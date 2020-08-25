  1. Футбол
  2. Матчи
Тирана
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Црвена Звезда
0'
32' Желтая карточка
Вангели Кристиан
34' Желтая карточка
Саного Секу
43' Желтая карточка
Челхака Юрген
53' Желтая карточка
Найдовски Филип
0:1
62' Гол
Томане Антониу
81'
1
Лика
Илион
3
Тосевски
Кристиан
5
Найдовски
Филип
32
Вангели
Кристиан
28
Ходжалари
Эрион
15
Торасса
Агустин
8
Коббина
Винфуль
21
Челхака
Юрген
10
Батха
Идриз
7
Кале
Элтон
20
Мучи
Эрнест
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
19
Милунович
Неманья
6
Панков
Радован
5
Дегенек
Милош
35
Саного
Секу
22
Николич
Велько
70
Спиридонович
Срджан
8
Канга
Каку
10
Катай
Александар
17
Томане
Антониу
Тирана
4-1-4-1
Црвена Звезда
4-2-3-1

Ход матча

32'
Вангели Кристиан
 
34'
 
Саного Секу
43'
Челхака Юрген
 
46'
 
Иванич Мирко
Спиридонович Срджан
53'
Найдовски Филип
 
61'
 
Родич Милан
Дегенек Милош
62'
0:1
Томане Антониу
73'
Врапи Юрген
Коббина Винфуль
 
76'
Толи Ардит
Ходжалари Эрион
 

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торасса Агустин 1 0.5
2. Мучи Эрнест 1 0.5
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боакье Ричмонд 4 0.25
2. Бен-Набуан Эль-Фарду 3 0.19
3. Иванич Мирко 2 0.13
4. Павков Милан 2 0.13
5. Марин Марко 1 0.06
6. Томане Антониу 1 0.06
7. Йованчич Душан 1 0.06
8. Милунович Неманья 1 0.06
9. Дегенек Милош 1 0.06
10. Матео Гарсия 1 0.06
11. Вуканович Алекса 1 0.06
12. Вулич Милош 1 0.06
13. Канга Каку 0 0
14. Катай Александар 0 0
15. Родич Милан 0 0
16. Спиридонович Срджан 0 0
17. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Тирана
# Игрок      
1. Челхака Юрген 2 0
2. Вангели Кристиан 1 0
3. Торасса Агустин 1 0
4. Тосевски Кристиан 1 0
5. Найдовски Филип 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Милунович Неманья 4 1
2. Родич Милан 4 0
3. Йованчич Душан 4 0
4. Дегенек Милош 4 0
5. Марин Марко 3 0
6. Боакье Ричмонд 3 0
7. Томане Антониу 1 1
8. Гобелич Марко 1 1
9. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0
10. Борян Милан 2 0
11. Жандер Рибейро 2 0
12. Стойкович Филип 2 0
13. Саного Секу 2 0
14. Петрович Ньегош 2 0
15. Ван ла Парра Райив 1 0
16. Иванич Мирко 1 0
17. Йовичич Бранко 1 0
18. Бабич Срджян 1 0
19. Павков Милан 1 0
20. Вулич Милош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тирана 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Црвена Звезда 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Тирана Последние 20 матчей: + = -
Динамо Тбилиси 0:2 Тирана Теута 2:0 Тирана Тирана 1:1 Бюлис Лачи 3:1 Тирана
Тирана 2:0 Фламуртари Влёра Партизани 1:1 Тирана Тирана 1:2 Кукес Скендербеу 1:2 Тирана Тирана 3:0 Влазния Шкодер Теута 1:0 Тирана Люфтетари 0:5 Тирана Бюлис 1:3 Тирана Тирана 1:0 Лачи Фламуртари Влёра 0:2 Тирана Тирана 5:1 Партизани Кукес 1:2 Тирана Тирана 1:1 Скендербеу Влазния Шкодер 0:1 Тирана Тирана 2:1 Теута Тирана 5:1 Люфтетари
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -
Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда
Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград Црвена Звезда 3:0 Напредак Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан
  • Второй тайм
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Црвены Звезды": вместо Каку Кангу на поле вышел Ньегош Петрович.
  • Угловой
    82'
    Катай разыграл угловой удар с партнёром и с острого угла решил пробить в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.
  • 81'
    Прострел Гобелича справа к воротам прервал Толи.
  • 80'
    "Црвена Звезда" принялась катать мяч в центре поля. Хозяевам активный прессинг не удаётся.
  • Фол, нарушение
    79'
    Кале у чужой штрафной площади сбил Саного.
  • Травма, повреждение
    77'
    Найдовски получил травму. Медики на поле.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Тираны": вместо Эриона Ходжалари на поле вышел Ардит Толи.
  • 75'
    Канга справа со штрафного навесил к воротам. Мяч после рикошета оказался в руках Лики.
  • Фол, нарушение
    74'
    Ходжалари на фланге сбил Николича.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Тираны": вместо Винфуля Коббина на поле вышел Юрген Врапи.
