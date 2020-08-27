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Орхус
3:1
Перерыв

Стадион:
Хонка
0'
1:0
21' Гол
Тингагер Фредерик
2:0
29' Гол
Мортенсен Патрик
2:1
35' Гол
Borja Martin
44' Желтая карточка
Нильсен Каспер
3:1
45' Пенальти
Мортенсен Патрик
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
13
Тим
Маррей
4
Robert
Ivanov
26
Хатакка
Дани
16
Konsta
Rasimus
5
Аалто
Хенри
6
Воутилайнен
Джерри
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
9
Донгу
Жан
14
Borja
Martin
Орхус
4-3-3
Хонка
3-4-3

Ход матча

21'
Тингагер Фредерик
(Нильсен Каспер)
1:0
29'
Мортенсен Патрик
(Нильсен Каспер)
2:0
35'
2:1
Borja Martin
(Lucas Paz Kaufmann)
44'
Нильсен Каспер
 
45'
Мортенсен Патрик
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 2 (1) 2
2. Тингагер Фредерик 1 1
3. Нильсен Каспер 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Borja Martin 1 1
2. Lucas Paz Kaufmann 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Нильсен Каспер 1 0
Хонка
# Игрок      

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус
Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус
Хонка Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка
Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн

Будет доступно позже.

  • До матча
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Прогнозы 148
Орхус 80.4% (119)
X 13.5% (20)
Хонка 6.1% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Хонка
1.32
9.00
51.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Орхус 3:1 Хонка

Исход игры
Орхус
80.4% (119)
Ничья
13.5% (20)
Хонка
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
44.14% (64)
Нет
55.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Орхус
33.1% (49)
2:1 Орхус
23% (34)
2:0 Орхус
16.2% (24)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Орхус
6.1% (9)
1:2 Хонка
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:0 Орхус
1.4% (2)
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Букмекер 1 X 2
1.32 4.80 10.50
1.30 4.90 10.00
1.08 9.00 51.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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