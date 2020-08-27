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Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Вот и настало время квалификационных матчей Лиги Европы. В одном из таких поединков нас ждет противостояние "Вентспилса" и "Динамо-Авто". Фаворитом встречи считаются хозяева, но и молдавский коллектив способен зацепиться за результат в этом одноматчевом противостоянии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!