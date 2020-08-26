Лудогорец
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Huvepharma Arena
Митьюлланд
7' Желтая карточкаКраев Божидар
42' Желтая карточкаОниика Фрэнк
33
Ренан
30
Моци
Козмин
25
Баджи
Стефан
95
Каули
12
Абель
Анисе
13
Чибота
Мавис
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
-
33 РенанВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чибота Мавис
|1
|0.25
|2.
|Сверчок Якуб
|1
|0.25
|3.
|Терзиев Георги
|1
|0.25
|4.
|Каули
|1
|0.25
|5.
|Марин Игинио
|1
|0.25
|6.
|Жоржиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|1
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|3.
|Баджи Стефан
|1
|0
|4.
|Гуральски Яцек
|1
|0
|5.
|Ренан
|1
|0
|6.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|7.
|Чибота Мавис
|1
|0
|8.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Краев Божидар
|1
|0
|2.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец
Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец Левски София 0:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Дунав Лудогорец 0:1 Черно Море Лудогорец 5:1 Дунав Левски София 0:0 Лудогорец Интер Милан 2:1 Лудогорец Этар 1:1 Лудогорец
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Исход игры
Лудогорец
81.6% (129)
Ничья
13.9% (22)
Митьюлланд
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
56.21% (86)
Нет
43.79% (67)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
34.2% (54)
1:0 Лудогорец
20.3% (32)
2:0 Лудогорец
19% (30)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 Лудогорец
3.8% (6)
1:2 Митьюлланд
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!