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Шахтёр Солигорск
 
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Сфынтул Георге

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: + = -
Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ
Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Сфынтул Георге Последние 20 матчей: + = -
Сфынтул Георге 2:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 1:0 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:0 FC Floresti Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сфынтул Георге 3:1 Милсами Зимбру 1:3 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 5:1 Кодру Петрокуб 0:0 Сфынтул Георге Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 2:1 Зимбру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Сфынтул Георге 0:2 Петрокуб Кодру 0:4 Сфынтул Георге Сфынтул Георге 0:0 Сперанца Сфынтул Георге 3:0 Милсами Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Сфынтул Георге Шериф 2:1 Сфынтул Георге Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Сфынтул Георге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 2 дня 18 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Шахтёр Солигорск 89.7% (52)
    X 8.6% (5)
    Сфынтул Георге 1.7% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Сфынтул Георге

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    89.7% (52)
    Ничья
    8.6% (5)
    Сфынтул Георге
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (16)
    Меньше
    72.41% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    29.31% (17)
    Нет
    70.69% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Солигорск
    48.3% (28)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    13.8% (8)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    3:0 Шахтёр Солигорск
    6.9% (4)
    3:1 Шахтёр Солигорск
    6.9% (4)
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