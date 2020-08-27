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Орхус
5:2
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
1:0
21' Гол
Тингагер Фредерик
2:0
29' Гол
Мортенсен Патрик
2:1
35' Гол
Borja Martin
44' Желтая карточка
Нильсен Каспер
3:1
45' Пенальти
Мортенсен Патрик
56' Желтая карточка
Gift Links
3:2
64' Гол
Lucas Paz Kaufmann
4:2
90' Гол
Ольсен Патрик
5:2
90' Гол
Soeren Tengstedt
90'+4
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
13
Тим
Маррей
4
Robert
Ivanov
26
Хатакка
Дани
16
Konsta
Rasimus
5
Аалто
Хенри
6
Воутилайнен
Джерри
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
9
Донгу
Жан
14
Borja
Martin
Орхус
4-3-3
Хонка
3-4-3

Ход матча

21'
Тингагер Фредерик
(Нильсен Каспер)
1:0
29'
Мортенсен Патрик
(Нильсен Каспер)
2:0
35'
2:1
Borja Martin
(Lucas Paz Kaufmann)
44'
Нильсен Каспер
 
45'
Мортенсен Патрик
3:1
56'
Gift Links
 
64'
3:2
Lucas Paz Kaufmann
(Донгу Жан)
69'
 
Канджи Макумба
Аалто Хенри
70'
Soeren Tengstedt
Торстейнссон Йон
 
78'
Евтович Милан
Gift Links
 
79'
 
Arlind Sejdiu
Borja Martin
86'
Benjamin Steenfeldt Hvidt
Блуме Брор
 
90'
Ольсен Патрик
4:2
90'
Soeren Tengstedt
(Евтович Милан)
5:2

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 2 (1) 2
2. Ольсен Патрик 1 1
3. Тингагер Фредерик 1 1
4. Soeren Tengstedt 1 1
5. Нильсен Каспер 0 0
6. Евтович Милан 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Paz Kaufmann 1 1
2. Borja Martin 1 1
3. Донгу Жан 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Нильсен Каспер 1 0
2. Gift Links 1 0
Хонка
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Хонка 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус
Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус
Хонка Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка
Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн

Будет доступно позже.

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Прогнозы 148
Орхус 80.4% (119)
X 13.5% (20)
Хонка 6.1% (9)
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Прогнозы на матч Орхус 5:2 Хонка

Исход игры
Орхус
80.4% (119)
Ничья
13.5% (20)
Хонка
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
44.14% (64)
Нет
55.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Орхус
33.1% (49)
2:1 Орхус
23% (34)
2:0 Орхус
16.2% (24)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Орхус
6.1% (9)
1:2 Хонка
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:0 Орхус
1.4% (2)
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1.07 8.00 44.00
1.25 4.70 15.00
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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