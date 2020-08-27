Поборолся на фланге Джиджа и смог подать в штрафную, но мяч еще в полете вышел за лицевую линию. Будет удар от ворот.

Диагональным пасом Клёц запустил по флангу Батисту, но тому сзади по ногам заехал Игнятович. Очередной стандарт в нашем матче для хозяев.

Со штрафного навесил Клёц на линию вратарской, но здесь Игнятович головой вынес сферу подальше от ворот.

В центре поля заехал локтем по спине Клёцу в верховой борьбе Рамос. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Судья ничего не добавил к времени первого тайма, отправил он команды своим свистком на перерыв.

40' Откровенно сбивал соперника в центре поля Рамос, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

39' Рамос со штрафного мягко забросил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Намашко и кулаком вынес сферу в аут.

38' Угодил мяч в руку Гаджиеву перед штрафной хозяев. Судья назначил штрафной удар для футболистов "Лачи".

37' Со штрафного Рамос навесил на линию вратарской, но здесь спокойно вынес сферу головой Алиев подальше от своих ворот.

36' Заехал на фланге по ногам Джиджи в подкате Рамосу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Лачи".

35' Протащил мяч по центру Нвабуэзе и пробил из пределов штрафной, но угодил точно в корпус защитнику.

34' Тонко в разрез отдавал Джиджа в штрафную на Нвабуэзе, но тому пробить в касание не позволил в подкате Алиев.

33' По флангу отдавал Лушкья на ход Джидже, но того грамотно вместе с мячом за пределы поля корпусом вытеснил Клёц.

32' Забросил в штрафную Гаджиев на ход Кристовау, но тот нарушил правила в борьбе против Игнятовича.

31' Получил по ногам на правой бровке Искендерли от защитника. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кешли".

30' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Гиртимов, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

28' Мог выскакивать на ворота соперника Гаджиев после заброса от Камара, но проиграл он борьбу за мяч Игнятовичу.

27' В центре поля откровенно сбивал Клёц в подкате Джиджу. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.

26' Длинный заброс в штрафную исполнил Рамос на ход Нвабуэзе, но вышел из ворот Намашко и перехватил этот пас.

25' В верховой борьбе на чужой половине поля подтолкнул соперника в спину Нвабуэзе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

24' После долгого розыгрыша перед чужой штрафной пробил по воротам Джиджа, но мяч полетел крайне неточно.

23' Пробивал головой Клёц после навеса с угла поля от Гаджиева, но мяч застрял в гуще защитников и до ворот не долетел.

22' Выиграл подбор у чужой штрафной Искендерли и пробил с разворота, но Шерри в красивом прыжке смог перевести мяч на угловой.

21' Со штрафного навесил Клёц на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Гаджиев.

20' В верховой борьбе против Туркая получил локтем по затылку Клёц. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кешли".

19' Ушел финтом на фланге от защитника Батиста и прострелил вдоль ворот, но от ноги Игнятовича сфера полетела на угловой.

18' Подключился к атаке своей команды по флангу Гиртимов и выполнил подачу в штрафную, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

17' Убежал по флангу Батиста и подал в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить как следует Гаджиев.

16' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки слишком высока.

15' Мог убегать на ворота соперника Клёц после паса от Камара, но его опередил Туркай и вынес мяч головой в аут.

14' Тонко вырезал Камара в штрафную на Гаджиева, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Игнятович.

13' Зацепился за мяч на чужой половине поля Нвабуэзе и сбросил головой на ход Телдиано, но перехватил сферу в подкате Бойович.

12' Низом пробил со штрафного на силу Рамос, но мяч рикошетом от стенки полетел точно в руки Намашко.

11' Грамотно подставился перед чужой штрафной Джиджа и вынудил нарушить правила Алиева. Опасный стандарт исполнят гости.

10' Прорывался по правой бровке Телдиано, сместился в центр и пробил по воротам, но крайне неточно.

9' Убежал по правой бровке Гиртимов и навесил в центр штрафной, но грамотно сыграл на выходе Шерри и отвел угрозу от своих ворот.

8' Мягко забросил Камара в штрафную на ход Гаджиеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Сельмани.

7' Прорвался по левой бровке Джиджа и пробил с дальней дистанции, но справился без особых проблем Намашко.

6' Пробивал головой Марку после навеса с углового от Рамоса, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

5' Теперь уже грубо на фланге сам Батиста сбил в подкате Телдиано. Штрафной исполнят футболисты "Лачи".

4' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гаджиев, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Сельмани.

3' Получил по ногам перед чужой штрафной Батиста от Марку. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

2' Хозяева будут играть сегодня в бело-красных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.