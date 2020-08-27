Шахтёр Солигорск
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Строитель Солигорск
Сфынтул Георге
77
Кендыш
Юрий
10
Бодул
Дарко
17
Ожог
Петру
24
Санья
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бодул ДаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Сзоке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ожог ПетруПолузащитник
-
24 Санья СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Юрку МаксимПолузащитник
-
15 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чеботарь Сергей
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: + = -Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ
Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Сфынтул Георге Последние 20 матчей: + = -Сфынтул Георге 2:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:0 FC Floresti Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сфынтул Георге 3:1 Милсами Зимбру 1:3 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 5:1 Кодру Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:1 Зимбру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Кодру 0:4 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:0 Сперанца Сфынтул Георге 3:0 Милсами Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Сфынтул Георге Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге
Исход игры
Шахтёр Солигорск
93.3% (139)
Ничья
4.7% (7)
Сфынтул Георге
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
25.52% (37)
Нет
74.48% (108)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Солигорск
45% (67)
3:0 Шахтёр Солигорск
13.4% (20)
1:0 Шахтёр Солигорск
12.1% (18)
2:1 Шахтёр Солигорск
11.4% (17)
3:1 Шахтёр Солигорск
6.7% (10)
1:1 Ничья
4.7% (7)
1:2 Сфынтул Георге
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!