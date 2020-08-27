Алашкерт
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Ренова
33
Гончар
Игорь
15
Гарсия
Бриан
20
Галвао
Тьяго
88
Пердигао
12
Велии
Хадис
22
Фетай
Саймир
23
Велия
Башким
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гарсия БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галвао ТьягоПолузащитник
-
88 ПердигаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камара ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
-
12 Велии ХадисВратарь
-
22 Фетай СаймирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Велия БашкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Незири ВалонВратарь
-
15 Велю АртанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Эбиби Фестим
-
21 Altin Sefo
-
-
Главный тренер: Bujar Islami
Предыдущие игры
Алашкерт Последние 20 матчей: + = -Алашкерт 1:0 Ной Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ширак 2:4 Алашкерт Алашкерт 5:1 Лори
Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:1 Ной Арарат 1:3 Алашкерт Алашкерт 1:2 Ширак Лори 0:2 Алашкерт Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Ной 1:0 Алашкерт Алашкерт 2:1 Арарат Алашкерт 0:1 Ной Алашкерт 5:0 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Алашкерт 8:1 Западная Армения Гандзасар 2:2 Алашкерт Ереван 0:3 Алашкерт Алашкерт 1:1 Пюник Гандзасар 3:1 Алашкерт
Ренова Последние 20 матчей: + = -Ренова 2:0 Академия Пандев Борец 1:1 Ренова Ренова 0:0 Струга Кораб 1:3 Ренова
Пелистер 0:0 Ренова Шкупи 0:1 Ренова Ренова 1:1 Струга Ренова 2:0 Вардар Форино Академия Пандев 0:1 Ренова Ренова 2:0 Вардар Шкупи 2:3 Ренова Ренова 2:0 Струга Ренова 0:1 Силекс Ренова 4:3 Работнички Борец 1:0 Ренова Ренова 1:1 Македония Гёрче Петров Шкендия 6:1 Ренова Ренова 1:1 Академия Пандев Вардар 2:0 Ренова Ренова 2:2 Шкупи
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Алашкерт - Ренова
Исход игры
Алашкерт
84% (126)
Ничья
9.3% (14)
Ренова
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.52% (65)
Меньше
55.48% (81)
Обе команды забьют
Да
50% (73)
Нет
50% (73)
Популярный счёт
2:1 Алашкерт
34% (51)
1:0 Алашкерт
32.7% (49)
2:0 Алашкерт
9.3% (14)
1:1 Ничья
8% (12)
3:0 Алашкерт
2.7% (4)
1:2 Ренова
2.7% (4)
0:1 Ренова
2% (3)
3:1 Алашкерт
2% (3)
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