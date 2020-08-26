Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

95' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Каули навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

91' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

89' Жоржиньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.

89' После штрафного удара,который нанес Каули мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

88' Жоржиньо из команды Лудогорец отправил кросс в штрафную...

88' Ренан взял и забрал мяч на выходе

87' Шольц Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

85' Моци Козмин получил желтую карточку от судьи

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Дрейер Андерс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

81' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Вратарь парирует удар, который нанес Жоржиньо , и мяч снова в игре

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Ренан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Удар от ворот произведет Лудогорец

77' [player2] не дал случится голу! [player1] должен был забивать, но [player2] сделал отличный сейв

76' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Лудогорец

75' Отличные скиллы показывает Ониика Фрэнк , обводя своих соперников

74' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

74' Виктор Паулу IV выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Плохо сыграл Мабиль Авер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Хорошую попытку сделал Каули . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

68' Моци Козмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

67' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ох, нехорошо это выглядит. Виктор Паулу IV получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Отличные скиллы показывает Текпетей Бернард , обводя своих соперников

65' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Каули из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.

64' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд

64' Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Чибота Мавис имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

64' Каули имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

63' Сисиньо Неусиано из команды Лудогорец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Каули навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Шольц Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Недялков Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Лудогорец

56' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

56' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Лудогорец

54' Как он промахнулся? Краев Божидар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Удар от ворот произведет Лудогорец

52' Ренан взял и забрал мяч на выходе

52' Каюсте Йенс делает скидку назад вдоль ворот

52' Удар от ворот произведет Лудогорец

51' Какой промах! Каба Сори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

51' Удар от ворот произведет Лудогорец

51' Отличный пас сделал Ониика Фрэнк из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Удар от ворот произведет Лудогорец

49' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

49' Удар от ворот произведет Лудогорец

48' Как он промахнулся? Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Плохо сыграл Моци Козмин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Абель Анисе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника