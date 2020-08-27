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Шахтёр Солигорск
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Сфынтул Георге
0' 29'
30
Гутор
Александр
67
Бегунов
Роман
4
Хадаркевич
Руслан
20
Сачивко
Александр
6
Бурко
Игорь
8
Селява
Александр
28
Иванович
Игор
77
Кендыш
Юрий
19
Подстрелов
Дмитрий
68
Архипов
Артём
10
Бодул
Дарко
28
Чеботарь
Николай
3
Фокша
Максим
4
Новиков
Андрей
18
Смирнов
Евгений
19
Свинаренко
Сергей
17
Ожог
Петру
24
Санья
Сиди
21
Сливка
Евгений
8
Мочуляк
Ренат
22
Мандриченко
Дмитрий
9
Волков
Роман
Шахтёр Солигорск
4-1-3-2
Сфынтул Георге
4-4-2

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: + = -
Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ
Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Сфынтул Георге Последние 20 матчей: + = -
Сфынтул Георге 2:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:0 FC Floresti Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сфынтул Георге 3:1 Милсами Зимбру 1:3 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 5:1 Кодру Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:1 Зимбру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Кодру 0:4 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:0 Сперанца Сфынтул Георге 3:0 Милсами Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Сфынтул Георге Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Чем-то не понравился Мочуляк Бегунову, вновь фланговый защитник "Шахтёра" огрел по ногам соперника на чужой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Бегунов перестарался в борьбе за мяч на половине поля гостей, правила были нарушены против Мочуляка. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Санья в центре поля нарушил правила против Бодула. Игроки "Шахтёра" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    25'
    Кендыш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно для Чеботаря ударился о газон, но голкипер "Сфынтула" смог отбить его на левый фланг. 
  • 24'
    Подстрелов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Ожогом Дмитрий упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 23'
    Вернулся в игру Архипов, что же, будем надеяться, что всё обошлось для форварда "Шахтёра" после неудачного падения. 
  • Угловой
    22'
    Иванович с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Кендыш не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • 21'
    Бурко с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Фокша в борьбе с Бодулом выбил мяч на угловой. 
  • 20'
    Вдруг поднялся Архипов, сейчас Артём общается с Юрием Вернидубом, с форвардом "Шахтёра" при этом продолжают работать врачи. 
  • 19'
    Получил Артём Архипов серьёзное повреждение, не сможет форвард "Шахтёра" продолжить игру, в составе солигорского клуба готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Архипов в борьбе с Санья за верховой мяч неудачно приземлился на руку, вышли на поле врачи "Шахтёра", пауза в игре. 
  • Угловой
    17'
    Бодул с углового на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Продолжает "Шахтёр" собирать угловые. Вновь после подачи Бурко с левого фланга мяч попал в Мандриченко, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 15'
    Подстрелов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Сфынтула" и улетел в аут. 
  • Угловой
    14'
    Бодул с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Чеботарь сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг. 
  • 13'
    Бурко с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Мандриченко и ушёл на угловой. 
  • 12'
    В среднем темпе проходит наша игра, пока больше у "Сфынтула" не получаются попытки провести контратаку. 
  • Судья
    11'
    Фокша в борьбе за мяч на правом фланге наступил на ногу Архипову, но Драган Петрович свистка не дал. 
  • 10'
    Сачивко из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, защитники "Сфынтула" оказались первыми на мяче. 
  • 9'
    Подстрелов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Архипов не смог головой пробить по воротам. 
  • 8'
    Мандриченко попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Бурко Дмитрий потерял мяч. 
  • 7'
    Бодул выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не ждал такого паса, а поэтому не был готов к борьбе за мяч. 
  • Опасный момент
    6'
    И вот уже "Сфынтул Георге" провёл довольно опасную контратаку, которая завершилась ударом в левый угол ворот из штрафной площади в исполнении Мандриченко, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 5'
    Иванович со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бегунов в борьбе с Мандриченко не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Свинаренко нарушил правила на правом фланге у своей штрафной площади. "Шахтёр" заработал неплохой стандарт. 
  • 3'
    Подстрелов с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Сфынтула". 
  • 2'
    "Сфынтул" играть сегодня будет от обороны, это неудивительно, команда Сергея Чеботаря сразу же отдала мяч под контроль "Шахтёру". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. "Шахтёр" в этом матче является фаворитом, но недооценивать "Сфынтул Георге" нельзя, клуб из Молдовы вполне способен доставить немало проблем. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого отборочного раунда Лиги Европы между солигорским "Шахтёром" и молдавским "Сфынтул Георге". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч бригада судей из Боснии и Герцеговины во главе с Драганом Петровичем. Помогать ему на бровках будут Сретен Удовичич и Дамир Лазич. Резервным арбитром на этот матч назначен Лука Бильбия. 
Прогнозы 149
Шахтёр Солигорск 93.3% (139)
X 4.7% (7)
Сфынтул Георге 2% (3)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Сфынтул Георге
1.18
7.40
17.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге

Исход игры
Шахтёр Солигорск
93.3% (139)
Ничья
4.7% (7)
Сфынтул Георге
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
25.52% (37)
Нет
74.48% (108)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Солигорск
45% (67)
3:0 Шахтёр Солигорск
13.4% (20)
1:0 Шахтёр Солигорск
12.1% (18)
2:1 Шахтёр Солигорск
11.4% (17)
3:1 Шахтёр Солигорск
6.7% (10)
1:1 Ничья
4.7% (7)
1:2 Сфынтул Георге
1.3% (2)
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