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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют молдавский «Петрокуб» и сербская «Юачка-Топола». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.