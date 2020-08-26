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Лудогорец
0:1
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
7' Желтая карточка
Краев Божидар
42' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
45' Желтая карточка
Абель Анисе
62' Желтая карточка
Виктор Паулу IV
0:1
78' Гол
Брумадо Жуниор
81' Желтая карточка
Марин Игинио
85' Желтая карточка
Моци Козмин
90'+5
33
Ренан
4
Сисиньо
Неусиано
30
Моци
Козмин
21
Григоре
Драгош
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
95
Каули
12
Абель
Анисе
13
Чибота
Мавис
28
Кешерю
Клаудиу
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Виктор
Паулу
IV
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Лудогорец
4-2-3-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Краев Божидар
42'
 
Ониика Фрэнк
45'
Абель Анисе
 
54'
Марин Игинио
Кешерю Клаудиу
 
55'
Текпетей Бернард
Абель Анисе
 
62'
 
Виктор Паулу IV
65'
 
Брумадо Жуниор
Краев Божидар
75'
 
Андерсон Микаэль
Каба Сори
78'
0:1
Брумадо Жуниор
(Ониика Фрэнк)
78'
Жоржиньо
Чибота Мавис
 
81'
Марин Игинио
 
85'
Моци Козмин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каули 1 0.5
2. Чибота Мавис 1 0.5
3. Марин Игинио 1 0.5
4. Жоржиньо 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брумадо Жуниор 1 1
2. Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Абель Анисе 1 0
3. Баджи Стефан 1 0
4. Ренан 1 0
5. Сисиньо Неусиано 1 0
6. Чибота Мавис 1 0
7. Марин Игинио 1 0
8. Текпетей Бернард 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Краев Божидар 1 0
2. Ониика Фрэнк 1 0
3. Виктор Паулу IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец
Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец Левски София 0:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Дунав Лудогорец 0:1 Черно Море Лудогорец 5:1 Дунав Левски София 0:0 Лудогорец Интер Милан 2:1 Лудогорец Этар 1:1 Лудогорец
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю

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Прогнозы 158
Лудогорец 81.6% (129)
X 13.9% (22)
Митьюлланд 4.4% (7)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Митьюлланд

Исход игры
Лудогорец
81.6% (129)
Ничья
13.9% (22)
Митьюлланд
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
56.21% (86)
Нет
43.79% (67)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
34.2% (54)
1:0 Лудогорец
20.3% (32)
2:0 Лудогорец
19% (30)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 Лудогорец
3.8% (6)
1:2 Митьюлланд
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Лудогорец
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
71.00 9.50 1.04
6.70 1.75 2.95
55.00 6.30 1.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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