Орхус
5:2
Конец матча
Стадион: Ceres Park
Хонка
1:0
21' ГолТингагер Фредерик
2:0
29' ГолМортенсен Патрик
2:1
35' ГолBorja Martin
44' Желтая карточкаНильсен Каспер
3:1
45' ПенальтиМортенсен Патрик
56' Желтая карточкаGift Links
3:2
64' ГолLucas Paz Kaufmann
4:2
90' ГолОльсен Патрик
5:2
90' ГолSoeren Tengstedt
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
13
Тим
Маррей
26
Хатакка
Дани
14
Borja
Martin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Gift LinksНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vesa Vesara
Ход матча
21'
29'
35'
44'
45'
3:1
56'
64'
3:2
90'
4:2
90'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|2
|2.
|Ольсен Патрик
|1
|1
|3.
|Тингагер Фредерик
|1
|1
|4.
|Soeren Tengstedt
|1
|1
|5.
|Нильсен Каспер
|0
|0
|6.
|Евтович Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Paz Kaufmann
|1
|1
|2.
|Borja Martin
|1
|1
|3.
|Донгу Жан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нильсен Каспер
|1
|0
|2.
|Gift Links
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Хонка
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус
Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус
Хонка Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Орхус 5:2 Хонка
Исход игры
Орхус
80.4% (119)
Ничья
13.5% (20)
Хонка
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
44.14% (64)
Нет
55.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Орхус
33.1% (49)
2:1 Орхус
23% (34)
2:0 Орхус
16.2% (24)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Орхус
6.1% (9)
1:2 Хонка
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:0 Орхус
1.4% (2)
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