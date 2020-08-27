Петрокуб
Позже
Стадион: Зимбру
Бачка-Топола
90
Жардан
Ион
18
Бабич
Филип
13
Поневич
Даян
10
Зец
Джуро
27
Лукич
Ненад
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эфрос ШтефанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Бабич ФилипЗащитник
-
13 Поневич ДаянЗащитник
-
10 Зец ДжуроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукич НенадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Балаж БоянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Станоев ЮгНападающий
-
Главный тренер: Сабо Золтан
Предыдущие игры
Петрокуб Последние 20 матчей: + = -Шериф 4:1 Петрокуб Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сперанца 1:4 Петрокуб Петрокуб 2:0 Дачия-Буюкань
Петрокуб 7:0 Кодру FC Floresti 0:4 Петрокуб Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Милсами 0:0 Петрокуб Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Петрокуб Петрокуб 2:2 Сперанца Петрокуб 1:0 Кодру Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Петрокуб 1:1 Милсами Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Петрокуб 1:0 Зимбру Петрокуб 0:0 Шериф Сперанца 1:3 Петрокуб Кодру 0:1 Петрокуб Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге
Бачка-Топола Последние 20 матчей: + = -Бачка-Топола 2:3 Металац Бачка-Паланка 1:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 5:1 Златибор Рад Белград 1:3 Бачка-Топола
Бачка-Топола 2:2 Войводина Пушкаш-Академия 1:0 Бачка-Топола Вашаш 2:1 Бачка-Топола Чаквари 2:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 1:1 Бачка-Паланка Бачка-Топола 1:1 ФК Инджия Раднички Ниш 3:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Пролетер 1:3 Бачка-Топола Бачка-Топола 6:1 Явор Иваньица Бачка-Топола 2:1 Радник Сурдулица Рад Белград 3:4 Бачка-Топола Бачка-Топола 2:1 Напредак Мачва Шабац 0:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 1:1 Партизан ФК Инджия 1:1 Бачка-Топола
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Петрокуб - Бачка-Топола
Исход игры
Петрокуб
49.7% (73)
Ничья
19.7% (29)
Бачка-Топола
30.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
23.1% (34)
2:1 Петрокуб
17.7% (26)
1:2 Бачка-Топола
17.7% (26)
1:1 Ничья
14.3% (21)
0:1 Бачка-Топола
10.9% (16)
2:0 Петрокуб
6.8% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Бачка-Топола
2% (3)
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