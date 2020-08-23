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Ширак

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ
Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Ширак Последние 20 матчей: + = -
Ной 2:2 Ширак Ширак 2:4 Алашкерт Ной 4:0 Ширак Ширак 0:0 Лори
Арарат 1:4 Ширак Ширак 1:0 Арарат-Армения Алашкерт 1:2 Ширак Ширак 2:0 Ной Лори 1:1 Ширак Ширак 2:0 Арарат Арарат-Армения 1:1 Ширак Ширак 1:2 Лори Ширак 2:1 Ван Арарат-Армения 1:0 Ширак Ширак 3:0 Ной Гандзасар 1:0 Ширак Ширак 1:3 Алашкерт Пюник 1:0 Ширак Гандзасар 2:1 Ширак Ереван 1:4 Ширак

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФКСБ - Ширак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 149
    ФКСБ 64.4% (96)
    X 13.4% (20)
    Ширак 22.1% (33)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Ширак
    1.08
    9.20
    40.00
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч ФКСБ - Ширак

    Исход игры
    ФКСБ
    64.4% (96)
    Ничья
    13.4% (20)
    Ширак
    22.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (65)
    Меньше
    54.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    37.06% (53)
    Нет
    62.94% (90)
    Популярный счёт
    2:0 ФКСБ
    18.1% (27)
    1:0 ФКСБ
    15.4% (23)
    3:0 ФКСБ
    14.8% (22)
    1:2 Ширак
    12.1% (18)
    1:1 Ничья
    11.4% (17)
    2:1 ФКСБ
    6% (9)
    0:1 Ширак
    5.4% (8)
    3:1 ФКСБ
    4.7% (7)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.04 12.00 40.00
    1.08 9.20 22.00
    1.04 11.50 28.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
    Букмекер Да Нет
    7.30 1.07
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
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