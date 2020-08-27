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Вентспилс
 
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Стадион:
Динамо-Авто
12
Алампасу
Деле
20
Мчедлишвили
Георгий
17
Сахневич
Андрей
18
Литвинский
Дмитрий
88
Рехвиашвили
Георгий
7
Виллела
Лукас
8
Палавандишвили
Гуга
95
Генаев
Абдулла
77
Козлов
Евгений
II
99
Сварупс
Каспарс
19
Эристави
Георгий
1
VIctor
Straistari
3
Нагиев
Дмитрий
14
Раду
Рогак
22
Vadim
Dijinari
15
Oleksandr
Masalov
17
Белоусов
Александр
6
Artiom
Bilinschii
19
Михалёв
Максим
10
Yehor
Kondratiuk
18
Dumitru
Rogac
20
Пайрели
Вадим
Вентспилс
4-3-3
Динамо-Авто
4-3-3

Предыдущие игры

Вентспилс Последние 20 матчей: + = -
Вентспилс 2:0 Даугавпилс Вентспилс 5:0 Елгава Лиепая 1:1 Вентспилс Вентспилс 1:1 Спартак Юрмала
Валмиера Гласс 3:0 Вентспилс Тукумс-2000 0:0 Вентспилс Вентспилс 3:2 РФШ Рига Рига 1:0 Вентспилс Вентспилс 0:0 Метта Даугавпилс 3:1 Вентспилс Елгава 1:0 Вентспилс Вентспилс 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:3 Вентспилс Вентспилс 2:2 Валмиера Гласс Вентспилс 3:0 Тукумс-2000 РФШ Рига 1:0 Вентспилс Ахмат 0:1 Вентспилс Динамо Москва 2:1 Вентспилс Вентспилс 0:1 Лиепая РФШ Рига 2:1 Вентспилс
Динамо-Авто Последние 20 матчей: + = -
Милсами 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:1 Зимбру Шериф 6:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сперанца 1:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Дачия-Буюкань Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 3:1 FC Floresti Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Милсами 0:2 Динамо-Авто Сперанца 1:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 4:0 Зимбру Шериф 2:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Кодру 0:1 Динамо-Авто Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Милсами Динамо-Авто 3:4 Сперанца Зимбру 2:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:3 Шериф

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Вот и настало время квалификационных матчей Лиги Европы. В одном из таких поединков нас ждет противостояние "Вентспилса" и "Динамо-Авто". Фаворитом встречи считаются хозяева, но и молдавский коллектив способен зацепиться за результат в этом одноматчевом противостоянии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 151
Вентспилс 89.4% (135)
X 7.3% (11)
Динамо-Авто 3.3% (5)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вентспилс
Ничья
Динамо-Авто
1.40
7.20
7.15
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Вентспилс - Динамо-Авто

Исход игры
Вентспилс
89.5% (137)
Ничья
7.2% (11)
Динамо-Авто
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
38.93% (58)
Нет
61.07% (91)
Популярный счёт
1:0 Вентспилс
28.8% (44)
2:0 Вентспилс
26.8% (41)
2:1 Вентспилс
26.1% (40)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:2 Динамо-Авто
3.3% (5)
3:0 Вентспилс
2.6% (4)
3:1 Вентспилс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.16 7.20 15.00
1.40 4.40 7.15
1.20 6.30 11.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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