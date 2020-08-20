Нефтчи
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Стадион: Бакселл Арена
Шкупи
Предыдущие игры
Нефтчи Последние 20 матчей: + = -Нефтчи 2:1 Сабаил Нефтчи 4:0 ФК Сабах Нефтчи 1:1 Сабаил Габала 0:2 Нефтчи
Шкупи Последние 20 матчей: + = -Беласица 0:2 Шкупи Шкупи 3:1 Македония Гёрче Петров Шкупи 2:2 Шкендия Вардар Форино 1:2 Шкупи
Шкупи 1:2 Струга Шкупи 0:1 Ренова Шкупи 3:1 Охрид Шкупи 1:1 Силекс Струга 1:2 Шкупи Шкупи 2:3 Ренова Работнички 2:1 Шкупи Шкупи 2:0 Борец Шкупи 2:3 Македония Гёрче Петров Шкендия 4:0 Шкупи Шкупи 3:1 Академия Пандев Вардар 1:1 Шкупи Силекс 1:0 Шкупи Шкупи 0:0 Струга Ренова 2:2 Шкупи Шкупи 2:0 Работнички
Прогнозы на матч Нефтчи - Шкупи
Исход игры
Нефтчи
89.2% (58)
Ничья
7.7% (5)
Шкупи
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (23)
Меньше
64.06% (41)
Обе команды забьют
Да
34.38% (22)
Нет
65.63% (42)
Популярный счёт
2:0 Нефтчи
36.9% (24)
2:1 Нефтчи
24.6% (16)
1:0 Нефтчи
18.5% (12)
3:0 Нефтчи
4.6% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
1:1 Ничья
3.1% (2)
3:1 Нефтчи
3.1% (2)
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