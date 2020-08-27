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Алашкерт
 
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Стадион:
Ренова
22
Чанчаревич
Огньен
33
Гончар
Игорь
4
Митревски
Ристо
3
Восканян
Тарон
15
Гарсия
Бриан
21
Григорян
Артак
II
2
Камета
Тьяго
20
Галвао
Тьяго
88
Пердигао
7
Батиста
Вангу
10
Глишич
Александар
12
Велии
Хадис
22
Фетай
Саймир
18
Мисковски
Ненад
30
Джелиль
Абдула
23
Велия
Башким
7
Садики
Бурим
5
Гавазай
Алюш
11
Рамадани
Эмран
10
Гафури
Аргент
9
Шефити
Шефит
8
Сельмани
Ремзифаик
Алашкерт
4-1-4-1
Ренова
4-2-3-1

Предыдущие игры

Алашкерт Последние 20 матчей: + = -
Алашкерт 1:0 Ной Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ширак 2:4 Алашкерт Алашкерт 5:1 Лори
Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:1 Ной Арарат 1:3 Алашкерт Алашкерт 1:2 Ширак Лори 0:2 Алашкерт Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Ной 1:0 Алашкерт Алашкерт 2:1 Арарат Алашкерт 0:1 Ной Алашкерт 5:0 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Алашкерт 8:1 Западная Армения Гандзасар 2:2 Алашкерт Ереван 0:3 Алашкерт Алашкерт 1:1 Пюник Гандзасар 3:1 Алашкерт
Ренова Последние 20 матчей: + = -
Ренова 2:0 Академия Пандев Борец 1:1 Ренова Ренова 0:0 Струга Кораб 1:3 Ренова
Пелистер 0:0 Ренова Шкупи 0:1 Ренова Ренова 1:1 Струга Ренова 2:0 Вардар Форино Академия Пандев 0:1 Ренова Ренова 2:0 Вардар Шкупи 2:3 Ренова Ренова 2:0 Струга Ренова 0:1 Силекс Ренова 4:3 Работнички Борец 1:0 Ренова Ренова 1:1 Македония Гёрче Петров Шкендия 6:1 Ренова Ренова 1:1 Академия Пандев Вардар 2:0 Ренова Ренова 2:2 Шкупи

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Ренова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 150
    Алашкерт 84% (126)
    X 9.3% (14)
    Ренова 6.7% (10)
    Все прогнозы
    1.77 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    Ренова
    1.65
    3.95
    4.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Алашкерт - Ренова

    Исход игры
    Алашкерт
    84% (126)
    Ничья
    9.3% (14)
    Ренова
    6.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.52% (65)
    Меньше
    55.48% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (73)
    Нет
    50% (73)
    Популярный счёт
    2:1 Алашкерт
    34% (51)
    1:0 Алашкерт
    32.7% (49)
    2:0 Алашкерт
    9.3% (14)
    1:1 Ничья
    8% (12)
    3:0 Алашкерт
    2.7% (4)
    1:2 Ренова
    2.7% (4)
    0:1 Ренова
    2% (3)
    3:1 Алашкерт
    2% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.65 3.95 4.80
    1.65 3.80 4.70
    1.65 3.80 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
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