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Динамо Минск
 
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Стадион:
Пяст

Предыдущие игры

Динамо Минск Последние 20 матчей: + = -
Слуцк 1:2 Динамо Минск Неман 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск
Динамо Минск 1:0 Минск Рух Брест 1:0 Динамо Минск БАТЭ 0:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:0 Славия Мозырь Белшина 0:4 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Витебск 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Ислочь Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Пяст от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Динамо Минск 73.8% (48)
    X 13.8% (9)
    Пяст 12.3% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Пяст
    2.65
    3.30
    2.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Динамо Минск - Пяст

    Исход игры
    Динамо Минск
    73.8% (48)
    Ничья
    13.8% (9)
    Пяст
    12.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (30)
    Меньше
    53.85% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    52.31% (34)
    Нет
    47.69% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Минск
    29.2% (19)
    2:1 Динамо Минск
    23.1% (15)
    1:0 Динамо Минск
    10.8% (7)
    1:1 Ничья
    10.8% (7)
    1:2 Пяст
    9.2% (6)
    3:1 Динамо Минск
    4.6% (3)
    3:0 Динамо Минск
    3.1% (2)
    0:1 Пяст
    3.1% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.65 3.30 2.65
    2.40 3.25 2.80
    2.40 3.25 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
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