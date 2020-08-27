Нефтчи
Позже
Стадион: Бакселл Арена
Шкупи
91
Thallyson
II
29
Бугрен
Сабир
36
Кейн
Мамаду
24
Yusuf
Lawal
33
Бьянор
21
Биляли
Сабит
11
Ilirid
Ademi
10
Исени
Бесар
20
Dembo
Darboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Thallyson IIЗащитник
-
29 Бугрен СабирПолузащитник
-
36 Кейн МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Yusuf LawalНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fuzuli Mammadov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 БьянорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ilirid AdemiПолузащитник
-
10 Исени БесарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Dembo DarboeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Ramin Alii
-
30 Firat Gullu
-
-
12 Artan Iljazi
-
-
-
Главный тренер: Muharem Bajrami
Предыдущие игры
Нефтчи Последние 20 матчей: + = -Нефтчи 2:1 Сабаил Нефтчи 4:0 ФК Сабах Нефтчи 1:1 Сабаил Габала 0:2 Нефтчи
Шкупи Последние 20 матчей: + = -Беласица 0:2 Шкупи Шкупи 3:1 Македония Гёрче Петров Шкупи 2:2 Шкендия Вардар Форино 1:2 Шкупи
Шкупи 1:2 Струга Шкупи 0:1 Ренова Шкупи 3:1 Охрид Шкупи 1:1 Силекс Струга 1:2 Шкупи Шкупи 2:3 Ренова Работнички 2:1 Шкупи Шкупи 2:0 Борец Шкупи 2:3 Македония Гёрче Петров Шкендия 4:0 Шкупи Шкупи 3:1 Академия Пандев Вардар 1:1 Шкупи Силекс 1:0 Шкупи Шкупи 0:0 Струга Ренова 2:2 Шкупи Шкупи 2:0 Работнички
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Нефтчи - Шкупи
Исход игры
Нефтчи
92.7% (140)
Ничья
4.6% (7)
Шкупи
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
35.62% (52)
Нет
64.38% (94)
Популярный счёт
2:0 Нефтчи
37.1% (56)
2:1 Нефтчи
23.8% (36)
1:0 Нефтчи
17.9% (27)
3:1 Нефтчи
6.6% (10)
3:0 Нефтчи
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Шкупи
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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