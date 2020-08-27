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Кешля
0:0
Перерыв

Стадион:
Лачи
0'
27' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
37' Желтая карточка
Рамос Лукас
1
Намашко
Станислав
2
Гиртимов
Илькин
21
Бойович
Миюшко
4
Алиев
Шахрияр
II
19
Салахлы
Азер
25
Камара
Джон
48
Клёц
Дмитрий
17
Искендерли
Вусал
7
Гаджиев
Рахман
23
Батиста
Артур
42
Кристовау
Александр
31
Шерри
Ален
22
Марку
Альбион
55
Игнятович
Александар
66
Сельмани
Адольф
11
Туркай
Рудольф
21
Делиу
Ардит
8
Рамос
Лукас
10
Лушкья
Реги
95
Телдиано
9
Нвабуэзе
Кайриан
7
Джиджа
Редон
Кешля
4-2-3-1
Лачи
4-3-3

Ход матча

27'
Клёц Дмитрий
 
37'
 
Рамос Лукас

Карточки

Кешля
# Игрок      
1. Клёц Дмитрий 1 0
Лачи
# Игрок      
1. Рамос Лукас 1 0

Предыдущие игры

Кешля Последние 20 матчей: + = -
Сумгаит 0:1 Кешля Кешля 0:2 Карабах Сумгаит 2:2 Кешля Кешля 4:0 Зира
Нефтчи 3:1 Кешля Кешля 0:1 Сабаил Габала 1:2 Кешля Арсенал Тула 2:1 Кешля Карабах 2:2 Кешля Кешля 2:1 Сумгаит Зира 3:1 Кешля Кешля 2:1 Нефтчи Сабаил 0:0 Кешля Кешля 2:1 Габала Кешля 1:1 ФК Сабах Сумгаит 0:0 Кешля Кешля 2:0 Зира Нефтчи 0:0 Кешля Кешля 1:2 Сабаил Габала 0:4 Кешля
Лачи Последние 20 матчей: + = -
Теута 2:3 Лачи Лачи 3:1 Тирана Бюлис 0:3 Лачи Лачи 3:1 Люфтетари
Лачи 2:1 Фламуртари Влёра Партизани 1:0 Лачи Лачи 2:0 Кукес Скендербеу 1:1 Лачи Лачи 5:2 Влазния Шкодер Лачи 1:1 Теута Тирана 1:0 Лачи Лачи 2:1 Бюлис Люфтетари 0:2 Лачи Фламуртари Влёра 1:3 Лачи Лачи 1:3 Партизани Кукес 3:1 Лачи Лачи 1:0 Скендербеу Влазния Шкодер 0:0 Лачи Теута 0:1 Лачи Лачи 1:2 Тирана

Последние игры между собой

Кешля: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Лачи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кешля 0:0 Лачи Лига Европы Лачи 1:1 Кешля Лига Европы

