Алашкерт
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Стадион: Республиканский стадион
Ренова
Предыдущие игры
Алашкерт Последние 20 матчей: + = -Алашкерт 1:0 Ной Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ширак 2:4 Алашкерт Алашкерт 5:1 Лори
Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:1 Ной Арарат 1:3 Алашкерт Алашкерт 1:2 Ширак Лори 0:2 Алашкерт Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Ной 1:0 Алашкерт Алашкерт 2:1 Арарат Алашкерт 0:1 Ной Алашкерт 5:0 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Алашкерт 8:1 Западная Армения Гандзасар 2:2 Алашкерт Ереван 0:3 Алашкерт Алашкерт 1:1 Пюник Гандзасар 3:1 Алашкерт
Ренова Последние 20 матчей: + = -Ренова 2:0 Академия Пандев Борец 1:1 Ренова Ренова 0:0 Струга Кораб 1:3 Ренова
Пелистер 0:0 Ренова Шкупи 0:1 Ренова Ренова 1:1 Струга Ренова 2:0 Вардар Форино Академия Пандев 0:1 Ренова Ренова 2:0 Вардар Шкупи 2:3 Ренова Ренова 2:0 Струга Ренова 0:1 Силекс Ренова 4:3 Работнички Борец 1:0 Ренова Ренова 1:1 Македония Гёрче Петров Шкендия 6:1 Ренова Ренова 1:1 Академия Пандев Вардар 2:0 Ренова Ренова 2:2 Шкупи
Прогнозы на матч Алашкерт - Ренова
Исход игры
Алашкерт
74.6% (44)
Ничья
13.6% (8)
Ренова
11.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (20)
Меньше
66.1% (39)
Обе команды забьют
Да
45.76% (27)
Нет
54.24% (32)
Популярный счёт
1:0 Алашкерт
35.6% (21)
2:1 Алашкерт
23.7% (14)
1:1 Ничья
11.9% (7)
2:0 Алашкерт
11.9% (7)
0:1 Ренова
5.1% (3)
1:2 Ренова
5.1% (3)
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