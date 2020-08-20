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Тирана
 
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Стадион:
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торасса Агустин 1 1
2. Мучи Эрнест 1 1
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боакье Ричмонд 4 0.27
2. Бен-Набуан Эль-Фарду 3 0.2
3. Иванич Мирко 2 0.13
4. Павков Милан 2 0.13
5. Марин Марко 1 0.07
6. Йованчич Душан 1 0.07
7. Милунович Неманья 1 0.07
8. Дегенек Милош 1 0.07
9. Матео Гарсия 1 0.07
10. Вуканович Алекса 1 0.07
11. Вулич Милош 1 0.07
12. Канга Каку 0 0
13. Катай Александар 0 0
14. Родич Милан 0 0
15. Спиридонович Срджан 0 0
16. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Тирана
# Игрок      
1. Торасса Агустин 1 0
2. Тосевски Кристиан 1 0
3. Челхака Юрген 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Милунович Неманья 4 1
2. Родич Милан 4 0
3. Йованчич Душан 4 0
4. Дегенек Милош 4 0
5. Марин Марко 3 0
6. Боакье Ричмонд 3 0
7. Томане Антониу 1 1
8. Гобелич Марко 1 1
9. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0
10. Борян Милан 2 0
11. Жандер Рибейро 2 0
12. Стойкович Филип 2 0
13. Петрович Ньегош 2 0
14. Ван ла Парра Райив 1 0
15. Саного Секу 1 0
16. Иванич Мирко 1 0
17. Йовичич Бранко 1 0
18. Бабич Срджян 1 0
19. Павков Милан 1 0
20. Вулич Милош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тирана 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Црвена Звезда 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Тирана Последние 20 матчей: + = -
Динамо Тбилиси 0:2 Тирана Теута 2:0 Тирана Тирана 1:1 Бюлис Лачи 3:1 Тирана
Тирана 2:0 Фламуртари Влёра Партизани 1:1 Тирана Тирана 1:2 Кукес Скендербеу 1:2 Тирана Тирана 3:0 Влазния Шкодер Теута 1:0 Тирана Люфтетари 0:5 Тирана Бюлис 1:3 Тирана Тирана 1:0 Лачи Фламуртари Влёра 0:2 Тирана Тирана 5:1 Партизани Кукес 1:2 Тирана Тирана 1:1 Скендербеу Влазния Шкодер 0:1 Тирана Тирана 2:1 Теута Тирана 5:1 Люфтетари
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -
Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда
Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград Црвена Звезда 3:0 Напредак Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тирана - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2020, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Тирана 5.8% (3)
    X 5.8% (3)
    Црвена Звезда 88.5% (46)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Тирана - Црвена Звезда

    Исход игры
    Тирана
    5.8% (3)
    Ничья
    5.8% (3)
    Црвена Звезда
    88.5% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (32)
    Нет
    38.46% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    46.2% (24)
    0:2 Црвена Звезда
    25% (13)
    1:3 Црвена Звезда
    7.7% (4)
    0:1 Црвена Звезда
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    1:0 Тирана
    3.8% (2)
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