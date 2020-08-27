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Нефтчи
 
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Стадион:
Шкупи
30
Мамедов
Агиль
2
Амирлы
Джабир
3
Мбодж
Мамаду
5
Кривоцюк
Антон
91
Thallyson
II
29
Бугрен
Сабир
36
Кейн
Мамаду
8
Махмудов
Эмин
7
Алескеров
Намик
24
Yusuf
Lawal
28
Жозеф-Монроуз
Стивен
1
Наумовски
Кристиян
22
Глигоров
Филип
33
Бьянор
16
Криваньева
Бесарт
3
Глишич
Дарко
21
Биляли
Сабит
5
Дьяк
Ламин
11
Ilirid
Ademi
10
Исени
Бесар
19
Goudiaby
Oumar
20
Dembo
Darboe
Нефтчи
4-4-2
Шкупи
4-2-3-1

Предыдущие игры

Нефтчи Последние 20 матчей: + = -
Нефтчи 2:1 Сабаил Нефтчи 4:0 ФК Сабах Нефтчи 1:1 Сабаил Габала 0:2 Нефтчи
Нефтчи 3:1 Кешля Карабах 0:0 Нефтчи Нефтчи 1:1 Сумгаит ФК Сабах 0:2 Нефтчи Сабаил 0:0 Нефтчи Нефтчи 4:1 Габала Кешля 2:1 Нефтчи Нефтчи 0:0 Карабах Сумгаит 2:4 Нефтчи Нефтчи 3:0 Зира Нефтчи 2:1 Сабаил Габала 0:3 Нефтчи Нефтчи 0:0 Кешля Карабах 2:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Сумгаит Зира 1:0 Нефтчи
Шкупи Последние 20 матчей: + = -
Беласица 0:2 Шкупи Шкупи 3:1 Македония Гёрче Петров Шкупи 2:2 Шкендия Вардар Форино 1:2 Шкупи
Шкупи 1:2 Струга Шкупи 0:1 Ренова Шкупи 3:1 Охрид Шкупи 1:1 Силекс Струга 1:2 Шкупи Шкупи 2:3 Ренова Работнички 2:1 Шкупи Шкупи 2:0 Борец Шкупи 2:3 Македония Гёрче Петров Шкендия 4:0 Шкупи Шкупи 3:1 Академия Пандев Вардар 1:1 Шкупи Силекс 1:0 Шкупи Шкупи 0:0 Струга Ренова 2:2 Шкупи Шкупи 2:0 Работнички

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Шкупи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Нефтчи 92.7% (140)
    X 4.6% (7)
    Шкупи 2.6% (4)
    Все прогнозы
    2.02 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Шкупи
    1.30
    5.20
    9.00
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Нефтчи - Шкупи

    Исход игры
    Нефтчи
    92.7% (140)
    Ничья
    4.6% (7)
    Шкупи
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.36% (56)
    Меньше
    61.64% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    35.62% (52)
    Нет
    64.38% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Нефтчи
    37.1% (56)
    2:1 Нефтчи
    23.8% (36)
    1:0 Нефтчи
    17.9% (27)
    3:1 Нефтчи
    6.6% (10)
    3:0 Нефтчи
    3.3% (5)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    1:2 Шкупи
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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