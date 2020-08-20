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Динамо-Брест
 
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Стадион:
Сараево

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьялло Абдулай 2 2
2. Гордейчук Михаил 2 2
3. Седько Павел 1 1
4. Печенин Кирилл 1 1
5. Милевский Артём 0 0
Сараево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Татар Беньямин 3 1
2. Оремуш Мирко 1 0.33
3. Рахманович Амер 0 0

Карточки

Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кики Габи 1 0
Сараево
# Игрок      
1. Велкоски Крсте 2 0
2. Татар Беньямин 2 0
3. Оремуш Мирко 1 0
4. Лазич Дарко 1 0
5. Шербечич Бесим 1 0
6. Рахманович Амер 1 0
7. Мерсудин Ахметович II 1 0
8. Ходжич Душан 1 0
9. Миланович Слободан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо-Брест 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Сараево 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы
Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Сараево Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Сараево 1:1 Вележ Коннас Куэй 0:2 Сараево Сараево 1:0 Тузла Сити Младость Какань 2:2 Сараево
Крупа-на-Вбрасу 0:2 Сараево Сараево 1:1 Слобода Сараево 2:1 Младость Какань Борац Баня-Лука 0:2 Сараево Сараево 6:2 Тузла Сити Звьезда Бргуле 1:1 Сараево Сараево 1:3 Железничар Вележ 1:2 Сараево Радник Сурдулица 1:1 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Слобода Тузла 1:1 Сараево Сараево 2:0 Челик Зриньски 0:0 Сараево Младость Какань 0:3 Сараево Сараево 1:0 Борац Баня-Лука Тузла Сити 2:1 Сараево
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Сараево от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Динамо-Брест 80.5% (62)
    X 10.4% (8)
    Сараево 9.1% (7)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Динамо-Брест - Сараево

    Исход игры
    Динамо-Брест
    80.5% (62)
    Ничья
    10.4% (8)
    Сараево
    9.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.33% (49)
    Меньше
    34.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (54)
    Нет
    28% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо-Брест
    48.1% (37)
    1:0 Динамо-Брест
    13% (10)
    2:0 Динамо-Брест
    10.4% (8)
    1:2 Сараево
    7.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.8% (6)
    3:1 Динамо-Брест
    3.9% (3)
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