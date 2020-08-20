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Нефтчи
 
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Шкупи

Предыдущие игры

Нефтчи Последние 20 матчей: + = -
Нефтчи 2:1 Сабаил Нефтчи 4:0 ФК Сабах Нефтчи 1:1 Сабаил Габала 0:2 Нефтчи
Нефтчи 3:1 Кешля Карабах 0:0 Нефтчи Нефтчи 1:1 Сумгаит ФК Сабах 0:2 Нефтчи Сабаил 0:0 Нефтчи Нефтчи 4:1 Габала Кешля 2:1 Нефтчи Нефтчи 0:0 Карабах Сумгаит 2:4 Нефтчи Нефтчи 3:0 Зира Нефтчи 2:1 Сабаил Габала 0:3 Нефтчи Нефтчи 0:0 Кешля Карабах 2:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Сумгаит Зира 1:0 Нефтчи
Шкупи Последние 20 матчей: + = -
Беласица 0:2 Шкупи Шкупи 3:1 Македония Гёрче Петров Шкупи 2:2 Шкендия Вардар Форино 1:2 Шкупи
Шкупи 1:2 Струга Шкупи 0:1 Ренова Шкупи 3:1 Охрид Шкупи 1:1 Силекс Струга 1:2 Шкупи Шкупи 2:3 Ренова Работнички 2:1 Шкупи Шкупи 2:0 Борец Шкупи 2:3 Македония Гёрче Петров Шкендия 4:0 Шкупи Шкупи 3:1 Академия Пандев Вардар 1:1 Шкупи Силекс 1:0 Шкупи Шкупи 0:0 Струга Ренова 2:2 Шкупи Шкупи 2:0 Работнички
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Шкупи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Нефтчи 89.2% (58)
    X 7.7% (5)
    Шкупи 3.1% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Нефтчи - Шкупи

    Исход игры
    Нефтчи
    89.2% (58)
    Ничья
    7.7% (5)
    Шкупи
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.94% (23)
    Меньше
    64.06% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    34.38% (22)
    Нет
    65.63% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Нефтчи
    36.9% (24)
    2:1 Нефтчи
    24.6% (16)
    1:0 Нефтчи
    18.5% (12)
    3:0 Нефтчи
    4.6% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
    3:1 Нефтчи
    3.1% (2)
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