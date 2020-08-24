Шахтёр Солигорск
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Стадион: Строитель Солигорск
Сфынтул Георге
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: + = -Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ
Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Сфынтул Георге Последние 20 матчей: + = -Сфынтул Георге 2:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:0 FC Floresti Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сфынтул Георге 3:1 Милсами Зимбру 1:3 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 5:1 Кодру Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:1 Зимбру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Кодру 0:4 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:0 Сперанца Сфынтул Георге 3:0 Милсами Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Сфынтул Георге Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Сфынтул Георге
Исход игры
Шахтёр Солигорск
89.7% (52)
Ничья
8.6% (5)
Сфынтул Георге
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (16)
Меньше
72.41% (42)
Обе команды забьют
Да
29.31% (17)
Нет
70.69% (41)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Солигорск
48.3% (28)
1:0 Шахтёр Солигорск
13.8% (8)
2:1 Шахтёр Солигорск
12.1% (7)
1:1 Ничья
8.6% (5)
3:0 Шахтёр Солигорск
6.9% (4)
3:1 Шахтёр Солигорск
6.9% (4)
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