  • Опасный момент
    72'
    Канга слева с дальней дистанции пробил низом рядом с ближней штангой.
  • Офсайд
    71'
    Николич оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    70'
    Коббина справа уходит от двух соперников и вырывается один на один с голкипером, но с семи метров Винфуль бьёт выше ворот.
  • Угловой
    69'
    Снова Катай слабо исполняет подачу от углового флага. Теперь мяч албанцами выбит к центральному кругу.
  • Угловой
    68'
    Катай от углового флага навесил слабо к ближней штанге. Хозяева выбивают мяч за пределы поля.
  • 67'
    Канга слева из пределов штрафной площади с рикошетом пробил выше ворот.
  • 66'
    Коббина справа навесил в руки Боряну.
  • 65'
    "Црвена Звезда" стала активнее отходить назад. У хозяев появляется территория для атак.
  • 63'
    Томане на чужой половине поля нарушил правила.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ТОМАНЕ!!! Катай от углового флага навесил точно на голову Томане, который и открыл счёт в матче.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Црвены Звезды": вместо Милоша Дегенека на поле вышел Милан Родич.
  • Офсайд
    60'
    Николич справа навесил к воротам, где Томане в офсайде в прыжке головой не попал по мячу.
  • Штанга
    59'
    Мучи слева вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Боряна. От голкипера мяч отскочил в штангу и отлетел в поле.
  • 58'
    Коббина справа навесил на дальнюю штангу, где Мучи не поймал мяч на ногу.
  • 56'
    Вторая подача Катая от углового флага последовала в ту же точку. Албанцы мяч спокойно выбили.
  • Угловой
    55'
    Катай от углового флага навесил к ближней штанге. Батха опережает всех вверху и снова отправляет мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    54'
    Котай со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил к Канга, чей удар с рикошетом получился опасным. Рядом с правой штангой пролетел футбольный снаряд.
  • Желтая карточка
    53'
    Найдовски перед штрафной площадью завалил на газон Томане, который мог убежать один на один с голкипером. Жёлтая карточка ни у кого споров не вызвала.
  • 52'
    Навес Кале слева от угла штрафной площади к воротам перехватил Дегенек.
  • Фол, нарушение
    50'
    Гобелич в центре поля подтолкнул в спину Кале.
  • Угловой
    49'
    Катай исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • 48'
    Гобелич справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • 47'
    Команды обменялись выпадами вперёд без ударов по воротам.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Црвены Звезды" произошла замена: вместо Срджана Спиридоновича на поле вышел Мирко Иванич.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Тиране!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Канга от углового флага навесил на ближнюю штангу. Перевод на дальнюю у сербов получился слишком сильным.
  • 45'
    Тосевски смог остановить проход Катая по левому флангу вперёд.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Шеберг в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Спиридонович у чужой штрафной площади сбил Ходжалари.
  • Фол, нарушение
    44'
    Кале в центре поля нарушил правила.
  • Желтая карточка
    43'
    Челхака в центральном круге бросился в подкат и попал по ногам Томане. Жёлтая карточка полузащитнику "Тираны".
  • 42'
    Первая половина тайма прошла с преимуществом гостей. В середине тайма острыми моментами отметились уже албанцы. На табло пока ничего не отразилось.
  • Травма, повреждение
    40'
    Катай с Вавнгели столкнулись у центрального круга. Нужная небольшая пауза игрокам, чтобы продолжить игру.
  • Фол, нарушение
    38'
    Саного в центре поля подтолкнул в спину Торассу.
  • Травма, повреждение
    37'
    Кале потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    36'
    Саного получает жёлтую карточку за срыв атаки. На чужой половине поля Секу сбил убегавшего вперёд Кале.
  • Фол, нарушение
    35'
    Батха недалеко от центрального круга зацепил ногу Николича.
  • Желтая карточка
    34'
