"Црвена Звезда" принялась катать мяч в центре поля. Хозяевам активный прессинг не удаётся.

Катай разыграл угловой удар с партнёром и с острого угла решил пробить в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.

Замена в составе "Црвены Звезды": вместо Каку Кангу на поле вышел Ньегош Петрович.

77' Найдовски получил травму. Медики на поле.

76' Замена в составе "Тираны": вместо Эриона Ходжалари на поле вышел Ардит Толи.

75' Канга справа со штрафного навесил к воротам. Мяч после рикошета оказался в руках Лики.

74' Ходжалари на фланге сбил Николича.

73' Замена в составе "Тираны": вместо Винфуля Коббина на поле вышел Юрген Врапи.

72' Канга слева с дальней дистанции пробил низом рядом с ближней штангой.

71' Николич оказался в офсайде.

70' Коббина справа уходит от двух соперников и вырывается один на один с голкипером, но с семи метров Винфуль бьёт выше ворот.

69' Снова Катай слабо исполняет подачу от углового флага. Теперь мяч албанцами выбит к центральному кругу.

68' Катай от углового флага навесил слабо к ближней штанге. Хозяева выбивают мяч за пределы поля.

67' Канга слева из пределов штрафной площади с рикошетом пробил выше ворот.

66' Коббина справа навесил в руки Боряну.

65' "Црвена Звезда" стала активнее отходить назад. У хозяев появляется территория для атак.

63' Томане на чужой половине поля нарушил правила.

61' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТОМАНЕ!!! Катай от углового флага навесил точно на голову Томане, который и открыл счёт в матче.

61' Замена в составе "Црвены Звезды": вместо Милоша Дегенека на поле вышел Милан Родич.

60' Николич справа навесил к воротам, где Томане в офсайде в прыжке головой не попал по мячу.

59' Мучи слева вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Боряна. От голкипера мяч отскочил в штангу и отлетел в поле.

58' Коббина справа навесил на дальнюю штангу, где Мучи не поймал мяч на ногу.

56' Вторая подача Катая от углового флага последовала в ту же точку. Албанцы мяч спокойно выбили.

55' Катай от углового флага навесил к ближней штанге. Батха опережает всех вверху и снова отправляет мяч за пределы поля.

54' Котай со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил к Канга, чей удар с рикошетом получился опасным. Рядом с правой штангой пролетел футбольный снаряд.

53' Найдовски перед штрафной площадью завалил на газон Томане, который мог убежать один на один с голкипером. Жёлтая карточка ни у кого споров не вызвала.

52' Навес Кале слева от угла штрафной площади к воротам перехватил Дегенек.

50' Гобелич в центре поля подтолкнул в спину Кале.

49' Катай исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот.

48' Гобелич справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

47' Команды обменялись выпадами вперёд без ударов по воротам.

47' В перерыве в составе "Црвены Звезды" произошла замена: вместо Срджана Спиридоновича на поле вышел Мирко Иванич.