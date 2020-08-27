Подстрелов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Ожогом Дмитрий упустил мяч за лицевую линию поля.

Кендыш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно для Чеботаря ударился о газон, но голкипер "Сфынтула" смог отбить его на левый фланг.

Санья в центре поля нарушил правила против Бодула. Игроки "Шахтёра" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Бегунов перестарался в борьбе за мяч на половине поля гостей, правила были нарушены против Мочуляка.

Чем-то не понравился Мочуляк Бегунову, вновь фланговый защитник "Шахтёра" огрел по ногам соперника на чужой половине поля.

23' Вернулся в игру Архипов, что же, будем надеяться, что всё обошлось для форварда "Шахтёра" после неудачного падения.

22' Иванович с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Кендыш не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

21' Бурко с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Фокша в борьбе с Бодулом выбил мяч на угловой.

20' Вдруг поднялся Архипов, сейчас Артём общается с Юрием Вернидубом, с форвардом "Шахтёра" при этом продолжают работать врачи.

19' Получил Артём Архипов серьёзное повреждение, не сможет форвард "Шахтёра" продолжить игру, в составе солигорского клуба готовится замена.

18' Архипов в борьбе с Санья за верховой мяч неудачно приземлился на руку, вышли на поле врачи "Шахтёра", пауза в игре.

17' Бодул с углового на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Продолжает "Шахтёр" собирать угловые. Вновь после подачи Бурко с левого фланга мяч попал в Мандриченко, а затем ушёл за лицевую линию поля.

15' Подстрелов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Сфынтула" и улетел в аут.

14' Бодул с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Чеботарь сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

13' Бурко с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Мандриченко и ушёл на угловой.

12' В среднем темпе проходит наша игра, пока больше у "Сфынтула" не получаются попытки провести контратаку.

11' Фокша в борьбе за мяч на правом фланге наступил на ногу Архипову, но Драган Петрович свистка не дал.

10' Сачивко из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, защитники "Сфынтула" оказались первыми на мяче.

9' Подстрелов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Архипов не смог головой пробить по воротам.

8' Мандриченко попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Бурко Дмитрий потерял мяч.

7' Бодул выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не ждал такого паса, а поэтому не был готов к борьбе за мяч.

6' И вот уже "Сфынтул Георге" провёл довольно опасную контратаку, которая завершилась ударом в левый угол ворот из штрафной площади в исполнении Мандриченко, мяч пролетел над перекладиной.

5' Иванович со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бегунов в борьбе с Мандриченко не смог головой пробить по воротам.

4' Свинаренко нарушил правила на правом фланге у своей штрафной площади. "Шахтёр" заработал неплохой стандарт.

3' Подстрелов с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Сфынтула".

2' "Сфынтул" играть сегодня будет от обороны, это неудивительно, команда Сергея Чеботаря сразу же отдала мяч под контроль "Шахтёру".