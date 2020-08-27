Динамо Минск
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Динамо (Минск)
Пяст
0:1
10' ГолЛипски Патрик
96
Силас
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шапко ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Риос АлексейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
10'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Липски Патрик
|1
|1
Предыдущие игры
Динамо Минск Последние 20 матчей: + = -Слуцк 1:2 Динамо Минск Неман 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск
Динамо Минск 1:0 Минск Рух Брест 1:0 Динамо Минск БАТЭ 0:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:0 Славия Мозырь Белшина 0:4 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Витебск 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Ислочь Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск
Пяст Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Минск 0:1 Пяст
Исход игры
Динамо Минск
70.8% (109)
Ничья
17.5% (27)
Пяст
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.05% (65)
Меньше
56.95% (86)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
25.3% (39)
2:0 Динамо Минск
20.1% (31)
1:0 Динамо Минск
16.9% (26)
1:1 Ничья
13.6% (21)
1:2 Пяст
6.5% (10)
0:1 Пяст
4.5% (7)
3:1 Динамо Минск
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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