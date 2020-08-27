Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с точки!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Глупую желтую получил Нильсен Каспер за то, что отбил ногой мяч после свистка

43' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хонка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Орхус

40' Воутилайнен Джерри не смог попасть в створ ударом издали

40' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Тим Маррей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' О, нет. Из многообещающей позиции Себастьян Хауснер из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хонка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хатакка Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Орхус

31' Удар от ворот произведет Хонка

26' Удар от ворот произведет Хонка

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мортенсен Патрик и попал в каркас ворот!

25' Хонка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хонка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Блуме Брор из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Удар от ворот произведет Хонка

24' Как он промахнулся? Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Аалто Хенри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аалто Хенри из команды Хонка сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' Удар от ворот произведет Хонка

18' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Конста Расимус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нильсен Каспер из команды Орхус

15' Отличный пас сделал Блуме Брор из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Ольсен Патрик из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Robert Ivanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хонка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Орхус

11' Как он промахнулся? Lucas Paz Kaufmann имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Себастьян Хауснер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Хонка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Robert Ivanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хатакка Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хатакка Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хонка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Конста Расимус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хатакка Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Хонка

4' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хатакка Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Robert Ivanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хонка начинает с центра поля