Вентспилс
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Стадион: Олимпийский стадион
Динамо-Авто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Ондон Крис
-
-
-
Главный тренер: Фрунзе Виорел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Раду РогакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Dan Puscas
-
16 Maxim Bardis
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Главный тренер: Игорь Доброволский
Предыдущие игры
Вентспилс Последние 20 матчей: + = -Вентспилс 2:0 Даугавпилс Вентспилс 5:0 Елгава Лиепая 1:1 Вентспилс Вентспилс 1:1 Спартак Юрмала
Валмиера Гласс 3:0 Вентспилс Тукумс-2000 0:0 Вентспилс Вентспилс 3:2 РФШ Рига Рига 1:0 Вентспилс Вентспилс 0:0 Метта Даугавпилс 3:1 Вентспилс Елгава 1:0 Вентспилс Вентспилс 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:3 Вентспилс Вентспилс 2:2 Валмиера Гласс Вентспилс 3:0 Тукумс-2000 РФШ Рига 1:0 Вентспилс Ахмат 0:1 Вентспилс Динамо Москва 2:1 Вентспилс Вентспилс 0:1 Лиепая РФШ Рига 2:1 Вентспилс
Динамо-Авто Последние 20 матчей: + = -Милсами 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:1 Зимбру Шериф 6:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сперанца 1:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Дачия-Буюкань Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 3:1 FC Floresti Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Милсами 0:2 Динамо-Авто Сперанца 1:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 4:0 Зимбру Шериф 2:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Кодру 0:1 Динамо-Авто Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Милсами Динамо-Авто 3:4 Сперанца Зимбру 2:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:3 Шериф
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Вентспилс - Динамо-Авто
Исход игры
Вентспилс
89.5% (137)
Ничья
7.2% (11)
Динамо-Авто
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
38.93% (58)
Нет
61.07% (91)
Популярный счёт
1:0 Вентспилс
28.8% (44)
2:0 Вентспилс
26.8% (41)
2:1 Вентспилс
26.1% (40)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:2 Динамо-Авто
3.3% (5)
3:0 Вентспилс
2.6% (4)
3:1 Вентспилс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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