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не добавил к времени первого тайма, отправил он команды своим свистком на перерыв.
  • 44'
    В центре поля заехал локтем по спине Клёцу в верховой борьбе Рамос. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 43'
    Со штрафного навесил Клёц на линию вратарской, но здесь Игнятович головой вынес сферу подальше от ворот.
  • 42'
    Диагональным пасом Клёц запустил по флангу Батисту, но тому сзади по ногам заехал Игнятович. Очередной стандарт в нашем матче для хозяев.
  • 41'
    Поборолся на фланге Джиджа и смог подать в штрафную, но мяч еще в полете вышел за лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • Желтая карточка
    40'
    Откровенно сбивал соперника в центре поля Рамос, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 39'
    Рамос со штрафного мягко забросил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Намашко и кулаком вынес сферу в аут.
  • 38'
    Угодил мяч в руку Гаджиеву перед штрафной хозяев. Судья назначил штрафной удар для футболистов "Лачи".
  • 37'
    Со штрафного Рамос навесил на линию вратарской, но здесь спокойно вынес сферу головой Алиев подальше от своих ворот.
  • 36'
    Заехал на фланге по ногам Джиджи в подкате Рамосу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Лачи".
  • 35'
    Протащил мяч по центру Нвабуэзе и пробил из пределов штрафной, но угодил точно в корпус защитнику.
  • 34'
    Тонко в разрез отдавал Джиджа в штрафную на Нвабуэзе, но тому пробить в касание не позволил в подкате Алиев.
  • 33'
    По флангу отдавал Лушкья на ход Джидже, но того грамотно вместе с мячом за пределы поля корпусом вытеснил Клёц.
  • 32'
    Забросил в штрафную Гаджиев на ход Кристовау, но тот нарушил правила в борьбе против Игнятовича.
  • 31'
    Получил по ногам на правой бровке Искендерли от защитника. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кешли".
  • 30'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Гиртимов, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 28'
    Мог выскакивать на ворота соперника Гаджиев после заброса от Камара, но проиграл он борьбу за мяч Игнятовичу.
  • Желтая карточка
    27'
    В центре поля откровенно сбивал Клёц в подкате Джиджу. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.
  • 26'
    Длинный заброс в штрафную исполнил Рамос на ход Нвабуэзе, но вышел из ворот Намашко и перехватил этот пас.
  • 25'
    В верховой борьбе на чужой половине поля подтолкнул соперника в спину Нвабуэзе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 24'
    После долгого розыгрыша перед чужой штрафной пробил по воротам Джиджа, но мяч полетел крайне неточно.
  • 23'
    Пробивал головой Клёц после навеса с угла поля от Гаджиева, но мяч застрял в гуще защитников и до ворот не долетел. 
  • Опасный момент
    22'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Искендерли и пробил с разворота, но Шерри в красивом прыжке смог перевести мяч на угловой.
  • 21'
    Со штрафного навесил Клёц на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Гаджиев.
  • 20'
    В верховой борьбе против Туркая получил локтем по затылку Клёц. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кешли".
  • Угловой
    19'
    Ушел финтом на фланге от защитника Батиста и прострелил вдоль ворот, но от ноги Игнятовича сфера полетела на угловой.
  • 18'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Гиртимов и выполнил подачу в штрафную, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 17'
    Убежал по флангу Батиста и подал в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить как следует Гаджиев.
  • 16'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки слишком высока.
  • 15'
    Мог убегать на ворота соперника Клёц после паса от Камара, но его опередил Туркай и вынес мяч головой в аут.
  • 14'
    Тонко вырезал Камара в штрафную на Гаджиева, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Игнятович.
  • 13'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Нвабуэзе и сбросил головой на ход Телдиано, но перехватил сферу в подкате Бойович.
  • 12'
    Низом пробил со штрафного на силу Рамос, но мяч рикошетом от стенки полетел точно в руки Намашко.
  • 11'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Джиджа и вынудил нарушить правила Алиева. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 10'
    Прорывался по правой бровке Телдиано, сместился в центр и пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 9'
    Убежал по правой бровке Гиртимов и навесил в центр штрафной, но грамотно сыграл на выходе Шерри и отвел угрозу от своих ворот.
  • 8'
    Мягко забросил Камара в штрафную на ход Гаджиеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Сельмани.
  • 7'
    Прорвался по левой бровке Джиджа и пробил с дальней дистанции, но справился без особых проблем Намашко.
  • 6'
    Пробивал головой Марку после навеса с углового от Рамоса, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
  • 5'
    Теперь уже грубо на фланге сам Батиста сбил в подкате Телдиано. Штрафной исполнят футболисты "Лачи".
  • 4'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гаджиев, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Сельмани.
  • 3'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Батиста от Марку. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в бело-красных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч квалификации Лиги Европы, в котором "Кешля" примет "Лачи". Команды заняли в прошлом сезоне третьи места в своих чемпионатах и будут бороться за выход в основные этапы второго по-престижности ерокубка. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 147
Кешля 61.9% (91)
X 23.1% (34)
Лачи 15% (22)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кешля
Ничья
Лачи
2.60
3.75
4.15
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Кешля 0:0 Лачи

Исход игры
Кешля
61.9% (91)
Ничья
23.1% (34)
Лачи
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (40)
Меньше
72.41% (105)
Обе команды забьют
Да
45.52% (66)
Нет
54.48% (79)
Популярный счёт
1:0 Кешля
38.1% (56)
2:1 Кешля
18.4% (27)
1:1 Ничья
18.4% (27)
1:2 Лачи
6.8% (10)
0:1 Лачи
6.1% (9)
2:0 Кешля
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Лачи
1.4% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.03 3.50 3.45
1.75 3.75 4.15
2.60 2.95 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.20
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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