Кешля
0:0
Перерыв
Стадион: Shafa Stadium
Лачи
27' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
37' Желтая карточкаРамос Лукас
19
Салахлы
Азер
25
Камара
Джон
48
Клёц
Дмитрий
31
Шерри
Ален
21
Делиу
Ардит
10
Лушкья
Реги
95
Телдиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
25 Камара ДжонПолузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гусейнов Юнис
- Основной состав
-
31 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушкья РегиПолузащитник
-
95 ТелдианоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рапо ДональдЗащитник
-
24 Марку ЭндритЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Рапо КлейдиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кунгу Армандо
Ход матча
27'
37'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамос Лукас
|1
|0
Предыдущие игры
Кешля Последние 20 матчей: + = -Сумгаит 0:1 Кешля Кешля 0:2 Карабах Сумгаит 2:2 Кешля Кешля 4:0 Зира
Лачи Последние 20 матчей: + = -Теута 2:3 Лачи Лачи 3:1 Тирана Бюлис 0:3 Лачи Лачи 3:1 Люфтетари
Лачи 2:1 Фламуртари Влёра Партизани 1:0 Лачи Лачи 2:0 Кукес Скендербеу 1:1 Лачи Лачи 5:2 Влазния Шкодер Лачи 1:1 Теута Тирана 1:0 Лачи Лачи 2:1 Бюлис Люфтетари 0:2 Лачи Фламуртари Влёра 1:3 Лачи Лачи 1:3 Партизани Кукес 3:1 Лачи Лачи 1:0 Скендербеу Влазния Шкодер 0:0 Лачи Теута 0:1 Лачи Лачи 1:2 Тирана
Последние игры между собой
Кешля: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Лачи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Кешля 0:0 Лачи
Исход игры
Кешля
61.9% (91)
Ничья
23.1% (34)
Лачи
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (40)
Меньше
72.41% (105)
Обе команды забьют
Да
45.52% (66)
Нет
54.48% (79)
Популярный счёт
1:0 Кешля
38.1% (56)
2:1 Кешля
18.4% (27)
1:1 Ничья
18.4% (27)
1:2 Лачи
6.8% (10)
0:1 Лачи
6.1% (9)
2:0 Кешля
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Лачи
1.4% (2)
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