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Динамо Минск
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Пяст
0'
0:1
10' Гол
Липски Патрик
24'
32
Помазан
Евгений
4
Шитов
Игорь
5
Горопевшек
Миха
6
Динга
Доминик
33
Матвейчик
Сергей
23
Олехнович
Эдгар
96
Силас
24
Сухоцкий
Артём
15
Климович
Владислав
9
Шикавка
Евгений
7
Бахар
Иван
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
10
Вида
Кристофер
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
9
Пажишек
Пётр
Динамо Минск
3-4-3
Пяст
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Липски Патрик

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Липски Патрик 1 1

Предыдущие игры

Динамо Минск Последние 20 матчей: + = -
Слуцк 1:2 Динамо Минск Неман 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск
Динамо Минск 1:0 Минск Рух Брест 1:0 Динамо Минск БАТЭ 0:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:0 Славия Мозырь Белшина 0:4 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Витебск 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Ислочь Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Офсайд
    25'
    Шикавка выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Бахару, форвард "Динамо" забрался в офсайд и на этот раз. 
  • Офсайд
    24'
    Динга пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу игрока "Пяста" и сильно потерял в скорости, но Климович смог головой выполнить скидку к линии вратарской, однако сразу несколько партнёров по команде оказались в офсайде. 
  • 23'
    Олехнович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пажишек головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Динамо". 
  • Фол, нарушение
    22'
    Киркесков на правом фланге у своей штрафной площади сбил Матвейчика. Игроки "Динамо" заработали довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    21'
    Силас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч против Гука на этот раз были нарушены правила. 
  • 20'
    Шикавка попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Гук и выбил мяч на угловой. 
  • 19'
    Киркесков прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр на Пажишека, Пётр решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • 18'
    В атаке у "Динамо" совсем перестало хоть что-то получаться, совсем команда Леонида Кучука "зависла" в центре поля. 
  • 17'
    Плах при вводе мяча в игру ударом от ворот не очень удачно выбил его к правому флангу, Бадья не смог сохранить его в пределах поля. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Динга досталось по лицу в борьбе за верховой мяч на правом фланге у своей штрафной площади, Лазар Лукич всё видел и дал свисток в пользу "Динамо". 
  • 15'
    Леонид Кучук активно руководит своими игроками, начало матча конечно же никак не может устраивать наставника "Динамо". 
  • 14'
    Бадья с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, партнёры по команде смогли подхватить его лишь на правом фланге. 
  • 13'
    Пажишек с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в ногу Шитову, но подбор был за игроками "Пяста". 
  • 12'
    Очень хорошее начало матча получается для польского клуба, теперь команда Вальдемара Форналика может попробовать и по счёту поиграть. 
  • 11'
    Игроки "Динамо" сразу же попытались провести ещё одну атаку на ворота "Пяста", но заброс в штрафную площадь на Бахара оказался далеко не самым лучшим. 
  • Описание гола
    10'
    ГОЛ! 0:1! Липски! Патрик Липски со стандарта здорово пробил в левый угол ворот, который был дальним для Помазана, Евгений бросился за мячом, но спасти свою команду ему не удалось. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Теперь уже Шитов у своей штрафной площади нарушил правила против Пажишека. Игроки "Пяста" заработали очень опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Пажишек на левом фланге у штрафной площади "Динамо" нарушил правила против Горопевшека. Игроки минского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    7'
    Силасу досталось по ногам на своей половине поля, Кончковски довольно рискованно играл в подкате, но всё же он смог сыграть в рамках правил по мнению Лазара Лукича. 
  • 6'
    Бадья отправился прессинговать Помазана в штрафную площадь "Динамо", но голкипер минского клуба сыграл без ошибок и спокойно отыгрался с партнёрами по команде. 
  • 5'
    Игроки "Пяста" перехватили мяч на небольшой промежуток времени, но пока польскому клубу пройти дальше центра поля очень трудно. 
  • 4'
    Сухоцкий прошёл вперёд по левому флангу, а затем Артём выполнил передачу к линии штрафной площади на Бахара, Червински сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • 3'
    Шитов из центра поля выполнил хороший заброс в центр штрафной площади "Пяста", но Шикавке не удалось выполнить точную скидку на Бахара, чтобы тот завершил момент ударом по воротам. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, игроки "Динамо" пока контролируют мяч в центре поля и присматриваются к своему сопернику. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Динамо" ждёт очень непростой матч против крепкого "Пяста", наверняка в этой встрече у нас не будет большого количества забитых голов, но всё же при этом будем надеяться, что команды покажут нам неплохой футбол. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и польским "Пястом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч сербская бригада арбитров во главе с Лазаром Лукичем. Помогать ему на бровках будут Драган Богичевич и Боян Банович. Резервным арбитром на этот матч назначен Виктор Шимусик из Беларуси. 
Прогнозы 154
Динамо Минск 70.8% (109)
X 17.5% (27)
Пяст 11.7% (18)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Пяст
6.80
3.80
2.85
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Динамо Минск 0:1 Пяст

Исход игры
Динамо Минск
70.8% (109)
Ничья
17.5% (27)
Пяст
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.05% (65)
Меньше
56.95% (86)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
25.3% (39)
2:0 Динамо Минск
20.1% (31)
1:0 Динамо Минск
16.9% (26)
1:1 Ничья
13.6% (21)
1:2 Пяст
6.5% (10)
0:1 Пяст
4.5% (7)
3:1 Динамо Минск
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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2.80 3.10 2.50
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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