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Алашкерт
 
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Стадион:
Ренова

Предыдущие игры

Алашкерт Последние 20 матчей: + = -
Алашкерт 1:0 Ной Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Ширак 2:4 Алашкерт Алашкерт 5:1 Лори
Арарат-Армения 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:1 Ной Арарат 1:3 Алашкерт Алашкерт 1:2 Ширак Лори 0:2 Алашкерт Алашкерт 1:2 Арарат-Армения Ной 1:0 Алашкерт Алашкерт 2:1 Арарат Алашкерт 0:1 Ной Алашкерт 5:0 Локомотив Ереван Алашкерт 2:2 Арарат-Армения Алашкерт 8:1 Западная Армения Гандзасар 2:2 Алашкерт Ереван 0:3 Алашкерт Алашкерт 1:1 Пюник Гандзасар 3:1 Алашкерт
Ренова Последние 20 матчей: + = -
Ренова 2:0 Академия Пандев Борец 1:1 Ренова Ренова 0:0 Струга Кораб 1:3 Ренова
Пелистер 0:0 Ренова Шкупи 0:1 Ренова Ренова 1:1 Струга Ренова 2:0 Вардар Форино Академия Пандев 0:1 Ренова Ренова 2:0 Вардар Шкупи 2:3 Ренова Ренова 2:0 Струга Ренова 0:1 Силекс Ренова 4:3 Работнички Борец 1:0 Ренова Ренова 1:1 Македония Гёрче Петров Шкендия 6:1 Ренова Ренова 1:1 Академия Пандев Вардар 2:0 Ренова Ренова 2:2 Шкупи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Ренова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.


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    • Прогнозы 59
    Алашкерт 74.6% (44)
    X 13.6% (8)
    Ренова 11.9% (7)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Алашкерт - Ренова

    Исход игры
    Алашкерт
    74.6% (44)
    Ничья
    13.6% (8)
    Ренова
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (20)
    Меньше
    66.1% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    45.76% (27)
    Нет
    54.24% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Алашкерт
    35.6% (21)
    2:1 Алашкерт
    23.7% (14)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    2:0 Алашкерт
    11.9% (7)
    0:1 Ренова
    5.1% (3)
    1:2 Ренова
    5.1% (3)
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