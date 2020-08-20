Тирана
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Стадион: Arena Kombetare
Црвена Звезда
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торасса Агустин
|1
|1
|2.
|Мучи Эрнест
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боакье Ричмонд
|4
|0.27
|2.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|3
|0.2
|3.
|Иванич Мирко
|2
|0.13
|4.
|Павков Милан
|2
|0.13
|5.
|Марин Марко
|1
|0.07
|6.
|Йованчич Душан
|1
|0.07
|7.
|Милунович Неманья
|1
|0.07
|8.
|Дегенек Милош
|1
|0.07
|9.
|Матео Гарсия
|1
|0.07
|10.
|Вуканович Алекса
|1
|0.07
|11.
|Вулич Милош
|1
|0.07
|12.
|Канга Каку
|0
|0
|13.
|Катай Александар
|0
|0
|14.
|Родич Милан
|0
|0
|15.
|Спиридонович Срджан
|0
|0
|16.
|Гобелич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торасса Агустин
|1
|0
|2.
|Тосевски Кристиан
|1
|0
|3.
|Челхака Юрген
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милунович Неманья
|4
|1
|2.
|Родич Милан
|4
|0
|3.
|Йованчич Душан
|4
|0
|4.
|Дегенек Милош
|4
|0
|5.
|Марин Марко
|3
|0
|6.
|Боакье Ричмонд
|3
|0
|7.
|Томане Антониу
|1
|1
|8.
|Гобелич Марко
|1
|1
|9.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0
|10.
|Борян Милан
|2
|0
|11.
|Жандер Рибейро
|2
|0
|12.
|Стойкович Филип
|2
|0
|13.
|Петрович Ньегош
|2
|0
|14.
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|15.
|Саного Секу
|1
|0
|16.
|Иванич Мирко
|1
|0
|17.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|18.
|Бабич Срджян
|1
|0
|19.
|Павков Милан
|1
|0
|20.
|Вулич Милош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тирана
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Црвена Звезда
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Тирана Последние 20 матчей: + = -Динамо Тбилиси 0:2 Тирана Теута 2:0 Тирана Тирана 1:1 Бюлис Лачи 3:1 Тирана
Тирана 2:0 Фламуртари Влёра Партизани 1:1 Тирана Тирана 1:2 Кукес Скендербеу 1:2 Тирана Тирана 3:0 Влазния Шкодер Теута 1:0 Тирана Люфтетари 0:5 Тирана Бюлис 1:3 Тирана Тирана 1:0 Лачи Фламуртари Влёра 0:2 Тирана Тирана 5:1 Партизани Кукес 1:2 Тирана Тирана 1:1 Скендербеу Влазния Шкодер 0:1 Тирана Тирана 2:1 Теута Тирана 5:1 Люфтетари
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда
Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград Црвена Звезда 3:0 Напредак Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан
Прогнозы на матч Тирана - Црвена Звезда
Исход игры
Тирана
5.8% (3)
Ничья
5.8% (3)
Црвена Звезда
88.5% (46)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
61.54% (32)
Нет
38.46% (20)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
46.2% (24)
0:2 Црвена Звезда
25% (13)
1:3 Црвена Звезда
7.7% (4)
0:1 Црвена Звезда
7.7% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:0 Тирана
3.8% (2)
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