Сараево
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы
Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Сараево Последние 20 матчей: +11 =7 -2Сараево 1:1 Вележ Коннас Куэй 0:2 Сараево Сараево 1:0 Тузла Сити Младость Какань 2:2 Сараево
Крупа-на-Вбрасу 0:2 Сараево Сараево 1:1 Слобода Сараево 2:1 Младость Какань Борац Баня-Лука 0:2 Сараево Сараево 6:2 Тузла Сити Звьезда Бргуле 1:1 Сараево Сараево 1:3 Железничар Вележ 1:2 Сараево Радник Сурдулица 1:1 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Слобода Тузла 1:1 Сараево Сараево 2:0 Челик Зриньски 0:0 Сараево Младость Какань 0:3 Сараево Сараево 1:0 Борац Баня-Лука Тузла Сити 2:1 Сараево
Прогнозы на матч Динамо-Брест - Сараево
Исход игры
Динамо-Брест
80.5% (62)
Ничья
10.4% (8)
Сараево
9.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
65.33% (49)
Меньше
34.67% (26)
Обе команды забьют
Да
72% (54)
Нет
28% (21)
Популярный счёт
2:1 Динамо-Брест
48.1% (37)
1:0 Динамо-Брест
13% (10)
2:0 Динамо-Брест
10.4% (8)
1:2 Сараево
7.8% (6)
1:1 Ничья
7.8% (6)
3:1 Динамо-Брест
3.9% (3)
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