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Петрокуб
 
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Стадион:
Бачка-Топола
29
Аврам
Кристиан
90
Жардан
Ион
2
Ндзомо
Жак
4
Раку
Петр
6
Тарас
Дан
20
Дуанла
Дональо
71
Кожокарь
Андрей
27
Розгонюк
Артём
8
Цуркан
Ясер
11
Плэтикэ
Сергиу
9
Амброс
Владимир
1
Филипович
Ненад
3
Варга
Борис
17
Антонич
Горан
18
Бабич
Филип
13
Поневич
Даян
10
Зец
Джуро
6
Томанович
Саша
8
Миличевич
Деян
20
Дуронич
Борко
27
Лукич
Ненад
9
Силаджи
Владимир
Петрокуб
5-3-2
Бачка-Топола
4-4-2

Предыдущие игры

Петрокуб Последние 20 матчей: + = -
Шериф 4:1 Петрокуб Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сперанца 1:4 Петрокуб Петрокуб 2:0 Дачия-Буюкань
Петрокуб 7:0 Кодру FC Floresti 0:4 Петрокуб Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Милсами 0:0 Петрокуб Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Петрокуб Петрокуб 2:2 Сперанца Петрокуб 1:0 Кодру Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Петрокуб 1:1 Милсами Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Петрокуб 1:0 Зимбру Петрокуб 0:0 Шериф Сперанца 1:3 Петрокуб Кодру 0:1 Петрокуб Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге
Бачка-Топола Последние 20 матчей: + = -
Бачка-Топола 2:3 Металац Бачка-Паланка 1:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 5:1 Златибор Рад Белград 1:3 Бачка-Топола
Бачка-Топола 2:2 Войводина Пушкаш-Академия 1:0 Бачка-Топола Вашаш 2:1 Бачка-Топола Чаквари 2:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 1:1 Бачка-Паланка Бачка-Топола 1:1 ФК Инджия Раднички Ниш 3:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Пролетер 1:3 Бачка-Топола Бачка-Топола 6:1 Явор Иваньица Бачка-Топола 2:1 Радник Сурдулица Рад Белград 3:4 Бачка-Топола Бачка-Топола 2:1 Напредак Мачва Шабац 0:1 Бачка-Топола Бачка-Топола 1:1 Партизан ФК Инджия 1:1 Бачка-Топола

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют молдавский «Петрокуб» и сербская «Юачка-Топола». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 147
Петрокуб 49.7% (73)
X 19.7% (29)
Бачка-Топола 30.6% (45)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Бачка-Топола
5.00
3.95
1.90
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Петрокуб - Бачка-Топола

Исход игры
Петрокуб
49.7% (73)
Ничья
19.7% (29)
Бачка-Топола
30.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
23.1% (34)
2:1 Петрокуб
17.7% (26)
1:2 Бачка-Топола
17.7% (26)
1:1 Ничья
14.3% (21)
0:1 Бачка-Топола
10.9% (16)
2:0 Петрокуб
6.8% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Бачка-Топола
2% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
5.00 3.95 1.63
3.85 3.40 1.90
4.20 3.70 1.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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