    Вангели на фланге сыграл грубо и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    33'
    Хозяева исполнили угловой удар. Сербы в своей штрафной площади борьбу верху выиграли и мяч выбили.
  • Опасный момент
    32'
    Ходжапари справа со штрафного решил пробить в ближний угол. Борян рассчитывал на навес, но успел дотянуться до мяча у самой штанги.
  • Фол, нарушение
    31'
    Милунович на фланге подтолкнул в спину Кале.
  • 30'
    Прострел Тосевски справа в штрафную площадь прервал Саного.
  • Офсайд
    28'
    Батха слева забежал в офсайд.
  • 27'
    Торасса попытался справа навесить к воротам, но попал в соперника.
  • Опасный момент
    26'
    Кале слева сместился к центру и с двадцати трёх метров нанёс плотный удар в ближний угол. Борян в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 25'
    Гобелич справа не смог прорваться в штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    24'
    Коббина на чужой половине поля руками завалил на газон Дегенека.
  • 23'
    Половина первого тайма позади. Гости атакуют больше и активнее, "Тирана" при этом рассчитывает на редкие быстрые выпады к чужим воротам.
  • Фол, нарушение
    21'
    Торасса в центральном круге ударил по ногам Саного.
  • Опасный момент
    19'
    Мучи слева с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    18'
    Милунович в центре поля врезал по ногам Терассе.
  • 17'
    Удар Томане слева из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • Угловой
    16'
    Катай от углового флага навесил в центр штрафной площади. Много игроков выпрыгнули к мячу, но по сфере никто не попал.
  • 14'
    Мучи слева прорвался в штрафную площадь сербов, но оказался в окружении двух соперников и мяч потерял.
  • 13'
    Гобелич на правом фланге неудачно сыграло при приёме мяча.
  • Угловой
    12'
    Катай от углового флага навесил на ближнюю штангу. Албанцы выбили мяч на Канга, который не смог продолжить атаку партнёров.
  • Угловой
    11'
    Канга исполнил первый угловой удар в матче. Лика на дальней штанге дотянулся до мяча и снова отправил его за пределы поля.
  • 10'
    У "Тираны" в атаке в стартовые минуты встречи ничего не получается. Гости впереди выглядят убедительнее.
  • Фол, нарушение
    9'
    Спиридонович на чужой половине поля подтолкнул в спину Коббину.
  • 8'
    Катай слева совершил рывок вперёд, но мяч пробросил себе на ход немного сильно.
  • Опасный момент
    7'
    Катай слева ворвался в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    6'
    Милунович после навеса со штрафного пробил в упор из офсайда. Лика мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Найдовски руками завалил на газон Томане. Больше тридцати метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Канга в центре поля сбил Кале.
  • 3'
    Команды очень осторожно начали встречу. Игра в короткий пас с обеих сторон только на своей половине поля. Длинные передачи вперёд соперниками перехватываются.
  • 2'
    "Тирана" играет в бело-синей форме, "Црвена Звезда" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Комбетаре"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют албанская «Тирана» и сербская «Црвена Звезда». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 153
Тирана 3.9% (6)
X 3.9% (6)
Црвена Звезда 92.2% (141)
Все прогнозы
3.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тирана
Ничья
Црвена Звезда
9.00
8.50
1.75
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Тирана 0:1 Црвена Звезда

Исход игры
Тирана
3.9% (6)
Ничья
3.9% (6)
Црвена Звезда
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
60.93% (92)
Меньше
39.07% (59)
Обе команды забьют
Да
54.3% (82)
Нет
45.7% (69)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
35.9% (55)
0:2 Црвена Звезда
21.6% (33)
1:3 Црвена Звезда
12.4% (19)
0:1 Црвена Звезда
11.1% (17)
0:3 Црвена Звезда
7.8% (12)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:0 Тирана
2.6% (4)
2:1 Тирана
1.3% (2)
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Букмекер 1 X 2
53.00 8.50 1.06
13.20 5.50 1.25
46.00 6.90 1.13

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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