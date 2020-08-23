Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ
Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Ширак Последние 20 матчей: + = -Ной 2:2 Ширак Ширак 2:4 Алашкерт Ной 4:0 Ширак Ширак 0:0 Лори
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФКСБ - Ширак
Исход игры
ФКСБ
64.4% (96)
Ничья
13.4% (20)
Ширак
22.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
37.06% (53)
Нет
62.94% (90)
Популярный счёт
2:0 ФКСБ
18.1% (27)
1:0 ФКСБ
15.4% (23)
3:0 ФКСБ
14.8% (22)
1:2 Ширак
12.1% (18)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:1 ФКСБ
6% (9)
0:1 Ширак
5.4% (8)
3:1 ФКСБ
4.7% (7)
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