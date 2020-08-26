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Лудогорец
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Митьюлланд
0'
7' Желтая карточка
Краев Божидар
42' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
45'
33
Ренан
4
Сисиньо
Неусиано
30
Моци
Козмин
21
Григоре
Драгош
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
95
Каули
12
Абель
Анисе
13
Чибота
Мавис
28
Кешерю
Клаудиу
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Виктор
Паулу
IV
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Лудогорец
4-2-3-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Краев Божидар
42'
 
Ониика Фрэнк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чибота Мавис 1 0.25
2. Сверчок Якуб 1 0.25
3. Терзиев Георги 1 0.25
4. Каули 1 0.25
5. Марин Игинио 1 0.25
6. Жоржиньо 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 1
2. Кешерю Клаудиу 1 0
3. Баджи Стефан 1 0
4. Гуральски Яцек 1 0
5. Ренан 1 0
6. Сисиньо Неусиано 1 0
7. Чибота Мавис 1 0
8. Текпетей Бернард 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Краев Божидар 1 0
2. Ониика Фрэнк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец
Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец Левски София 0:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Дунав Лудогорец 0:1 Черно Море Лудогорец 5:1 Дунав Левски София 0:0 Лудогорец Интер Милан 2:1 Лудогорец Этар 1:1 Лудогорец
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Лудогорец 81.6% (129)
X 13.9% (22)
Митьюлланд 4.4% (7)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Митьюлланд
3.70
3.40
2.80
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Митьюлланд

Исход игры
Лудогорец
81.6% (129)
Ничья
13.9% (22)
Митьюлланд
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
56.21% (86)
Нет
43.79% (67)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
34.2% (54)
1:0 Лудогорец
20.3% (32)
2:0 Лудогорец
19% (30)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 Лудогорец
3.8% (6)
1:2 Митьюлланд
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.70 2.90 2.16
2.45 3.40 2.80
3.30 3.40 2.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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