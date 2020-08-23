Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ
Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Ширак Последние 20 матчей: + = -Ной 2:2 Ширак Ширак 2:4 Алашкерт Ной 4:0 Ширак Ширак 0:0 Лори
Прогнозы на матч ФКСБ - Ширак
Исход игры
ФКСБ
50% (27)
Ничья
20.4% (11)
Ширак
29.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
1:2 Ширак
22.2% (12)
1:0 ФКСБ
20.4% (11)
1:1 Ничья
16.7% (9)
2:0 ФКСБ
14.8% (8)
2:1 ФКСБ
11.1% (6)
0:0 Ничья
3.7% (2)
0:1 Ширак
3.7% (2)
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