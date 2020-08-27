Силас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч против Гука на этот раз были нарушены правила.

Киркесков на правом фланге у своей штрафной площади сбил Матвейчика. Игроки "Динамо" заработали довольно опасный стандарт.

Олехнович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пажишек головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Динамо".

Динга пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу игрока "Пяста" и сильно потерял в скорости, но Климович смог головой выполнить скидку к линии вратарской, однако сразу несколько партнёров по команде оказались в офсайде.

Шикавка выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Бахару, форвард "Динамо" забрался в офсайд и на этот раз.

20' Шикавка попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Гук и выбил мяч на угловой.

19' Киркесков прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр на Пажишека, Пётр решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

18' В атаке у "Динамо" совсем перестало хоть что-то получаться, совсем команда Леонида Кучука "зависла" в центре поля.

17' Плах при вводе мяча в игру ударом от ворот не очень удачно выбил его к правому флангу, Бадья не смог сохранить его в пределах поля.

16' Динга досталось по лицу в борьбе за верховой мяч на правом фланге у своей штрафной площади, Лазар Лукич всё видел и дал свисток в пользу "Динамо".

15' Леонид Кучук активно руководит своими игроками, начало матча конечно же никак не может устраивать наставника "Динамо".

14' Бадья с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, партнёры по команде смогли подхватить его лишь на правом фланге.

13' Пажишек с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в ногу Шитову, но подбор был за игроками "Пяста".

12' Очень хорошее начало матча получается для польского клуба, теперь команда Вальдемара Форналика может попробовать и по счёту поиграть.

11' Игроки "Динамо" сразу же попытались провести ещё одну атаку на ворота "Пяста", но заброс в штрафную площадь на Бахара оказался далеко не самым лучшим.

10' ГОЛ! 0:1! Липски! Патрик Липски со стандарта здорово пробил в левый угол ворот, который был дальним для Помазана, Евгений бросился за мячом, но спасти свою команду ему не удалось.

9' Теперь уже Шитов у своей штрафной площади нарушил правила против Пажишека. Игроки "Пяста" заработали очень опасный стандарт.

8' Пажишек на левом фланге у штрафной площади "Динамо" нарушил правила против Горопевшека. Игроки минского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Силасу досталось по ногам на своей половине поля, Кончковски довольно рискованно играл в подкате, но всё же он смог сыграть в рамках правил по мнению Лазара Лукича.

6' Бадья отправился прессинговать Помазана в штрафную площадь "Динамо", но голкипер минского клуба сыграл без ошибок и спокойно отыгрался с партнёрами по команде.

5' Игроки "Пяста" перехватили мяч на небольшой промежуток времени, но пока польскому клубу пройти дальше центра поля очень трудно.

4' Сухоцкий прошёл вперёд по левому флангу, а затем Артём выполнил передачу к линии штрафной площади на Бахара, Червински сыграл внимательно и перехватил мяч.

3' Шитов из центра поля выполнил хороший заброс в центр штрафной площади "Пяста", но Шикавке не удалось выполнить точную скидку на Бахара, чтобы тот завершил момент ударом по воротам.

2' Спокойно начинается наша игра, игроки "Динамо" пока контролируют мяч в центре поля и присматриваются к своему сопернику.