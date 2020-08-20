Динамо Минск
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Стадион: Динамо (Минск)
Пяст
Предыдущие игры
Динамо Минск Последние 20 матчей: + = -Слуцк 1:2 Динамо Минск Неман 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск
Динамо Минск 1:0 Минск Рух Брест 1:0 Динамо Минск БАТЭ 0:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:0 Славия Мозырь Белшина 0:4 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Витебск 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Ислочь Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск
Пяст Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Прогнозы на матч Динамо Минск - Пяст
Исход игры
Динамо Минск
73.8% (48)
Ничья
13.8% (9)
Пяст
12.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (30)
Меньше
53.85% (35)
Обе команды забьют
Да
52.31% (34)
Нет
47.69% (31)
Популярный счёт
2:0 Динамо Минск
29.2% (19)
2:1 Динамо Минск
23.1% (15)
1:0 Динамо Минск
10.8% (7)
1:1 Ничья
10.8% (7)
1:2 Пяст
9.2% (6)
3:1 Динамо Минск
4.6% (3)
3:0 Динамо Минск
3.1% (2)
0:1 Пяст
3.1% (2)
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